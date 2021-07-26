2021 年 IBM 服务器和存储用户关心的 5 大问题

有幸和大家谈一谈新常态和新变化下， IBM 服务器和存储用户关心的 5 个问题。

侯淼｜IBM 副总裁 大中华区系统硬件部总经理

纵观过去一年，尽管疫情对经济生活有很大影响，但是不得不承认数字化转型在加速发展，各行各业的企业都不免会谈到线上业务。这些变化给数字化转型带来很大的商机和机遇。

2021 年是关键的一年，是十四五开局之年。国家也提出了三新：新发展理念、新发展阶段、新发展格局。我们看到的市场的趋势，从经济、行业到科技都有一个新的变化。

那么从经济到行业到科技的变化，都驱动企业改造自己的 IT 的基础架构，从而去适应未来的快速发展以及混合云和 AI 的需求。

今天，有幸和大家谈一谈新常态和新变化下， IBM 服务器和存储用户关心的 5 个问题。

问题一：加速数字化转型，混合云与 AI 是两大关键力量。在混合云与 AI 时代中，IBM Systems 的市场定位是什么？

谈到定位，IBM 从去年开始重点在推混合云平台，包括以 Red Hat OpenShift 为核心架构，IBM Cloud Paks 的整体的软件的堆栈，去满足客户容器化、云化的要求。大环境下可以说有两个非常关键的技术：微服务和容器化。

微服务是指把应用尽可能的简化，形成了更多的微小服务，满足客户整个软件开发，让生产更加快捷、更加容易、快速地进入市场。容器化是实现微服务的最佳技术之一，可以提高硬件包括基础架构的利用率，降低客户在实现微服务方面所带来的投资成本。

围绕这个方向，IBM 系统硬件提供了开放混合云平台，支持两种核心的工作负载：核心系统和云原生。换言之，我们让两个不同的工作负载能够在统一的系统平台运作，且能满足安全性、扩展性以及可靠性要求。

问题二： 在“IBM Systems 支持开放混合云平台”的市场定位下，IBM 推荐什么样的基础架构？

“架构”这个概念非常重要，像车的底盘一样，决定了车的功能、性能以及整车的寿命。那么我们推荐的基础架构，有 5 个关键组成：





第一，稳敏合一。所谓的“稳”，支持高可靠、支持 24 小时不停机的生产系统。“敏”，支持最新的云技术，更加快速、灵活响应市场的变化。谈到稳，IBM 平台满足 7 个 9（99.99999%）高可靠性，满足客户核心系统的上线的要求，同时也有很多的“稳”的技术，包括普遍加密、压缩、数据隐私护照，满足客户对稳、安全性、可靠性的要求。“敏”的关键一点就是能支持云原生应用，包括在 IBM Systems 上架构 Red Hat OpenShift 和 Cloud Paks，为客户实现微服务、应用的云化和现代化，同时让客户快速调整、灵活扩展。

第二，数据智能。无论是云、数据中心、边缘，大数据和 AI 环境，都对数据有很多要求，无非归到两点：规模和性能。

IBM 的存储产品不仅提供集中式存储结构，也提供分布式存储结构满足规模的增长要求和快速反应 IOPS 的性能要求。谈到规模，我们能够支持 PB 级和 EB 级的大规模的数据存储。谈到性能，我们的分布式存储包括全闪存产品能够支持 1,800 万 IOPS，满足快速交易、以及文件系统，对象存储，对规模增长的要求。

第三，绿色计算。中国已经签署了巴黎协议，对碳达峰有一定的衡量标准。那么如何使机房变得更加绿色？减少机房的能耗就变得很关键。

我们提出的 LinuxONE + Flash 产品去实现“以一顶百”，整合大量的中小的服务器到一个中大型的服务器，帮助客户节约地板面积、节约软件 License、同时节约网络端口，以此降低能耗。同时，支持 OpenShift，满足客户未来的扩展，不单单能够进行分布式扩展，而且也能够提高机器的本身利用率，包括垂直式扩展，我们称之为“逻辑分布、物理集中”的构架。

第四，安全无虞。这里主要是指整个平台做到安全可靠，那么我们现在硬件技术特别是主机技术，包括 LinuxONE 的技术能够实现普遍加密，包括压缩以及数据的隐私护照，从而满足客户针对数据的安全可靠的要求。另外一方面支持高安全、高可靠的区块链的构架，满足未来的很多区块链的应用的需要。

