新华三徐润安：面向未来十年，新华三全闪存Alletra为存储“即服务”做智能准备

新华三此次发布的系列产品，希望真正打通AI与数据的关系，在为企业提供更高存储性能产品的同时，也借助智慧中枢平台让企业更加智能的管理数据，让用户获得极致的速度、智能的应用和云一般的体验。

在生机盎然的7月，新华三在北京召开“2021新华三存储新品发布会”，重磅推出云智原生的新一代端到端NVMe闪存存储H3C/HPE Alletra、分布式融合存储H3C UniStor X10000，以及全新升级的智慧中枢数据平台。

在会后采访中，新华三集团计算存储产品线副总裁、存储产品线总经理兼首席产品经理徐润安表示，新华三此次发布的系列产品，希望真正打通AI与数据的关系，在为企业提供更高存储性能产品的同时，也借助智慧中枢平台让企业更加智能的管理数据，让用户获得极致的速度、智能的应用和云一般的体验。

面对智能世界的到来，面对海量数据的分析，新华三希望此次的新品能够为未来十年存储“即服务”做好基础准备。“在Alletra的平台上我们提供“即服务”的体验，不需要关心下面到底是Nimble还是Primera，希望10年以后让大家忘掉存储本身用户不用再去关心存储的技术，仅仅关注提供的存储服务即可。” 徐润安表示。

面向未来，智能中枢是关键

基于端到端NVMe架构的Alletra系列全闪存将CASL、数十项缓存优化专利算法与SCM结合，带来读写时延的进一步降低，让性能提升最高300%，充分释放存储性能。业内首款分布式存储全闪节点H3C UniStor X10000，利用SCM存储级内存和NVMe协议的组合，提供极致的性能，以及全场景存储解决方案，通过复制、双活提供全面的同城和异地容灾方案，保证数据可靠性和业务连续性。

面向未来存储，新华三的智能中枢是关键。因为在万物互联时代，用户对存储性能、可用性、使用体验提出了全新要求。只有通过一个智慧中枢数据平台，才能将更大、更广义的智能赋予存储运维管理，有效支撑用户在业务不同阶段的技术创新。

智慧中枢数据平台希望通过提供监测、管理、分发、部署、升级等服务，并针对业务风险提前发出预警，构建全局化、可视化的管理模式，实现接入存储业务能力的全面提升来构建全局智能，主动感知全球每一台接入存储的状态。

智能中枢一个亮点是，用户不会再为底层硬件所困扰，只需关注自身需求。

“智慧中枢引用的是像手机APP的概念模式，任何一个管理模块都可以看成是一款手机APP，你需要一个管理模块的时候可以灵活在智慧中枢里添加。比如说要管理Alletra的话，添加一个APP就实现了，我想在Alletra阵列之间去移动数据、需要添加其他的APP，这些管理工具看着是独立的APP，但底层是互通的。”新华三集团首席存储架构师张楠介绍到。

“更多是从上往下的业务逻辑，而不是像搭积木一样从下往上的思考问题，底层需要配置多少硬盘？数据存储在哪里？你不需要考虑这个，从上往下做这个事情。” 徐润安补充到，这样做的好处是是随着业务的变化，用户可以像使用、管理公有云一般，灵活增加或者减少存储资源的使用量，提升不同场景下的存储利用率，让存储资源的价值得到最大化。用户可以以商业许可的形式获取存储资源。

存储智能也适合二八原则

人工智能应用到存储的一个优势是，存储不再“背锅”。存储管理，看似代价很小的事件，但其实影响很大，新华三集团存储产品管理部部长张颖表示，目前80%的问题简单常见的问题仅需要20%的代价就能完成，而剩余20%的特别而且复杂的问题，需要80%的代价来完成。如何让AI引擎来分析和自动化助力20%的复杂问题，将大大释放运维时间和成本。

徐润安在采访中表示，新华三所做的是真正把智能应用于业务的核心，真正地找到问题所在，才能节约人们80%的时间，去解决那20%的复杂问题。“最花时间的是20%的复杂问题，要花掉用户80%的时间。这些问题不是那么容易解决的，我们的人工智能聚焦的是那20%的问题，但往往是这类问题需要花费客户80%的时间。”徐润安补充到。

在采访最后，张楠分享了新产品Alletra起名的趣事，首先是琅琅上口，其次希腊语中与electric-电有些相似。电闸一开一关，屋子就变亮了，就像新华三智慧中枢。通过一个开关，智慧中枢就帮你解决了，主要目的是让用户能记住这个名字。