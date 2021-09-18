希捷刘嘉：硬盘也有“省油”模式来助力节能减排

希捷科技中国区产品线管理总监刘嘉接受至顶网采访，分享了超大规模数据中心给大容量磁盘带来的机遇和挑战，以及希捷在降低碳排放的相关举措。

希捷科技近日参加了2021开放数据中心（ODCC）峰会，与业界伙伴一同聚焦技术创新，探讨面向未来的数据架构。

希捷科技中国区产品线管理总监刘嘉发表了以“超大规模数据架构演进方向及系统抗振性最佳实践”为主题的演讲，解析了超大规模数据的主流趋势，并分享了优化服务器振动设计的最佳实践操作。

希捷科技中国区产品线管理总监刘嘉接受至顶网采访，分享了超大规模数据中心给大容量磁盘带来的机遇和挑战，以及希捷在降低碳排放的相关举措。

由于各公司不断采用云（公共和私有） 来满足数据处理的需要，云数据中心正成为新的企业数据存储库。IDC预测，到2025年，49%的全球已存储数据将驻留在公共云环境中。云将成为新的核心，超大规模数据中心随着云而来，同时IDC预测，80%的数据还将使用HDD介质。

超大规模数据架构的优势，第一是支持大规模的扩展，第二是能够以相对比较低的成本去计算和存储，比如偏热的数据和偏冷的数据放在不同的介质里面，最终实现比较低的TCO。

当然现在大规模数据架构的数据量很大，需要用更大容量的硬盘，只要用到最大容量的硬盘，就会遇到抗振性这样一个典型问题。

“随着硬盘的磁道越来越密集，外部的振动对其也会产生影响。外部振动一个是物理机械的传导，比如风扇转速越高，振动自然就更剧烈一些。另一个是声波噪声带来的振动的传导，风扇转速越高，噪音就大，声波在服务器里面传递，造成振动。从而要求硬盘抗振性的设计越来越高。”刘嘉分享到。“伴随新基建的落地，超大规模数据中心的建设持续推进。面向未来，大容量机械硬盘承载的存储将是超大规模数据中心的主流。与此同时，希捷携手合作伙伴优化服务器设计，提升系统抗振性，让硬盘的容量、效率和性能发挥到极致。”刘嘉表示。

在降低碳排放，希捷在五六年前，开始推出氦气硬盘的时候，就发现，相对于空气盘，氦气盘在功耗和容量上要好很多。“比如，4TB空气盘大约需要10瓦的电费，但我们2016年推出10TB氦气硬盘的时候，同样大小的硬盘，容量大了2.5倍，但电却省了。”从那时候开始，很多的超大规模数据的用户就意识到，采用这种大容量氦气硬盘可以帮助他们降低数据中心运维成本。今年希捷已经推出的20TB的氦气硬盘。

“除了氦气硬盘，希捷的多磁臂技术，在增加了容量密度和提升性能的同时，实现功耗的下降。另外，硬盘本身也有一些优化，能够帮助降低功耗，有点像大家开的汽车有S档，很费油但是很快，也有省油的E档，我们硬盘里也有E档模式。”刘嘉谈到。

最后除了本身硬盘层面，希捷还会有部件回收等举措来体现其碳中和策略。

最后刘嘉表示，“希捷携手ODCC生态伙伴，通过一系列创新技术，增强超大规模数据架构的性能和效率，与业界共筑绿色、高效、低碳的基础设施。”

在此次展会，希捷还全面展示了企业级数据存储方案，包括希捷HAMR（热辅助磁记录）和MACH.2（双磁臂）产品、希捷银河（Exos）、希捷雷霆（Nytro）系列企业级硬盘，以及希捷银河（Exos）高密存储系统等。