第五，开源开放。在过去一段时间，国家也在推自主可控，包括信创产品，那么跟这些产品充分的结合，满足客户不同需要，也是现在 IBM Systems 很关键的适配工作。一方面能够支持上千种的开源软件在 IBM 的服务器上运行，另外一方面也能支持基于容器化的存储的 API，满足未来客户走向容器化的需求。因此，IBM Systems 很多新的技术在满足开放开源的要求的同时，也能够支持可靠性以及稳定性。

问题三：在“云中核心，稳敏合一的混合云架构”下，IBM Systems 有什么拳头产品与方案帮助我们应对当下与未来的挑战？

有了市场的需求、技术、架构，那么我谈谈 2021 年 IBM Systems 主推的 6 大拳头产品。

第一：稳坐核心 融入云中 — IBM Z

IBM Z，即主机。我们对主机的定位叫做“稳坐核心 融入云中”，打造了稳敏兼备的混合云的架构。主机继续保持它的安全性、可靠性、扩展性，同时能够去支持未来的云原生的应用，包括能够构架一个以核心数据为主的 zCloud。

今天，主机已经进入了 z15 时代。z15 跟它的前一代相比有三个地方增强：

· 支持云原创的应用。在 System Z 中，不单单的能够支持普通的应用，也能支持容器化的技术，使 Z 能够去打造 zCloud 结构。

· 支持普遍加密。Z 能够在内部进行数据加密，防止数据泄露以及黑客攻击，使客户的关键数据安全无虞。

· 支持快速恢复。主机的运维变得更加简单、方便。新的技术使主机能够作为一个核心的数据的承载的平台，满足跟云的融合，能够满足混合云的架构。

第二：开放式大机 — LinuxONE

LinuxONE，我们称之为“开放式大机”。它的硬件采用主机的硬件技术，软件基于 Linux，基于全开放的开源的软件的构架。LinuxONE 已经进入到 LinuxONE III 时代，就是第三代产品。新的产品有两个不同的产品的配置，高配和中配。

高配最大能支持 190 个 IFL，即 190 个核心处理单元。中配能够支持 65 个传统单元。这两款产品旨在满足客户未来对数据的整合需求，是上云的理想设备。LinuxONE III 支持多达 8,000 多个虚机，200 多万的容器，为客户进行核心系统改造，包括实现云原生应用开发，提供理想的容器化的平台。同时跟 Red Hat OpenShift 相结合，也能够满足客户对容器化的管理以及未来扩展的需要。

LinuxONE 有两个很关键的使用场景。第一个场景，我们称之为“以一顶百”，支持纵横扩展，安全区块链等技术。它的使用场景在于客户有很多小的服务器但呈分布式扩展。而 LinuxONE 能够进行整合，通过虚机和容器化的分区技术能够为客户实现简单的逻辑分布，物理集中。其优势在于一方面让管理更加简单，运维更加简单，同时它能够去使用大机上硬件技术的优势，使处理能力大幅度提高。另外，通过以一顶百能够节约软件的 License 的成本、网络端口数、地板面积，从而为客户实现能耗降低，达到国家碳中和、碳达峰要求。第二个场景，用 LinuxONE 作为混合多云的平台，为未来核心系统以及云原生的应用，提供一个稳敏合一的基础架构。LinuxONE 能够支持 3,000 多种应用的软件，为搭造云平台运行可靠的应用提供更多的选择。

IBM Systems 在二季度推出了 LinuxONE III Express 入门级新品。新品价格更加的低廉，而且支持很小的工作负载。 新品有三种配置，提供高效能、高可靠和高安全，以及低拥有成本的解决方案，满足客户不同的应用的需求，而且提供完整的数据加密，包括保护的平台。





除了硬件，我们也在跟 IBM Lab Services（实验室服务）团队，为 LinuxONE 打造一个全服务的 Package（服务包），包括咨询、优化、运维以及培训，旨在支持客户的安全生产：

· 咨询：为客户提供包括轻松上云，快速部署等服务，使客户能够了解有关 LinuxONE 作为核心生产系统的基本的需要，包括处理能力，扩展能力以及对 x86 的整合能力。

