XSKY星辰天合发布软件定义存储V5系列 统一平台实现数据常青

技术突破 全局分层缓存技术XSpeed用过去一半的容量获得几乎同样的性能；

超越常规 亚健康2.0监控工具引入数学模型和统计框架，实现亚健康网络和磁盘的监测和主动隔离

国内首款 分布式全闪存XINFINI星飞兼顾高性能、低成本，在数据读写性能方面超过50%，而硬件成本则下降40%。

2021年7月15日，国内领先的数据基础设施技术平台提供商XSKY星辰天合正式发布了企业级软件定义存储V5（以下简称“XSKY SDS V5”）系列产品，通过DATA OS数据操作系统底座升级、全场景延伸、全生命周期管理，再次定义统一存储，打造全协议统一、全场景统一的数据管理平台，帮助政企机构数据存储管理性能提升50%以上，而硬件成本则下降至少40%。同时，创新的数据服务模式，将进一步加速关键行业和下沉市场的数字化转型升级。

“汇存管用是XSKY星辰天合未来产品发展的矩阵模型，产品创新的主要线索。”XSKY星辰天合CEO胥昕表示，随着数字化转型升级的加速，海量数据不仅面临存储、管理、应用的需求，且数据需要在各种云边端自由流动，XSKY星辰天合基于软件定义的统一技术架构和混合云模式的数据管理方案，以开放解锁、云边协同、便捷管理、价值洞察的技术路径，帮助政企客户实现海量数据的自如“汇、存、管、用”，让数据常青。

中国长城、东方明珠、江苏农信、英特尔等500多位政企机构代表、行业专家、技术大咖、产业精英以及生态伙伴，共同见证了此次发布，并通过交流行业热门话题、分享数据存储技术愿景，助推中国信息技术产业迈向新纪元。

突破核心技术，一套存储可承载全部场景

XSKY星辰天合本次发布的企业级软件定义存储XSKY SDS V5系列产品，包括XSKY数据操作系统（XSKY DATA OS）V5底座，其中“打不爆”的Cache技术XSpeed和亚健康管理2.0是最大亮点，基于数据操作系统V5的分布式全闪存XINFINI星飞8000更是以国内首款支持企业级QLC SSD的全闪系统把发布会气氛引向高潮。

XSKY星辰天合CTO王豪迈表示，XSKY SDS V5版本，集合了上千家政企机构对数据存储管理需求，对产品技术底座进行了重大升级，结合突破核心技术的XSpeed、高性能分布式文件、AFA、AIOps、数据流动引擎等特性，对场景进行全面的延伸，实现了全场景的统一，即一套存储承载全部业务场景，轻松帮助客户构建一个全协议统一和全场景统一的数据管理平台，快速整合和管理数据，形成符合业务发展、具有独特特色的融合数据管理平台。

在底座升级方面，XSKY SDS V5版本适配RDMA、SCM、QLC等网络和介质的最新技术，在保持稳定的高性能输出的同时，可以采用EC纠删码XSpeed技术进行数据存储，同时具备全IO路径三层数据校验和亚健康状态的策略处理，实现了可靠性、性能和经济性三者兼顾。其中，相比以往存储系统，新增特性超过30项，稳态性能提升了80%以上，连续高强度读写15天，整体存储性能依然保持平稳，满足业务需求。而XSpeed技术相比副本方式，得盘率从33%提升至80%，同时保持平稳输出。

在全场景延伸方面，XSKY SDS V5系列继续贯彻场景化平台的理念，全闪存、高性能数据分析、超融合等特征，加强与业务场景的结合，无论是核心业务还是外围业务，无论是高性能场景还是归档场景，都可以提供一站式解决方案和服务。

在全生命周期管理方面，XSKY SDS V5系列通过支持数据按需上云和下云、全新系列备份一体机产品以及光磁一体机等，让数据实现在生命周期内多次利用，完善数据管理体系，让政企机构更便捷的使用数据。

而基于操作系统V5的分布式全闪存XINFINI星飞产品，是国内首款商用QLC SSD的存储产品，采用领先的全闪技术架构，支持TLC/Optane + QLC SSD分层，兼顾高性能与低成本。与业界主力产品相比，XINFINI星飞在数据读写性能方面超过50%，而硬件成本则下降40%。

下一代分布式文件系统XGFS，通过元数据集群、分布式网关集群和数据集群三个维度，成功解决了主流分布式/横向扩展文件系统面临的各类问题，具备全局统一命名空间、高性能、高可靠性和高可扩展性等特性。不到半年时间，XGFS已帮客户部署数据量超过150PB。

据了解，XSKY星辰天合此次发布的XSKY SDS V5系列，已在包括西交利物浦大学等众多客户中落地实践。经实测，系统成功支撑10亿级文件规模，用户可自定义丰富的数据流动策略，同时利旧存储，并支持协同容灾等高级数据服务，成为当前政企机构数字化升级数据存储、数据管理的首选。

海量数据实现汇存管用，让数据常青

“企业不仅要存好数据、管好数据，更要用好数据。”XSKY星辰天合CEO胥昕在发布会上表示，XSKY星辰天合基于软件定义的统一技术架构和混合云模式的数据管理方案，以开放解锁、云边协同、便捷管理、价值洞察的技术路径，帮助政企客户实现海量数据的自如“汇、存、管、用”，实现数据常青。

当前，全球正在进入数字经济时代，我国“十四五”规划也重点提到发展数字经济，作为第五种生产要素的数据已经转变为引领经济发展的核心，数据存储技术也不可避免的成为基石。IDC预测，2025年，全球数据量将达到175ZB，5年年均复合增长率31.8%，而数据中心存储量占比将超过70%。与此同时，软件定义存储市场也不断超预期发展，整体市场规模将超千亿。

