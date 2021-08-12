为全场景应用而来，做混合云时代的基石，XSKY SDS V5来了！！！

今天，我们谈的5G、云计算、大数据、IOT其背后是混合云虚拟化架构的重构，而软件定义存储因为其像水一样的特质，包括融合、灵活、适配、包容等特质对于现代化的混合云架构而言其重要性越来越明显。

曾经被质疑、被边缘的软件定义存储正在大步走来。

数字说明了一切，在2017年，IDC对于软件定义存储市场的预测是到2020年，中国SDS市场规模会达到40亿。随后，IDC每一年都调整预期，实际情况是2020年的SDS市场高达107亿。

软件定义存储已经成为混合云架构的基石

今天，我们谈的5G、云计算、大数据、IOT其背后是混合云虚拟化架构的重构，而软件定义存储因为其像水一样的特质，包括融合、灵活、适配、包容等特质对于现代化的混合云架构而言其重要性越来越明显。

Gartner报告显示，到2025年，40%的IT运维主管将部署混合云基础架构来支持存储现代化举措，以便获得敏捷性和移动性，以及提高运维效率和灵活性。这一比例远高于2021年的15%。新的混合多云IT基础架构将逐渐演化为以软件为中心的架构，该架构基于SDS解决方案，可提供通用的、与底层硬件平台解绑的管理和数据服务供给。

如何构建以软件为中心的存储架构，就需要从基础存储产品、统一存储产品、软硬一体机、到敏态、稳态等数据存储基础架构实现平台化的跨越发展，来打通数据存储平台、数据管理平台以及数据生态平台。

这其中，软件定义存储初创企业XSKY，坚守本心，致力于深耕中国软件定义存储市场。在2021年7月推出了划时代的新产品V5系列。其中V5将是XSKY星辰天合基于软件定义的统一技术架构和混合云模式的数据管理方案的底座。

那么V5产品到底有哪些特征来助力混合云构筑现代化的存储架构？我们采访了XSKY CTO 王豪迈，他就V5产品的功能和特性进行了详细的介绍。

全面升级，打破壁垒 V5实现全场景延伸

“V5打破了现有的产品壁垒，融合了底层数据湖，实现了场景全面延伸，支撑全业务满足99%的应用场景。”王豪迈谈到。

从底层架构看，V5进行了全新的升级，V5实现了全面解锁一套存储同时支持X86架构、鲲鹏架构、飞腾CPU架构、兆芯CPU架构、海光CPU架构等多种硬件平台。同时实现内存、SSD、QLC SSD的全新打通，既满足了高性能需求，也考虑到了采购成本，推出了全闪存架构的全新产品线XSKY 星飞（XINFINITM）星飞系列。

从操作系统看，XSKY下一代文件系统XGFS，实现统一命名空间支持百PB容量、百亿文件数同时支持无限扩展。XEOS单桶文件数规格无限制，支持多个多类型的数据后端，例如传统NAS、第三方对象、公有云、蓝光等。5.0版本支持多活，且实现容灾故障站点自动切换。

从应用场景看，实现了KVM云场景、全场景EC、传统FC、海量小文件、支持压缩和数据校验、协议融合、磁盘亚健康、网络亚健康、支持异构混合CPU架构、QLC SSD支持等等，V5在V4的基础上进行了大量和创新的突破，满足了99%的应用场景。

性能、成本、容量，是否三者得兼？答案是XSKY 星飞（XINFINITM）全闪产品。

此次V5系列产品亮点之一是支持Optane、NVMe SSD、SAS/SATA SSD构建的全闪分布式存储XSKY星飞（星飞（XINFINITM）重磅发布，是全新推出的面向云场景的分布式全闪存系统。结合英特尔技术平台和XSKY最新的数据操作系统DATA OS，全面适配支持最新的低成本QLC SSD。实现了性能、成本和容量的优化配置。

“星飞（XINFINITM）的秘诀是什么？ 使用 了QLC SSD。”王豪迈谈的。从HDD和SSD来看，SSD正在逐步在替换HDD。在SSD里面，QLC又因为其大容量备受用户青睐，而QLC SSD的价格又只有TCL SSD的一半，只要解决了QLC的使用寿命问题，就能够实现在性能、成本和容量方面的融合。目前IBM、NetApp、PureStorage都推出支持QLC的全闪阵列。