· 优化：通过巡检，定期的系统访问，达到优化的产品的目的。技术人员会做产品的调优，跟客户重新评估，有关磁盘的分配，容器的分配以及 CPU 分配等技术。

· 运维：为客户提供相关的运维保障服务，特别是驻场服务去满足在节假日有关的核心系统运维，包括作为容灾切换演练所需要的一些现场服务。

· 培训： 通过培训使客户去了解 LinuxONE 相关的技术特征，包括它的管理以及承载更多开源的软件所需要的一些技能。

第三：化繁为简 — 混合云闪存

IBM 闪存更快、更强、更经济。一方面能够实现高性价比，可以高效地实现 5:1 的压缩，节电 40%，而且IOPS高达 1,800 万，延迟低至 70μs。同时构建一次，自动迁移。换句话来讲，它能够在线迁移去满足客户在云的迁移方面的服务。另外一点就是高可用，能够实现 100% 的高可用，而且能够通过两地三中心的点备份去实现容灾服务。

IBM 闪存有几个非常关键的技术。第一，支持 NVMe 接口，即支持全闪存的端口。第二，SCM，一种特殊的像 Cache 一样快的闪存。它可以把更快速的数据放在闪存里，使整个闪存的速度能够大幅度提高。整个管理是由一个特别的软件叫 Easy Tier 来完成的，不需要用户来干预，系统自动根据数据的使用频率进行调整，满足快速的 IOPS 访问。第三，FlashCore，这是 IBM 的闪存非常关键的一个核心技术，提供包括压缩、加密、调度以及未来作为容器化的快速硬件执行。FlashCore 能够使闪存更加快速，去支持不同的备份技术，使闪存快速去响应客户云上面的应用有关的数据响应的时间。最后，三地的 Replication（复制）备份技术，使客户能够实现两地三中心的备份要求。

目前 IBM 闪存的产品线从 5000（入门级）、7000（中端） 到 9000（高端），全产品为客户在未来去构建，无论是快速的交易系统还是有关大数据的平台，提供重要的产品选项。

第四：优化无极限 — 数据与 AI 存储

这类存储对规模有很大的需求，数据类型往往包括文件、对象存储、视频、声音等等，存储规模可以达到 PB 甚至 EB 级。同时由于人工智能很多是实时的（业务），对存储的性能的要求也非常的直接，需要整个存储设备能够快速的响应，以满足应用上有关的实施的需要。

IBM 在人工智能存储以及大数据方面的产品家族主要有几类。一类是快速读写的 Spectrum Scale 和 ESS，这类是分布式的存储产品，能够通过横向扩展去满足针对大数据的扩展的要求。另外一是对象存储 COS。对象存储也是通过分布式存储的方式，满足以读为主的快速扩展的要求。还有一类有关数据的标记和检索的 Spectrum Discover。通过这三类产品为客户打造更高的存储容量的扩展的要求、更快的访问速度，以及更强的数据的管理功能。其中在高性能和易扩展方面，无论对银行还是科研院所，都能够提供大数据平台，为实时数据的访问提供高性能且易于扩展的需要，也为未来做整合做准备，包括构建灵活的应用以及提高效率。

第五：数据保护的现代化 — 磁带

数据保护现代化主要是针对磁带技术。IBM 磁带产品，包括 IBM 专属的3592 磁带以及 LTO 的磁带产品。无论是在硬件本还是磁带上的文件系统，这两类产品为客户是提供一个易于访问且实时定位的新技术，使磁带能够像磁盘一样容易去定位而且容易被使用。无论针对物理机、虚机、容器还是混合云，它都能够实现数据保护，并使保护更加现代化。

除了磁带，IBM Spectrum Protect 也为数据保护做标记，为数据安全使用提供帮助。它可以实现三个功能：简化保护，针对网络的安全，实现数据的快速恢复。

值得一提的是，IBM 存储产品屡获殊荣。比如，Gartner 把 IBM 分布存储定义为全球市场的领导者，CRN 把 IBM Flash 产品定义为最受欢迎的全球 Top 10 存储产品。IDC 针对我们的 COS 对象存储也提供了一个很好的评价。这些不同的机构对租用产品的评测，为 IBM 提供传统产品的优化以及为客户选择产品提供帮助。





