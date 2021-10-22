CCF HPC China 2021分论坛精彩呈现：最年长论坛、最年轻论坛以及最美论坛

CCF全国高性能计算学术年会、德国ISC超算盛会、美国SC超算盛会被称为全球HPC领域最具影响力的三大盛会。

2021年10月21-23日，由中国计算机学会、中国计算机学会高性能计算专业委员会、暨南大学、澳门大学、澳门科技大学承办，北京并行科技等协办的，主题为“智算赋能·共赢未来”，的”第十七届2021CCF全国高性能计算学术年会（CCF HPC China 2021），在广东珠海·横琴拉开帷幕。本次年会将汇聚超过300位HPC领域专家、学者及企业代表到会交流分享。

重磅嘉宾云集 聚焦“智算融合”

CCF全国高性能计算学术年会、德国ISC超算盛会、美国SC超算盛会被称为全球HPC领域最具影响力的三大盛会。CCF HPC China 2021大会设置了包括主题论坛、厂商论坛、研讨会等共计40多场论坛活动。

而其中40个分论坛更是涵盖量子计算、大数据、应用SaaS化、高性能计算、可视分析、数值模拟、异构计算、编程模型与优化、稀疏矩阵计算、HPC开源软件栈等多个前沿技术领域，并涉及“量子计算”“碳中和”“东数西算”“元宇宙”等最新热点话题。

我发现了此次论坛有久经考验的老话题，也有面向新技术、新应用的新论坛以及面向半边天的女性精英论坛。

9年磨一剑，深耕技术创新

其中我们看到有久经考验的分论坛，有的已经连续办了9届，包括第九届大数据系统评测与优化研究案例论坛和第九届中国高性能互联网络论坛。也有量子计算路在何方论坛、第一届面向新兴器件的科学计算论坛，以及高性能计算之美—女性精英论坛。

大数据系统真是一个长期工程，22日下午举办的《第九届大数据系统评测论坛》主要针对AI/大数据系统和应用的基准测试、性能优化、新兴体系结构，汇聚了体系结构、操作系统、数据管理等社区中与AI/大数据相关的研究者。

当前全球超级计算机竞争日趋激烈，计算能力和网络规模迅猛增长，高性能互联网络技术愈发重要。23日上午的《第九届中国高性能互联网络论坛》专门面向高性能互联网络架构及应用开展深入研讨，特邀来自国内外著名企业和学术机构的专家学者，分享工业界实际部署经验和学术界最新研究结果，重点围绕HPC/AI、DPU、SMARTNIC等热点进行深入探讨。

还有第八届“国产应用软件”专题论坛也是长期致力于工业软件体系的自主可控，我们知道工业软件是中国从制造大国向设计大国转变的核心关键技术，如何实现在研发、设计等高端领域的自主创新突破是国家层面一直重点关注的焦点，本次论坛邀请了包括西安电子科技大学、中国科学院、西安交通大学等国产应用软件的重要开发单位，共同探讨国产应用软件的现状、发展瓶颈、未来趋势等问题。

面向未来，新论坛新方向

量子计算近年来日益成为人们关注的热点研究领域，一些国家甚至将量子计算上升为国家战略层面。那么在量子计算将算力将远超传统经典的高性能计算，在量子计算变革性技术到来时刻，传统的高性能计算研究领域的专家学者如何应对？有哪些挑战？有哪些结合点？华为量子计算软件与算法首席科学家、腾讯量子实验室研究院等专家将在10月23日下午的《量子计算路在何方论坛》上进行深入探讨。

同样是10月23日下午的《第一届面向新兴器件的科学计算论坛》，将面向关注非易失存储器和量子等新兴器件上的高性能计算领域的科研人员，从电路、架构、算法希特通设计等多方面展开学术讨论，包括存内计算、类脑计算、科学计算硬件加速、量子计算等。

高性能计算之美——女性精英论坛

今年来中国高性能计算领域取得前所未有的成就，特别是在超算体系结构、基础关键技术、重点应用领域、人才培养等方面都取得了长足进步，在世界超算领域的地位也与日俱增。长期以来女性在高性能计算领域里的比例相对较低，但不乏杰出女性涌现，并在各自领域取得了杰出的成就，为推进中国超算事业的发展增添了别样的色彩，在10月23日下午举办的《高性能计算之美——女性精英论坛》上，国家超算广州中心主任教授卢宇彤、中国科学技术大学教授安虹等探讨女性在高性能计算领域的独特魅力。

高性能计算的应用范围不断在扩大，以及计算能力的不断加强，由此带了了数据规模和复杂性等也在迅速增长，那么作为理解科学大数据重要手段的可视分析，也就面临在复杂环境中的可视表达，在大规模应用中的数据高效处理以及用户体验等挑战。第五届超大规模科学计算可视分析论坛就邀请了包括国家超级计算广州中心、北京应用物理与计算数学研究所等领域的专家来分享各自的应用成果。科学大数据在数据有高性能计算长期面临挑战而开设的论坛。

最后只想说一句，40场论坛场场精彩，共同促进高性能计算产业向前发展。