“星飞（XINFINITM）领先的技术架构，完美解决QLC的问题。”对于大家关心的问题，王豪迈谈的。“面对QLC的小块随机写寿命问题，INFINI把小块随机写聚合成为大块顺序写，提高写寿命；面对QLC的随机写性能较差，INFINI通过使用TLC，通过全局分布式Cache技术，承担业务的随机写负载，然后再延后聚合为大块数据刷到后端QLC盘中；针对目前QLC的成本比HDD高，HDD块存储只能采用三副本，但是INFINI采用EC 4+2，并支持延后压缩，提高了有效使用容量，降低了每TB成本。”王豪迈一一解答。

XSKY 星飞（XINFINITM）全闪产品背后是XSKY的先进架构XSPEED技术

“在一定成本下不断提高性能是简单衡量存储产品高下的有效手段。缓存技术是其中关键，XSKY从产品第一天就构建自主研发的用户态缓存，通过不断的迭代更新，实现了一个具备冷热cache，多级介质支持，并且能够根据应用适配的高性能缓存。而V5，我们会把该能力池化，从单机缓存能力，演化为全局缓存池，并实现冷热数据分层。这个全局冷热数据分层技术我们称为XSPEED。”王豪迈这样介绍XSPEED。

基于XSPEED技术，通过支持 TLC/Optane + QLC 分层，能够兼顾高性能与低成本，具体而言Optane 实现热数据在缓存层、TLC 承接小IO 写性能以及第一级读性能、QLC 承接大IO读写性能，以及第二级小IO读性能，提供持续高性能服务，结合Log append写技术，保证写入QLC都是大块IO，保证QLC性能和寿命，QLC能够提供稳定的读性能，解决混合场景Cache读miss 带来的性能衰减问题。

XSpeed 还支持 Log Append 刷盘技术，并通过采用多副本，保证可靠性，同时能保证性能，实现“打不穿的Cache”。

V5底座的另一个核心功能: 智能运维(AI Ops)

智能运维升级到亚健康2.0，采用指标+算法+策略的更加精准的判断和处理亚健康。

“随着SDS对于数据中心渗透率的提高以及过去几年数据容量的急剧膨胀，单一存储资源池正在日益提高运行的节点数，其中单一的服务器部件故障率随着规模提升变得更加频繁。”王豪迈谈的。面对磁盘卡顿，慢IO，网络抖动、服务异常等磁盘、网络、服务亚健康等影响企业业务正常运行的故障痛点，XSKY进行了更大规模的亚健康场景调研，分析过去几年有完整记录的内部和外部的故障报告。

XSKY设计了亚健康 2.0，通过引入数学模型和统计框架，实现了对于亚健康网络和磁盘的监测和主动隔离。并且在系统中默认启用！

XGFS(XSKY Global File System） 5.0，重新定义分布式文件存储

传统存储文件系统面临数据孤岛、海量数据存储性能低下、无法互联互通等挑战，使得其无法应用于视频监控、媒资管理、高性能计算等要求高性能、大带宽、大容量的场景。

XSKY下一代分布式文件系统XGFS不仅具备了分布式文件系统的特点，同时还基于元数据集群、分布式网关集群以及数据集群的分层灵活架构重构了软件定义存储。

我们知道，由于突破了单机的物理限制，分布式文件存储一般具有高性能、大带宽、大容量的特点。，能够实现元数据的高可用性能力，并具备存储百亿级别的文件数量，存储空间可达百PB级的可扩展能力。

XGFS 基于元数据集群、分布式网关集群以及数据集群的架构分层实现了全局统一命名空间、高性能、高可靠性以及高可扩展性等特性。

其中元数据集群基于使用独享NVMe/SCM/SATA SSD来提供元数据读写服务，并以副本形式分布式在多个节点上实现一主多备。分布式网关集群由多个文件存储网关组成，所有文件网关均并发访问统一命名空间，支持完善的文件协议共享、用户和权限管理。

最终通过支持副本、EC 两种冗余类型、支持数据池、XSpeed 多种角色（不推荐复合池），利用XSKY SDS的存储池实现数据集群。

作为国内软件定义存储市场Top5中的初创企业，XSKY星辰天合目前已经在全国40多个重点城市设立了技术团队，服务了上千家政企机构，涵盖政府、金融、运营商、科技、医疗、制造、航天、司法、广电、教育、能源、交通、物流等数字经济社会的关键领域，支撑着行业云、私有云、桌面云、数据库资源池、海量媒体数据、影像数据、智能制造数据，Hadoop大数据等不同类型的应用场景。而新升级的V5系列产品可以说是以“贴近使用场景”为核心理念，集合了XSKY目前服务的1000多家客户的使用情况和需求，构建的“一个存储平台，全业务场景”的”统一存储“平台，而这个平台将持续帮助政企客户实现海量数据的 “汇、存、管、用”，实现数据常青。