“航天是大国重器，存储则是数字时代的基石。”胥昕以航天喻存储，认为存储和中国航天事业一样，起步晚但发展快，同时都是复杂的软硬件一体的系统化工程。作为数据中心传统“三大件”之一的存储，需要芯片、主机、网络、存储、应用等，来保证系统的稳定性和安全性。因此，存储也要像中国航天一样，要牢牢把握信创机遇，大力发展国产自研的核心技术。

胥昕说，存储是核心生产系统，不仅仅是“可用”，还要在关键业务可用，同时实现场景一体化交付、数据自由流动。

“长城云深度融合XSKY星辰天合分布式存储系统，为客户构建业务驱动的信创IT基础设施。同时，飞腾 CPU 通过与软件定义存储产品完成系统性的互验证与适配，进一步优化一体化系统技术，有效提高相关产品的交付效率，增强关键信息系统基础设施的国产化进程。”中国长城科技集团解决方案部湖南技术中心总经理高晓飞在发布会现场表示，中国长城已和XSKY星辰天合展开合作，推动数据在各生态间自由流动，实现基础架构国产化升级。

据悉，XSKY星辰天合去年就推出国内首款信创SDS存储产品天合翔宇分布式存储系统，并完成了近20家国内核心信创生态伙伴的生态适配。目前，XSKY星辰天合的信创生态合作伙伴已超过50家。

除了紧跟信创战略外，新基建亦将为数据存储管理带来重大发展机遇。

连通都江堰到汶川的都汶高速龙池段，是四川省首条支持“车路协同”自动驾驶的“智慧高速”，XSKY星辰天合基于软件定义存储的高速交通行业全栈解决方案，帮助都汶高速龙池段实现了“云–边–端” 的融合基础设施，支撑起整个路段每天产生的海量数据的存储、管理和应用。

“软件定义存储，既是创新设施，也是融合设施，更是信息基础设施。通过软件定义的方式，更好的适配开放芯片和硬件，分布式的承载海量数据，并做到数据的长期保存，为数据资产化做好底座。”胥昕认为，在云边协同的技术趋势下，新基建带来的海量结构性数据和非结构性数据，离不开弹性、解锁、可持续的软件定义存储平台做数据承载支撑。这也促使XSKY星辰天合从专注于软件定义存储发展成为了国内领先的数据基础设施技术平台提供商。

XSKY星辰天合业务的演进，也暗合了国家战略布局。在7月14日工信部印发的《新型数据中心发展三年行动计划》中，就明确指出，要加快建设国家枢纽节点，按需建设各省新型数据中心，灵活部署边缘数据中心，加速改造升级“老旧小散”数据中心，用3年时间，基本形成新型数据中心发展格局，算力大幅提升，能耗大幅降低。

“我们不仅仅做产品、设备的供应，更要提供数据基础设施，以此帮助客户建立数据资产平台，把数据汇聚起来，存好、管理好，最终利用好，实现数据常青。”胥昕说，政企机构可以借助数据资产平台，在存算分离，甚至一存多算的场景中，利用数据、洞察数据价值，助力业务和技术创新。

据了解，XSKY星辰天合已与国内头部云厂商对接，打造混合云时代云-边-端的数据存储与管理协同体系。

启动数据常青战略生态，赋能下沉市场

一头牦牛每天产生的数据，XSKY星辰天合通过构建数据基础设施帮助青海省泽库县现代农业产业园进行了完整的记录，并通过数据分析指导农牧产业向智慧化发展。

4年前部署5个存储节点，到如今已部署的存储节点超过315个，XSKY星辰天合通过“一个数据中心一套存储”的解决方案，帮助江苏网点覆盖最广的江苏农村信用联合社，快速实现了科技金融的转型升级。

……

作为国内软件定义存储市场Top5中唯一一家专业厂商，XSKY星辰天合在全国40多个重点城市设立了技术团队，服务了上千家政企机构，涵盖政府、金融、运营商、科技、医疗、制造、航天、司法、广电、教育、能源、交通、物流等数字经济社会的关键领域，支撑着行业云、私有云、桌面云、数据库资源池、海量媒体数据、影像数据、智能制造数据，Hadoop大数据等不同类型的应用场景。

“我们要为大型政企机构提供更专业的技术、产品和服务，也要为广大的下沉市场提供更加便捷、优质的数据服务。”XSKY星辰天合COO翟静在发布会上表示，中国2000多个区县每天产生着海量的数据，成为中国数字化转型升级的中坚力量。而下沉市场更需要自助式管理，便捷运维，快速无缝扩容的数据存储和管理。“既可做大，又可做小，是XSKY星辰天合的产品的特征，我们要做数字时代的必需品。”

为此，在本次发布会上，XSKY星辰天合还发布了订阅模式下基于云边协同架构的数据管理服务，降低客户获得数据管理服务一次性购置费用，实现“随需使用、所见即所得”的使用体验，灵活自如地使用最新的技术架构及应用服务。

同时，XSKY星辰天合联合东方国信、鼎甲科技、世纪互联、VMware、华控清交、群顶科技、图谱科技、日志易、美光科技、星环科技、英特尔、云轴科技等来自数据中心 、云厂商、数据服务等领域的十多家合作伙伴，共同启动“数据常青战略合作生态”，一道为客户打造基于云边协同形态的、围绕数据存储、数据管理和数据应用为核心的服务生态，为数据“汇、存、管、用”全生命周期的管理保驾护航，赋能下沉市场加速数字化转型升级。