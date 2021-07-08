四大维度发力，戴尔科技为混合云架构下的业务连续性保驾护航

近日，至顶网采访了戴尔科技集团大中华区业务连续性解决方案资深顾问邱海，基于戴尔的专业数据保护能力，他分析并回答了在混合云架构下，企业如何更好的保障业务连续性，从而实现企业业务的长期健康增长。

万物互联时代，业务中断带来的影响也愈发严重。2021年5月，美国最大的成品油管道运营商Colonial Pipeline受到勒索软件攻击，被迫关闭其美国东部沿海各州供油的关键燃油网络。不仅给美国能源供给带来动荡，也对全球能源市场造成了巨大的冲击。

今天，包括金融、互联网、制造、医疗等各个行业的业务中断都会造成巨大经济损失。Merchant Machine研究机构研究发现，互联网时代，企业遭遇网络宕机时的损失金额。60分钟无法接入网络空间会造成世界经济损失15亿英镑。10小时无法接入，损失金额上升至150亿英镑，24小时后，损失金额高达370亿英镑。

近日，至顶网采访了戴尔科技集团大中华区业务连续性解决方案资深顾问邱海，基于戴尔的专业数据保护能力，他分析并回答了在混合云架构下，企业如何更好的保障业务连续性，从而实现企业业务的长期健康增长。

混合云时代，企业应按需定制业务连续性建设策略

业务连续性成为企业核心竞争力的关键。混合云时代，企业面临着如何在物理、私有云、混合云等环境下保障业务连续性并针对不同基础架构环境下有的放矢地制定企业的业务连续性建设策略和发展演进路线。

我们知道在企业发展过程中，影响业务中断的因素很多，比如服务器、存储、网络等IT基础设施的网络故障，病毒攻击、勒索、加密、篡改等软件安全方面造成的业务中断，以及自然灾害等不可抗拒等因素。特别是随着移动互联等新兴架构的出现，如何保证云上的业务连续也成为企业考虑的问题。

“今天是传统应用和新兴架构融合的时代，企业业务连续性面临着更大挑战，企业需要不断调整，来适配已有的灾备方案和新的云架构所带来的变化“，邱海谈到。

目前来看，大部分关键企业在构建业务连续性解决方案的时候，已经有一套相对成熟的指导原则和工作流程。但就传统IT环境和云环境而言，在构建数据保护和灾备建设方案的时候，企业决策周期、前期投入、后期管理、人才需求等方面依旧存在很大的差异。“物理环境需要考虑业务应用与物理环境的紧耦合问题、决策周期相对长、前期一次性投资比较大等因素，但好处是企业自主安全可控。戴尔针对企业自主构建数据保护和灾备建设的需求，提供了APEX解决方案，以按需付费的形式采购设备，完美解决了前期投资较大这个挑战。” 邱海在分析企业究竟应该选择把灾备部署在物理环境还是云环境的时候谈到。“在云环境下部署灾备，业务和应用的决策和方法是不同的。上云首先要考虑企业自身的应用能不能适配，怎么上云，上云的路线怎么制定这些前提条件，由于国内、国际云服务商的云架构都不一样，云的支持服务能力也不一样，所以企业通过上云做灾备会面临选择困境和挑战。”

对于企业决策者而言，建议根据自身业务情况与戴尔科技集团专业的容灾咨询服务团队共同做出决策，避免或者减少企业在构建自己的业务连续解决方案过程中造成不必要的时间浪费和成本上的损失。

四大维度，戴尔全方位多维度解决企业业务连续性难题

戴尔科技集团可以根据客户对数据及业务应用恢复时间的不同需求，为客户提供包括调研分析、策略规划、架构设计、方案开发以及演练等涵盖咨询及实施服务的端到端容灾备份解决方案，充分保护客户核心业务数据安全性和业务应用的可恢复性。戴尔科技集团从2015年起连续三次获得国际灾难恢复协会颁发的“年度最佳BC/DR服务商奖”。

