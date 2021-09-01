《Veeam 2021云保护趋势报告》：更广泛的数据保护成为趋势

近日，Veeam针对云保护发布了《Veeam 2021云保护趋势报告》，希望通过对混合云环境中的工作负载、数据迁移、灾备安全等趋势变化等来分析和部署下一步基于下一代的云数据保护策略。

艾媒咨询数据显示，2020年全球云计算(IAAS+PAAS+SAAS)市场规模达到2245亿美元， 2021年有望达到2654亿美元。中国信通院发布的《云计算白皮书》显示，2020年我国云计算市场呈爆发式增长，整体规模达到2091亿元，增速56.6%。

数据表明，中国在内的全球云计算市场空间巨大，且长期呈现稳定增长的趋势。随着企业数字化转型进程的加快，IT架构正在从传统数据中心为核心向以云计算为承载的数字基础设施转变，多云、混合云成为主要形态，因此基于混合云的部署也让数据安全的边界变得模糊。

近日，Veeam针对云保护发布了《Veeam 2021云保护趋势报告》，希望通过对混合云环境中的工作负载、数据迁移、灾备安全等趋势变化等来分析和部署下一步基于下一代的云数据保护策略。

报告中发现，混合云虚拟机托管呈现高速增长趋势，“在超大规模或区域服务中托管虚拟机2020年是32%，2021年已经上升到了47%，未来还会更高。” Veeam企业战略副总裁Dave Russell谈到。从企业的备份策略和发展方向来看，仅使用内部部署解决方案减少自管备份的计划正按预期逐步减少，基于云的BaaS托管备份的采用率正在增加。

同时由于数据迁移在云与本地之间加速，计划通过灾难恢复保护更多数据的企业也在增加，企业更愿意利用云和服务提供商实施灾难恢复计划。大部分的企业都会使用某种形式云端的服务来进行灾备，仅有19%的调查用户不使用任何云服务来作为灾难恢复战略的一部分。

同时报告指出了在公有云环境中进行灾备主要面临包括如何保证生产环节的网络配置、企业内部的连接服务以及远程站点的数据保护等挑战。同时对于为什么不采用云托管的服务来作为灾备的选择，过去十年来，大家的首要的理由都是觉得不安全。

向远程办公模式的转变使得过去一年多的时间采用Office 365的用户使用量激增，Microsoft Teams的使用量激增，因此保护Office 365的数据变得比以往任何时候都更加重要。虽然Microsoft Teams自带基础的数据保留功能，但它并不能完全防止意外删除或安全威胁导致的数据丢失，在报告中为什么要为Office 365做备份，排在第一的挑战是意外删除数据，第二和第三的挑战更多的是安全或者是内部威胁的考量。

由于容器的流行度和影响力持续增加，企业必须确保自身能够保护数据安全，同时能够跨物理、虚拟、云以及 Kubernetes 环境备份数据。Veeam企业战略副总裁Dave Russell谈到“我们意识到容器化的生产在未来会呈现上升的趋势，所以我们在去年收购了一家公司叫做Kasten，能够基于物理、虚拟、Kubernetes等数据环境，实现不同的数据捕捉机制。”

Veeam企业战略副总裁Dave Russell分享了自己对报告的三个解读，“第一个趋势，企业在转向云服务方面要比我们预测的还要快。第二个趋势，现在有越来越多的工作负载是直接在云上生成的，而不是我们当初想象的，先在本地生成再拿到云上去。第三个趋势，企业内部的数据中心不会在短期内消失。” 对于在数字化转型赛道中的企业来说，不断变化的客户需求以及对云和连接性，需求企业投资于必要的技能、数据管理和保护能力，来高效、安全的实现数字化转型这一目标。Dave Russell谈到。