第六：架构和应用现代化 — IBM Power

Power 能够满足随需计费要求的架构现代化，也能够满足未来针对容器、开源的应用现代化。Power 现代化会围绕几个关键的使用场景，包括混合云。针对 Power Enterprise Pool，包括 PowerVS，为客户打造计算能力，可以在不同的数据中心进行平衡、迁移。另外针对 Red Hat OpenShift 去打造容器云，最后针对（SAP）HANA，提供最高能支持 20TB 的内存数据库，满足客户高速的数据库使用。今年 9 月，IBM 将基于 7 纳米技术推出 Power 10，为客户的交易和 AI 能力，都将提供新的 CPU 的技术。

Power 平台的关键的操作系统就是 AIX 和 System i（IBM i）。 AIX 已经经历了 35 年，也是创新的 35 年。无论是从横向还是纵向扩展，IBM 针对 AIX 和 System i 的操作系统的承诺会超越 2030，为客户系统的平台的扩展和寿命提供长期的承诺。

问题四：这些拳头产品与方案，需要持续不断的未来科技创新作为可持续发展的基石，IBM Systems 有哪些面向未来的科技创新？

IBM 一直在硬件方面有持续的投入。我们的投入方向围绕着各种不同的计算以及基础架构，包括基础材料的创新。2020 年，IBM 总共收到了 9,130 个专利，其中跟硬件相关的投资和开发主要集中在 4 个领域。第一，加密计算。像普遍加密、数据隐私护照等， 这些技术已经在目前的主机、LinuxONE 得到实现。 第二，边缘计算及存储。主要是指分布式构架去满足计算的前移，以及数据存储的更加的简单和方便。针对 Spectrum 的产品线，为容器化、高速扩展、高性能提供技术支撑。第三，量子计算。为很多大规模、非常规的计算提供平台。第四，半导体技术创新。

今年 5 月初，IBM 发布了 2 纳米技术。现在高精尖的芯片都是基于 7 纳米。2 纳米比 7 纳米性能提高了 45%，能耗降低 75%。对比整合能力，2 纳米每平方毫米能够集成 3.3 亿的晶体管，相当于 7 纳米两倍到三倍。这为未来实时计算，包括自动驾驶、局域的气象分析等提供技术支持。

问题五：作为全球科技创新的领导者，IBM Systems 如何深耕中国市场？

中国是 IBM 的重要市场之一。我们在中国有大量的客户和合作伙伴。在过去，我们一直秉承把最好的技术和产品带到大中华区市场，满足客户日益增长的计算和存储需求。去年 10 月，人民银行副行长接见了 IBM 大中华区的首席执行官 Alain，对 IBM 在中国金融信息化所做的贡献给予肯定，并鼓励 IBM 继续在金融稳定运行方面发挥更加积极的作用。

IBM 的硬件产品针对国内客户来讲有几个特点，特别是有关安全、开放以及供应链。第一，IBM IT 基础架构是全开放的，可选择性很强，客户可以根据自己的需要进行了自主的选择。第二，我们跟过去、跟国内的很多软件产品进行适配，国产软件可上可下不被锁定。同时我们也可以跟信创产品构建一个双备的平台，实现少备多，这样能够节约客户在未来的投资包括节电、节地，以实现绿色计算。从供应上来讲，IBM 产品是安全的，IBM 没有在任何国家的制裁名单里，同时我们有完整的供应链的管理流程，能够提供安全、可持续的、稳定的供应能力。





IBM 是软硬件大厂，一直通过投资来做新产品的研发，引领整个科技的发展方向。采用 IBM 平台，客户有机会在这个平台上不用进行太多迁移就能够去享受新的技术。IBM 在国内会持续经营，对国内的客户和合作伙伴，我们承诺会把最好的产品和技术带到国内市场。另外，透过和 IBM LinuxONE 和存储平台的合作，也可以为客户打造合作伙伴的关系。使 IBM 不单单是硬件产品，而且软件以及服务能力能够发挥出来，解决客户有关安全生产、运维等难题。最后，IBM 的产品销向全球 170 多个国家。通过和 IBM 合作，客户能够了解同业或者不同的行业对 IT 的产品的使用以及使用的理念，为提高客户的使用的效率和知识水平提供借鉴。

综上，我从市场需求出发，阐释了 IBM Systems 所推荐的架构以及拳头产品，面向未来的科技创新，以及我们对中国市场的承诺，希望更多的客户可以应用 IBM Systems 产品和创新技术并从中获益。

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