华为发布数字基础设施七大创新：业界首个面向HPDA的分布式存储OceanStor Pacific，引领高性能数据分析时代

在华为全联接2021上，华为首次从数字基础设施全视角，展现多领域的创新突破，发布多款业界首创及影响未来十年的产品与解决方案，持续引领数字基础设施创新，构建万物互联的智能世界。

[中国，深圳，2021年9月24日] 今日，在华为全联接2021上，华为首次从数字基础设施全视角，展现多领域的创新突破，发布多款业界首创及影响未来十年的产品与解决方案，持续引领数字基础设施创新，构建万物互联的智能世界。

会上，华为常务董事、ICT产品与解决方案总裁汪涛发表了《引领数字基础设施创新》的主题演讲，他表示“在人类社会发展的每一个阶段，基础设施都发挥着无比重要的作用；智能世界正加速到来，而数字基础设施是构建智能世界的核心。华为始终坚持以客户为中心，面对各种新挑战，坚定创新理念不动摇。围绕数字办公、智能制造、广域网络和数据中心等数字基础设施的主要应用场景，不断突破，加速全球数字基础设施发展”。

华为常务董事、ICT产品与解决方案总裁汪涛发布数字基础设施七大创新

“深耕数字化”对数字基础设施提出了高安全、高可靠、高确定性、高数据流转效率和高算力效率等挑战；而另一方面，华为刚刚在2天前面向全球发布了《智能世界2030》报告，汪涛表示，到2030年，全球联接数将突破2000亿，人均月无线蜂窝流量提升40倍、达到600GB，全球通用计算总量提升10倍，产生的数据将提升23倍、首次突破1YB量级。数字基础设施既面临新挑战，也迎来大时代。基于此，华为发布数字基础设施的七大创新：

全新智能办公双宝，打造 “千兆无处不在，天涯若比邻”的数字会议室

华为发布“会议室双宝”，包括无线宝，即业界最强性能的Wi-Fi 6E产品——华为AirEngine 6761，为企业构建一张以体验为中心的全无线网络，实现无感及安全的用户接入、10ms超低时延交互及1000Mbps的极速传输；办公宝，即智慧办公新物种IdeaHub，实现投影仪、白板、麦克风、音箱、会议终端、电脑六合一设计，为企业会议室提供高效便捷的数字化工具。

提高数字管线巡检效率，华为智能光感知系列OptiXsense全新亮相

华为智能光感知系列首款产品Huawei OptiXsense EF3000基于华为领先的光技术，是业界识别准确度最高的光纤传感产品。该新品采用华为独有的oDSP模块，并结合华为最新研究成果振动波纹分析引擎，将事件识别准确率从业界平均的60%~80%提升至97%。Huawei OptiXsense系列产品将提升油气管线巡检效率，并逐步实现智能化无人巡检，未来将应用至温度、应力测量和水质检测等场景。

业界独家确定性IP网络解决方案，助力黑灯数字工厂建设

传统IP网络难以保证工业控制对时延抖动的确定性要求，华为此次推出业界首个确定性IP网络解决方案为工业控制提供端到端确定性保障，包括CloudEngine S6730-H-V2系列交换机以及NetEngine 8000 M8系列路由器。通过IP系统工程及算法的创新，实现微秒级单跳时延，端到端抖动恒定低于30微秒且与跳数无关；并支持数万节点多跳组网，打造从车间-工厂-跨工厂的确定性IP网络，可实现上千公里以外的生产系统远程集中控制。

业界首个硬管道融合光通信产品H-OTN，引领安全生产网络革命

华为发布业界首款硬管道融合光通信产品H-OTN，创新地将P2MP OTN架构引入接入网领域，通过重新定义产品架构和多协议融合，首次实现了从接入网到广域网的端到端硬管道，在保障核心业务百分百安全的同时，进一步将时延降低60%以上。华为H-OTN将为电力、交通等行业数字化提供极致可靠、超低时延和极简运维的通信网络。

业界领先的跨区域算力调度IP网络解决方案，构建东数西算联接底座

针对“东数西算”等跨区域算力调度场景，华为推出业界领先的IP网络解决方案，包括数据中心交换机CloudEngine 16800系列以及广域路由器NetEngine 8000 F8系列。基于智能无损算法2.0和智能云图算法，华为方案可构建最高27万台服务器的超大数据中心组网，是业界平均水平的4倍，并实现以太网0丢包，时延降低25%；通过感知云端业务类型和云网资源因子，进行智能选路，实现算力输送效率提升30%。

业界首个面向HPDA的分布式存储OceanStor Pacific，引领高性能数据分析时代

华为发布业界首个面向HPDA的分布式存储OceanStor Pacific，通过大小IO自适应数据流、融合非结构化数据索引、超高密硬件和弹性EC算法等技术架构突破，打破高性能数据分析的性能墙、协议墙和容量墙，实现一套存储支持HPC、大数据、AI多样化分析应用，提升科研数据中心研发效率30%。目前，华为OceanStor Pacific已在油田成功实践，加速油气勘探数字化转型，打造数字盆地、智能油田。

华为集群计算解决方案，开创业界首个公共多样性算力服务平台

此次发布的华为集群计算解决方案是业界首个公共多样性算力服务平台，适用于人工智能计算中心、高性能计算中心，和一体化大数据中心等多种场景。与传统解决方案相比，具有算力多样、建设快速、利用高效、使用便捷四大特点。目前，该方案已在多个项目中成功实践，通过算力集群赋能产业集群，让算力更高效地支持千行百业数字化转型。

数字基础设施的发展除了硬件创新，还依赖于软件生态的繁荣。汪涛表示，围绕“深耕数字化”，华为将与全球客户伙伴、开发者、开源相关组织等一起，共同实现数字基础设施软件生态的多样性，共同打造共建、共享、共治的开放治理体系。

创新已经植入每一个华为人的心中，越是铺满困难越要创新，越是充满不确定性越要创新。华为数字基础设施创新将主要围绕如下方向：基础理论和算法突破、技术溢出、重定义技术架构、重定义产品架构、重定义产业节奏、重定义产业方向和开创新产业。汪涛最后表示：华为将坚定数字基础设施的创新理念，不断为客户与伙伴创造价值，为构建万物互联的智能世界不懈努力！

华为于2021年9月23-25日在线上举办华为全联接2021，大会以“深耕数字化”为主题，汇聚业界思想领袖、商业精英、技术大咖、先锋企业、生态伙伴、应用服务商以及开发者等各方，探讨如何深入行业场景，把数字技术与行业知识深度结合，真正融入政企的主业务流程，解决核心业务问题，催生体验提升、效率提升以及模式创新；并发布场景化的产品与解决方案，分享客户伙伴的最新成果与实践，构筑开放共赢的健康生态。欲了解更多详情，请参阅：https://www.huawei.com/cn/events/huaweiconnect