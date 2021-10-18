1300MWh! 华为签约全球最大储能项目
来源：至顶网存储频道 2021-10-18 16:39:07
关键字： 数字能源
10月16日， 2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源与山东电建三公司成功签约沙特红海新城储能项目，该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目
【迪拜，2021年10月16日】10月16日， 2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源技术有限公司（以下简称“华为数字能源”）与山东电力建设第三工程有限公司（以下简称“山东电建三公司”）成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。
该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目，对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。
红海新城储能项目是列入沙特“2030愿景”规划中的重点项目，开发商为ACWA Power，EPC总承包方是山东电建三公司。红海新城，位于红海海岸，又被称为“新一代的城市“，未来，整座城市电力将完全来自新能源。红海新城将引领全新的生活方式，同时寻求在石油等资源日益枯竭的形势下，实现新的经济增长点。
华为数字能源具有10年以上储能系统研发及超过8GWh储能系统应用的经验积累，致力于将数字信息技术与光伏、储能技术进行跨界融合，基于组串化、智能化、模块化的设计理念，打造“更高效、更稳定、更安全”的智能组串式储能系统，助力光伏成为主力能源，共建绿色美好未来。
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