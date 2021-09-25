数字基础设施开源操作系统欧拉全新发布，与鸿蒙已实现内核技术共享

在华为全联接2021上，面向数字基础设施的开源操作系统欧拉（openEuler）全新发布。欧拉操作系统可广泛部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备，应用场景覆盖IT（Information Technology）、CT（Communication Technology）和OT（Operational Technology），实现统一操作系统支持多设备，应用一次开发覆盖全场景。

欧拉全新发布

华为计算产品线总裁邓泰华表示，操作系统“碎片化”现状，导致数字基础设施产生大量“软烟囱”，带来生态割裂、应用重复开发、协同繁琐的挑战，数字化新时代，呼唤新的统一操作系统。

在ICT领域，华为提供服务器、存储、云服务、边缘计算、基站、路由器、工业控制等产品和解决方案，都需要搭载操作系统，所以华为一直在构建能力，旨在通过统一的操作系统架构来满足不同应用场景的需求。

本次欧拉全新升级，同时支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备的需求。支持多样性计算，致力于提供安全、稳定、易用的操作系统；并通过为应用提供确定性保障能力，支持OT领域应用及OT与ICT的融合。至此全新发布的欧拉操作系统可覆盖从IT、CT到OT数字基础设施全场景。

欧拉：数字基础设施开源操作系统

欧拉创造性的提出全栈原子化解耦，支持版本灵活构建、服务自由组合，通过一套架构灵活支持南向多样性设备，北向全场景应用。

统一操作系统，支持多设备：

采用全量组件原子化架构，支持内核灵活组合，全栈服务化按需构建，可根据设备不同的资源能力和业务特征进行灵活裁剪、按需构建，满足不同设备对于操作系统的要求。

支持构建服务自助化，“菜单式”配置内核和系统服务，可以对软件包、文件、函数等不同层级进行分级灵活组合，自动化、简化操作系统版本构建。

提供多设备协同套件，包括“边云”协同，统一数据、网络和管理；集群多节点协同，可支持PB级内存池，实现不同设备之间的能力互助和资源共享，发挥硬件最优性能。 应用一次开发，覆盖全场景：

标准API，实现操作系统与应用交互语言的统一；

欧拉SDK统一封装各种应用所需的数据、音视频、安全等能力，使能极简开发，并增强应用性能；

欧拉Devkit提供跨设备开发向导、自动测试平台等插件，并可方便的集成到主流的应用开发平台。 欧拉与鸿蒙能力共享 生态互通

欧拉和鸿蒙已经实现了内核技术共享，未来计划在欧拉构筑分布式软总线能力，让搭载欧拉操作系统的设备可以自动识别和连接鸿蒙终端。后续进一步在安全OS、设备驱动框架、以及新编程语言等方面实现共享。通过能力共享、实现生态互通，“欧拉+鸿蒙”更好的服务数字全场景。

本次大会正式发布了第一个支持数字基础设施全场景的openEuler 21.09创新版本，将于9月30日在社区上线。该版本不仅对服务器和云计算场景能力进行了增强，还实现了对于边缘计算和嵌入式场景的支持。2022年一季度，欧拉开源社区将发布支持全场景融合的社区LTS版本，使能合作伙伴面向不同场景发布商业发行版。

欧拉自开源以来获得产业界的积极支持和响应，是中国最具活力的开源社区。截至目前，已有超过6000名开发者和100多家企业、高校、组织和机构加入欧拉社区，汇聚从处理器、整机、操作系统发行版厂商、到行业应用等全产业链，十多家主流操作系统系统领军企业发行基于欧拉的商业版本。欧拉的全新发布将吸引更多云、边缘、嵌入式领域伙伴加入社区，共同加速欧拉在数字基础设施全领域的广泛应用。华为将始终坚持在基础软件上的长期投入，联合全产业链合作伙伴，共同构建开放共赢的操作系统开源生态。

华为于2021年9月23-25日在线上举办华为全联接2021，大会以“深耕数字化”为主题，汇聚业界思想领袖、商业精英、技术大咖、先锋企业、生态伙伴、应用服务商以及开发者等各方，探讨如何深入行业场景，把数字技术与行业知识深度结合，真正融入政企的主业务流程，解决核心业务问题，催生体验提升、效率提升以及模式创新；并发布场景化的产品与解决方案，分享客户伙伴的最新成果与实践，构筑开放共赢的健康生态。欲了解更多详情，请参阅：https://www.huawei.com/cn/events/huaweiconnect