河南首个本地存储品牌“黄河存储”正式发布

2021年10月21日，由河南省人民政府主办的2021数字经济峰会在郑州中原科技城会议中心举行。峰会期间，黄河信产与华为公司签订存储战略合作协议并正式发布河南省首个本地存储品牌“黄河存储（Huanghe HinerStor）”

2021年10月21日，由河南省人民政府主办的2021数字经济峰会在郑州中原科技城会议中心举行。峰会期间，黄河信产与华为公司签订存储战略合作协议并正式发布河南省首个本地存储品牌“黄河存储（Huanghe HinerStor）”。黄河信产董事长郑文青，华为河南总经理赵瑞峰出席签约发布仪式。

黄河存储是由黄河信产与华为联合打造的高端存储品牌。基于国产芯片研发，自主可控；采用领先的全互联架构设计理念，保证产品的高可靠性；存储介质全闪存化，相对机械硬盘能耗大幅降低，符合国家双碳战略，产品技术国内领先。

产品在河南完成设计研发和生产制造。旨在助力河南信息技术产业做大做强，为河南数字经济发展做出贡献。

以黄河存储为开端，黄河信产与华为公司将充分发挥自身优势，加强存储领域的战略合作，进一步拓展黄河存储生态产业，带动IT全产业链发展，助力河南数字经济高质量发展，打造数字河南，数字强省。

黄河存储介绍

黄河存储基于鲲鹏多核多处理平台。凭借领先的架构设计，强劲的硬件平台和智能管理软件，满足数字经济时代对存储系统更高性能、更高效率和更加安全的要求。同时，存储介质全闪存化，响应国家双碳战略，助力实现绿色节能。产品将广泛应用于政府、金融、运营商、制造、能源、教育、医疗等重要行业。

黄河存储产线位于河南省许昌市黄河信产生产基地 ，规划占地1000多平方米，年产能可达6万台套。