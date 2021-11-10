2021戴尔科技峰会：集未来IT大成，悉未来企业风向  

中国，上海——2021年11月10日

戴尔科技集团（NYSE: DELL）一年一度的科技盛会“2021戴尔科技峰会暨未来企业领导力论坛”（Dell Technologies Forum 2021）成功召开。

本届大会以“未来X•智汇新磁场”为主题，全面聚焦“未来企业”一系列核心素质——业务转型、绩效卓越、智能运营、敏捷与韧性兼具、成熟度高等，深入探讨企业构建面向未来领导力的方法和路径，以及如何通过新一代信息技术驱动革新，创造更为丰硕的商业价值。

2021戴尔科技峰会主论坛

戴尔科技集团全球资深副总裁、中国核心客户和全球客户事业部总经理吴冬梅表示：“戴尔科技集团持续深耕行业，不断将全球领先的解决方案落地中国市场，深入结合客户千姿百态的应用实际和创新实践。未来，戴尔将继续秉承‘在中国，为中国’核心业务战略，助力中国客户加速数字化转型，突破创新，打造面向未来的企业竞争力。”

启动“智能+” 交通创新产学研联盟

大会期间，戴尔科技集团联合上海国际汽车城（集团）有限公司（以下简称“上海国际汽车城”）倡议成立“智能+”交通创新产学研联盟，邀请复旦大学、清华大学和中国科学院自动化研究所等顶尖高校、研究机构，以及汽车行业龙头企业等合作伙伴共同参与，以推动数字化创新、培养新时代数字化人才、助力产业链协同合作为目标，共同建设完整生态圈，树立产学研联盟标杆。





“智能+”交通创新产学研联盟启动

双方共同建设联合实验室，将围绕5G、边缘计算、数字孪生、人工智能等技术领域方向，开放给平台成员单位进行热点科研项目研究；深化有实际应用场景的前沿科技研究探索，推动技术创新与产业发展。同时，依托上海国际汽车城智能网联汽车数据中心、新能源汽车数据中心定位，推动数字化与数据安全能力提升，发挥戴尔科技集团在存储、客户端、安全、服务器、虚拟化和云领域的市场优势地位，共同探讨数据存储、数据处理和数据安全领域咨询及解决方案，以及合作伙伴咨询方案扩展。

“智能+”交通创新产学研联盟将赋能产业链创新，借助戴尔领先的端到端IT基础设施解决方案、AI和高性能计算、AI/ADAS生态链与工具等，推动围绕智能网联汽车产业链上下游的各类型企业加速创新。联盟未来更具长远实际意义的一大方向是智能化的融合，产业的融合。

根据协议，双方将联手打造应用示范和教育赋能平台，分享行业前沿技术与应用，融合优秀教师师资和教学经验，提供实际应用场景课程、丰富实习实践机会，助力新工科人才培养。同时，上海国际汽车城作为产业集聚平台，汇聚车企最新行业经验，行业龙头车企可以为学生提供自动驾驶行业最前沿的创新实践分享；此外，创新挑战赛为学有余力的学生提供进一步拓展学术创新的空间。实训基地为高校学生提供戴尔与车企参访、实习与实践机会，完善人才出口搭建。在教育赋能方面，以顶尖高校扎实理论与优秀教师师资为基石，联合戴尔ADAS实践课，并以戴尔基础架构解决方案保驾护航，进一步优化拓展人工智能小车联合课程，组织车企内训，推动研发与行业联动，赋能智能交通产业发展。

未来企业，未来IT

数字化转型是加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级的有力支撑。国家“十四五”规划中明确提出“迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设”、“打造数字经济新优势”。随着政策体系的不断完善，中国企业数字化转型进程正加速驶入快车道。同时，新冠疫情客观上加速了企业数字化转型进程，数字化转型的必要性和紧迫性进一步凸显，转型升级已成为后疫情时代企业发展的必然之举。

据埃森哲统计和分析，如果全球企业的运营成熟度都能达到“未来级”，其额外实现的利润增长将达到5.4万亿美元。“未来企业”的运营效率高出同行近一倍，盈利能力更是普通企业的三倍，其差异化优势尤其体现在云计算、人工智能和数据分析等新兴应用方向上。

企业需要打造面向未来的核心竞争力，也必须跨越横亘在眼前的数字化“分水岭”，方能突破自身局限，实现可持续创新发展。当前，中国企业数字化转型正稳步推进，但与此同时，企业间数字化差距逐步拉大。

如今，有初创公司将AI推理放在边缘云进行，训练负载则放在公有云中；有大型制造企业将其延迟敏感型应用程序放在本地私有云，其他部分应用放在公有云；也有大型零售企业前端销售点一朵云，后端供应链一朵云......环看各行业领先企业面向未来的体系结构，从数据处理到人工智能、机器学习，不难发现，其完全依赖跨平台、跨基础设施环境的访问，从边缘到核心到云。很明显，有能力访问多种IT环境，并将合适的工作负载放在正确的云中的客户将更具战略优势。





高端对话：未来经济——数字化“分水岭”