戴尔科技集团与合作伙伴携手，以不同行业中国客户的业务应用需求和特点出发，依据戴尔业务连续服务方法理论，为客户提供混合云架构下丰富的容灾咨询和实施解决方案。

邱海重点分享了戴尔科技集团在混合云时代如何在四大维度助力企业构建业务连续：

维度一，戴尔科技集团拥有业界领先的超融合产品VxRail解决方案。基于灵活、便捷、高效以及横向扩展等能力，超融合可以说是混合云环境下构建容灾的关键基础架构。 戴尔超融合HCI结合VMware的VCF和TANZU，这三个产品构成了基于云原生架构的融合解决方案，可以做为构建混合云的容灾基础架构平台。这样的技术环境可以让应用快速迁移上云，实现云上灾备。

维度二，戴尔科技集团PowerStore企业级智能存储，包括敏捷高速、有效容量、无缝接云、数据护航、AI赋能的五大元素，从用户的角度出发，满足DR灾难恢复的云存储基础设施解决方案。云存储服务将客户的数据中心扩展到云端，将Dell的智能存储作为一种服务直接连接到公有云，提供到公有云的高速、低延迟连接。这为客户在构建混合云灾备架构时带来强大的敏捷性。无论HCI、VCF还是PowerStore，戴尔基于混合云或者是云原生这样的一种基础架构，能够实现硬件和上层云操作系统之间深度的结合，帮助企业在构建容灾解决方案的时候，减少前期的技术摸索，实现直接快速交付能力。

维度三，戴尔科技集团APEX即服务模式，它将戴尔 “即服务”和云解决方案全部集中在一起，无论企业在何处运行工作负载（本地，边缘和公有云），都可以获得一致的即服务体验，同时未来戴尔科技集团所提供的所有“即服务”产品和方案组合，都会以APEX的品牌呈现，其目标是帮助企业提高敏捷性和控制力，同时能够更加简化企业数字化转型的旅程。在这种模式下戴尔可以帮助企业最快两周内搭建完成混合云基础设施并实施灾备及数据保护解决方案，而企业仅需要考虑自身的数据和应用是否适配到云。

维度四，戴尔科技集团提供了从边缘到核心再到云端的灵活的数据保护解决方案。戴尔正在重新定义下一代数据保护能力，以实现全球规模的数据管理，在数据备份市场一直处于领导地位的戴尔科技，提供了从边缘到核心再到云端的灵活的数据保护构建方式，包括：针对关键业务数据的下一代保护存储设备Dell EMC PowerProtect DD系列、集成式数据保护应用装置（IDPA）、全面而灵活的Data Protection Suite（数据保护套件）系列软件。比如针对勒索病毒带来数据的破坏，PowerProtect Cyber Recovery的数据避风港解决方案，就是非常好的选择。

面向重点行业，打造面向未来的业务连续性解决方案

随着越来越多的行业采用混合云的架构，戴尔科技正在积极收集和分析包括金融、汽车、新能源、传统制造等行业混合云架构升级和转型的数据灾备新需求。未来，针对主要行业的混合云转型需求，戴尔科技作为“外资本土企业“，不断深化落实”在中国，为中国“的发展战略，携手中国本土合作伙伴，不断融入本土IT生态圈，一方面对现有灾备体系进行不断优化和调整，来适应新的监管要求，另一方面，也在思考未来云上应用在迁移到云下的过程中的业务连续性。“戴尔正在实施的行业解决方案主要包括：一是传统银行上云以及下云的容灾需求。二是针对汽车金融新业务拓展，帮助他们不断优化自身的容灾架构，应用架构要求。三是不断满足制造业对于异地应用级灾备的需求。” 邱海指出。

可以看到戴尔科技集团凭借不断创新、扩展的数据保护产品组合，满足了混合云时代企业的数据保护和业务连续需求，从而实现了企业对于数据缩减、安全以及持续创新的目标。戴尔科技集团在数字化时代是客户值得信任的合作伙伴。