华为2021年上半年营收3204亿元！专利许可费让利润率暴增！企业业务一路高歌！
作者：任新勃 【原创】 2021-08-06 16:01:35
关键字： 上半年营收
2021年上半年，公司实现销售收入3,204亿元人民币，净利润率9.8%
华为今日发布2021年上半年经营业绩，2021年相对于2020年在营收大幅度下滑的情况下，利润率提升主要得益于公司改善经营质量，持续提升管理效率，根据华为Q1的财报显示华为收到一笔6亿美元的专利许可费。
同时我们看到，华为企业业务一路高歌，运营商业务略有下降，消费者业务和大家想的一样困难。
华为轮值董事长徐直军表示：“我们明确了公司未来五年的战略目标，即通过为客户及伙伴创造价值，活下来，有质量地活下来。展望全年，尽管消费者业务因为受到外部影响收入下降，但我们有信心，运营商业务和企业业务仍将实现稳健增长。”
2021年上半年，公司实现销售收入3,204亿元人民币，净利润率9.8%[1]。其中，运营商业务收入为1,369亿元人民币，企业业务收入为429亿元人民币，消费者业务收入为 1,357亿元人民币。
而相对于2021年第一季度1522亿元营收，第二季度营收环比有所增长，达到1682亿元。
去年华为发布的2020年上半年经营业绩显示2020年上半年，华为实现销售收入4,540亿元人民币，同比增长13.1%, 净利润率9.2 %。 其中，运营商业务收入为1,596亿元人民币，企业业务收入为363亿元人民币，消费者业务收入为2,558亿元人民币。
2019年上半年，华为实现销售收入4013亿人民币，同比增长23.2%，净利润率8.7%。运营商业务收入为1465亿元。企业业务收入为316亿元。消费者业务收入为2208亿元。
徐直军表示：“面对挑战，全体华为员工都展现了非凡的勇气和力量，感谢他们的付出。华为依然坚信数字技术的创新，可以为人类社会面临的新问题带来新的解决方案，通过产品和技术创新，帮助推动低碳社会，智能社会的到来。”
[1]披露财务数据基于国际财务报告准则，未经审计。
2021年6月末汇率：1USD= 6.4576 RMB（数据取自外部专业机构发布的6月期末市场汇率）
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