希捷发布第一季度财报 大容量存储产品强势增长

在截至10月1日的第一季度，希捷收入从去年同期的23.1亿美元攀升至31.2亿美元，此前FactSet分析师普遍预期的收入为30亿美元。

企业和云数据中心硬盘制造商希捷近日发布第一季度财报，业绩超出了分析师的预期水平，使其股价上涨了5%多。

在截至10月1日的第一季度，希捷收入从去年同期的23.1亿美元攀升至31.2亿美元，此前FactSet分析师普遍预期的收入为30亿美元。

希捷该季度的净收益表现更好，同比增长一倍多，达到5.26亿美元，利润上的增长让调整后的每股收益推高至2.35美元，高于分析师预期的每股2.21美元。

希捷将该季度的强劲业绩部分归功于大容量硬盘产品（涵盖了希捷核心的企业级产品和超大规模存储产品）收入的持续增长。该季度，大容量产品销售额首次超过20亿美元，占到希捷收入的三分之二。

但是消费级存储业务出现了下滑，该业务主要是为个人电脑等设备提供硬盘和闪存设备。希捷称，这部分下滑一部分被关键任务产品线的强劲市场需求抵消了，后者主要针对企业数据中心并提供高可靠性。

希捷认为，公司的盈利势头将持续到下个季度。希捷预计，截至12月的第二季度预计收入在29.5亿美元至32.5亿美元之间，这一预期的高位超出分析师普遍预期的30亿美元，调整后的收益预计为每股收益2.13美元。

希捷依靠数据量的持续增长这一发展势头来推动自身未来的收入增长。根据IDC的研究表明，到2025年以数字方式存储的信息总量将达到175ZB，是希捷迄今为止交付的存储总容量的58倍。此外据估计，到2026年有超过三分之二的新数据将使用希捷销售的那种所谓大容量硬盘来存储。

但希捷并不仅仅依靠数据增长来支持收入增长，还在积极投资开发新的硬盘技术。

希捷增长计划的两项核心技术分别是Mach.2和HAMR。希捷在最近的年度分析师报告中重点介绍了这两项技术，二者旨在改善两个不同的硬盘指标：存储速度和存储容量。

在硬盘中，数据存储在一组类似于一叠盘片上，机械组件从盘片中获取数据并写入新的信息，其功能类似于唱机上的指针。当硬盘需要获取或写入一段数据的时候，电机会将指针移动到相关盘片的相关部分。

希捷的Mach.2技术是希捷推动客户需求的创新技术之一，可以将硬盘中的电机数量从一个增加到两个，从而让数据读写速度提高一倍。

HAMR在希捷增长计划中发挥着关键作用，由于硬盘通常用作闪存的低成本替代品，因此对于硬盘来说，提高容量要比提高读写速度的优先级更高，这也是希捷希望持续增加硬盘容量的方式之一。

硬盘中，每个盘片都是有磁性颗粒构成的，颗粒的磁方向分别代表了1和0。为了增加容量，硬盘制造商需要增加每个盘片上的颗粒数量，因此就需要将这些颗粒聚合到一起，但这带来了一些挑战：短距离内，颗粒会影响附近颗粒的磁方向，从而导致数据丢失。

希捷称HAMR技术可应对这一挑战。基于HAMR的颗粒是由减少颗粒彼此磁性方向影响的材料制成的。希捷利用该技术打造了最高容量的硬盘并于去年推动，最高可存储20TB的数据。

就在发布此次财报的数周之前，希捷表示预计未来基于HAMR的硬盘提供高达30TB的容量，更好地满足企业和超大规模数据中心客户的存储需求。