戴尔科技集团全球资深副总裁、大中华区数据中心业务总经理朱培兰表示：“构建面向未来的技术生态系统，戴尔科技集团不断帮助企业扩展创新边界，储备面向未来的IT资源和能力，改变企业拥有和运营IT基础的方式，包括工作负载的派生方式，以及如何使用不同的云来解决特定问题等一系列核心问题。从根本上看，戴尔科技集团将多云世界融合在一起，将一切无缝连接起来，让客户可以自由地访问各种功能。

以APEX“IT即服务”战略框架为纲，戴尔科技集团聚焦多云、5G、边缘、AI/ML、数据管理和安全六大领域，创造性地变革企业IT消费方式，帮助未来企业面向异构IT环境游刃有余地创建一致的IT运营基础，并提供在此跨平台场景中所需的简单性、敏捷性和控制力。同时，APEX定制解决方案“Flex On Demand（FOD）按需计费”广泛适用于戴尔服务器、存储、数据保护、超融合基础架构以及戴尔科技云平台，客户可以自由选择产品和服务标准，并可根据实际使用情况扩大和缩小资源的使用，仅需为使用量付费。

未来企业，智能运营

未来企业是全面数字化的企业，数据创新力、敏捷自动化和高效生产力是其核心特征。戴尔科技集团全球副总裁、中国研发集团总经理刘伟表示：“跨多云环境的、一致的应用、管理和数据体系结构是未来企业IT基础的‘理想国’。本质上，云不是一个以物理或虚拟形式存在的位置，而是一种体验。戴尔APEX‘IT即服务’将私有云的控制、性能、安全与公有云的便捷、灵活与扩展能力充分结合，在二者之间搭建起直通未来IT的桥梁。”





APEX“IT即服务”将私有云和公有云的优势结合

基于VMware Cloud的戴尔科技集团APEX云服务可跨多云环境提供安全、一致的操作体验，让企业可以在多个云环境中移动工作负载，并以可预测的定价和透明的成本快速扩展资源。为帮助组织保护其数据并避免因潜在业务威胁遭受损失，戴尔托管的服务可帮助组织满足当地法规要求，并通过内置的网络弹性保护他们免受恶意攻击。同时，APEX云服务可与VMware Tanzu一起使用，让客户可以与传统应用程序一起构建、测试和运行云原生应用。企业可以使用服务中包含的VMware HCX跨多个云迁移工作负载，无需为不同的云环境重新构建应用程序。

戴尔科技集团全球副总裁、大中华区存储平台及解决方案事业部总经理孔大勇表示：“2021年，戴尔进一步完善存储产品组合。Dell EMC PowerStore企业存储系统迎来新的软件和自动化功能升级，适应多样化的企业环境，满足各类应用场景工作负载需求。9月，戴尔厦门工厂生产的第一台高端存储Dell EMC PowerMax正式出货，再度深化‘在中国、为中国’战略落地。”

通过一系列软件创新，戴尔现可帮助企业同时运行下一代兼容S3的对象存储，降低开发成本并推动应用程序创新。并将Kubernetes原生、软件定义的对象存储引入VMware vSphere，通过在私有云运营模型中为开发人员提供自助服务存储，帮助IT人员使用熟悉的VMware工具轻松管理和扩展。

最近，戴尔还陆续推出包括面向AI的验证设计将人工智能应用至虚拟化环境、针对边缘计算场景的多项新产品、推动高性能计算、人工智能和数据分析融合、重新定义NAS灵活性等在内的一系列创新解决方案，进一步扩展跨边缘、核心和云的全方位IT能力。

伴随传统网络安全边界消失、外部网络攻击加剧、勒索病毒持续肆虐，开展全新网络安全防御建设正成为全球企业的“必选项”。通过引入新的软件更新和功能特性，Dell EMC PowerProtect帮助客户加速实现虚拟机备份的可用性，简化大型数据备份的管理，减少日常防范勒索病毒攻击恢复操作的同时，保持业务连续性。并且，引入针对Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery解决方案（数据避风港）的戴尔托管服务，帮助企业降低风险。Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery解决方案通过采用全面的网络安全和数据保护策略来识别、保护、检测、响应勒索软件和其他网络攻击并从中恢复，确保企业的数据和IT资产得到安全保护。





高端对话：未来企业，智能运营

威马汽车、上汽集团、海信集团等客户现身说法，深入剖析了数字化转型和智能化运营“双管齐下”的创新发展思路，分享了包括人工智能在制造、供应链、服务以及需求挖掘方面的应用，以及降本增效与业务赋能“两手抓”，提高运营成熟度的同时实现智能化运营，打造精细化服务等先进经验。

本次大会邀请了众多各行业数字化转型佼佼者，通过“未来级”、“预测级”企业的干货分享，从前瞻战略、未来型服务与消费模式、AIoT在工业方面的应用、未来就绪的平台架构、数据智能、创新应用与交付等十二大板块，与全国各地的优秀科技人、企业用户进行了深度交流与思想碰撞，与会者更通过包括在线互动等在内丰富多样的参与形式，一饱眼福，充分体验各类前沿科技成果、行业创新应用、新一代信息技术产品方案。





2021戴尔科技峰会展区：自动驾驶小车





2021戴尔科技峰会展区：IT基础架构产品方案

在中国，为中国，深耕行业，将全球领先的技术工程方案落地客户千姿百态的应用实际和创新实践之中，戴尔科技集团再次以务实、前瞻的产业大局观亮相，助力未来企业乘势而上。