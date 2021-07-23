希捷科技发布2021财年第四财季及全年财务报告，大容量存储市场助力

中国，北京，2021年7月22日——全球领先的数据存储和管理解决方案提供商希捷科技公司（NASDAQ：STX）日前发布了于2021年7月2日结束的2021财年第四财季及2021财年财务报告。

2021财年第四财季

营收30.1亿美元 美国会计准则（GAAP）运营利润率为16.8%；非美会计准则（Non-GAAP）运营利润率为18.1% 美国会计准则（GAAP）每股摊薄收益（EPS）2.07美元；非美会计准则（Non-GAAP）每股摊薄收益2.00美元 营运现金流4.78亿美元；自由现金流3.54亿美元 大容量存储市场的营收同比增长29%，占第四财季硬盘收入的69%



2021财年

营收106.8亿美元 美国会计准则（GAAP）运营利润率为14.0%；非美会计准则（Non-GAAP）运营利润率为15.4% 美国会计准则（GAAP）每股摊薄收益（EPS）5.36美元；非美会计准则（Non-GAAP）每股摊薄收益5.64美元 营运现金流16亿美元；自由现金流11亿美元 通过股息和股票回购，向股东返还27亿美元 大容量存储市场的营收同比增长15%，占全财年硬盘收入的65%



希捷科技首席执行官Dave Mosley表示：“在2021财年第四财季，希捷的财务业绩表现非常强劲，达到了过去6年内的最高营收，非美会计准则（Non-GAAP）每股摊薄收益也达到过去9年内的最高值，为整个财年画上了完美的句号。2021财年整体表现远远超出了我们的预期。”

“云端和边缘数据需求的快速增长正推动大容量存储的长期需求。希捷的大容量数据存储架构产品在行业中处于领先地位，也帮助希捷借助强劲的需求趋势，产生稳定且不断增加的自由现金流，实现我们的长期财务目标。”

季度财务报告

美国会计准则 GAAP 非美会计准则 Non-GAAP FQ4 2021 FQ4 2020 FQ4 2021 FQ4 2020 营收（百万美元） $ 3,013 $ 2,517 $ 3,013 $ 2,517 毛利率 29.4 % 26.5 % 29.6 % 27.3 % 运营利润率 16.8 % 10.6 % 18.1 % 14.8 % 净利润（百万美元） $ 482 $ 166 $ 466 $ 311 每股摊薄收益 $ 2.07 $ 0.64 $ 2.00 $ 1.20

财年财务报告

美国会计准则 GAAP 非美会计准则 Non-GAAP FY 2021 FY 2020 FY 2021 FY 2020 营收（百万美元） $ 10,681 $ 10,509 $ 10,681 $ 10,509 毛利率 27.3 % 27.0 % 27.7 % 27.7 % 运营利润率 14.0 % 12.4 % 15.4 % 14.7 % 净利润（百万美元） $ 1,314 $ 1,004 $ 1,381 $ 1,311 每股摊薄收益 $ 5.36 $ 3.79 $ 5.64 $ 4.95

2021财年第四财季，公司营运现金流为4.78亿美元，自由现金流为3.54亿美元。2021财年，公司营运现金流为16亿美元，自由现金流为11亿美元。希捷资产负债表健康。2021财年第四财季中，公司支付现金股息1.54亿美元，并以2.28亿美元回购260万股普通股。2021财年，公司支付现金股息 6.49 亿美元，并用20亿美元回购了3,360万股普通股，占未发行普通股的13%。此外，公司还筹集了10亿美元债务，截至本财年末，现金和现金等价物总额为12亿美元。截至本财年末，已发行和未发行普通股2.27亿股。

希捷科技公司还公布了补充财报信息，详情点击希捷官网投资者关系页面（investors.seagate.com）。

季度现金股息

董事会批准的季度现金股息为每股0. 67美元，并将于2021年10月6日支付给2021年9月22日交易收盘时登记的所有股东。未来的季度股息支付将由公司董事会根据希捷的财务状况、运营业绩、可用现金、现金流、资本需求以及其它董事会认定的相关因素决定。

业绩展望

我们对2022财年第一财季的展望基于我们目前的假设和预期；实际结果可能因为包括下面前瞻性陈述的警示性说明中列举的重要因素在内的各种因素而有所不同。

公司预计2022财年第一财季业绩如下：

营收为31亿美元，上下浮动1.5亿美元

非美会计准则（Non-GAAP）每股摊薄收益2.20美元，上下浮动0.15美元

非美会计准则（Non-GAAP）每股摊薄收益的预测不包含已知的用于购买无形资产的摊销费用以及股权激励支出，两项分别为每股0.02美元以及每股0.15美元。

公司尚未将2022财年第一季度的非美会计准则（Non-GAAP）每股摊薄收益与最直接关联的美国会计准则（GAAP）相关指标进行对比，因为可能影响这些指标的重大事项不在我们的可控范围内和/或无法合理预测，这些项目包括但不限于加速折旧、资产减值、以及节约成本带来的费用、部门重组费用、战略投资损失或带来的减值、这些项目造成的所得税调整、以及其他可能产生的费用和收益。这些项目的数量目前暂时未知，但是可能对未来的财务结果产生巨大影响。很难将2021财年第一季度的非美会计准则（Non-GAAP）每股摊薄收益与美国会计准则（GAAP）相关数据进行对比。以上新闻稿中包含了我们已经实现的非美会计准则（Non-GAAP）与最相关的美国会计准则（GAAP）有关指标的对比。