年中盘点：2021年最炙手可热的10家数据存储初创公司

本文提及的数据存储初创公司正致力于实现这些使命，有些初创公司可能会被收购，有些可能会在人们视野中消失，有些也许终有一天会给你的业务带来重大影响。

即便是存储行业本身还在进行自我重新定义，但数据存储初创公司依然没有停下数据存储重新定义的步伐。10家最热门数据存储初创公司榜单几乎全部由硬件厂商占据的时代已经一去不复返了，相反地，现在真正的创新是在软件层面，尤其是来自初创公司。事实上，每一款优秀的存储硬件产品背后，都是关键的软件——以及开发它的初创公司——让硬件发挥作用。

这与眼下正在发生的一些关键新兴数据存储趋势非常吻合。企业越来越不关心数据是保存在本地还是在云中，是在本地还是云中进行管理，底层硬件是什么，甚至硬件系统是哪些特定的品牌。相反，他们更关注结果，也就是影响业务及其使命的那些因素，而不是基础设施的相关细节。

本文提及的数据存储初创公司正致力于实现这些使命，有些初创公司可能会被收购，有些可能会在人们视野中消失，有些也许终有一天会给你的业务带来重大影响。

22dot6

Diamond Lauffin，首席执行官、创始人

22dot6在今年5月走出隐身状态，该公司采用软件定义存储技术，承诺可以处理任何硬件或云上的任何数据。22dot6公司位于美国加州西湖村，由存储和渠道资深人士Diamond Lauffin创立，他之前是Nexsan的联合创始人，开发了所谓的Valence技术，该技术可以抽象存储资源，不管使用什么存储硬件或者数据保存在哪个云中，从而在虚拟化、硬件抽象、数据服务、存储可访问性之间架起一座桥梁，并且可以在单一命名空间中扩展到超过2万亿个对象。软件定义的Valence可作为软件安装在客户的硬件上，也可以作为完整的硬件设备。目前22dot6是100%的渠道销售模式。

Calamu

Paul Lewis，首席执行官

Calamu在今年4月走出隐身模式，融资240万美元，并计划引入技术让数据在发生数据泄露或勒索软件攻击时可以自动进行自我修复。Calamu的Calamu Protect可扩展自动化日期保护平台可以加密数据，并将数据划分为没有利用价值的碎片，然后将这些碎片分散到多个存储位置。这家位于美国新泽西州克林顿的初创公司声称，如果一个存储位置遭到破坏，仍然可以使用其他的碎片立即将数据恢复到具有完全弹性。

Filebase

Joshua Noble，首席执行官、联合创始人

Filebase公司位于美国波士顿，开发了一个兼容AWS S3的对象存储平台，该平台的API使其可以配合任何AWS S3工具使用，但不需要对入口或API请求收费，但是额外的出站数据传输是按每GB收费的。Filebase可在全球数千个可用区中冗余地存储对象，并采用一种专有的边缘缓存技术增加数据吞吐量，缩短数据入口和出口响应时间。

Firebolt

Eldad Farkash，首席执行官、联合创始人

Firebolt开发的数据仓库即服务让企业用户可以快速访问数据。这家位于美国特拉华州威尔明顿的初创公司，开发了号称是全球最强大的云数据仓库，并将其作为一项服务提供给大数据分析专家。Firebolt将存储和计算进行解耦以提高粒度弹性，并在无共享架构中无缝扩大或缩小计算节点，同时利用了共享S3存储实现大规模的高性能水平。

Fleekdrive

Tomitaka Kamiie，首席执行官

Fleekdrive由母公司Solxyz在2019年创立，是一家位于日本东京的软件开发商。Fleekdrive开发的云存储服务可为多用户协作的内部文件管理和文件共享提供安全环境，用户可以在实时聊天的同时进行协作和编辑文件。此外，该技术还可用于工作流程的自动化，包括报价和提案、将文件转换为PDF格式以及迁移文件，文件可以连接到公司运营的各个环节，包括销售管理、现场服务、人事管理、营销和报告创建等。

Graid Technology

Leander Yu，首席执行官

Graid Technology总部位于美国加州圣克拉拉，开发了号称是全球首个NVMeoF（NVMe over Fabric）RAID卡，可提供100%的SSD可用性能。与需要将磁盘直接连接到卡的传统RAID卡不同，Graid SupremeRAID卡可以保护直连SSD以及通过NVMeoF连接的SSD，同时让用户可以获得100%的SSD可用性能。该公司表示，一个SupremeRAID卡可以提供600万IOPS和每秒25 GB的吞吐量。

Meroxa

DeVaris Brown，首席执行官、联合创始人

Meroxa是一家位于美国旧金山的实时数据编排平台开发商，提供快速构建实时基础设施所需的工具。数据团队可以使用Meroxa的工具执行诸如用于数据分析和可视化的实时数据仓库同步、将原始记录归档到数据湖，实时处理数据使其以所要求的格式达到目的地，此外还开发了很多定制的数据服务。

Model9

Gil Peleg，首席执行官

Model9开发的软件可以释放大型机格式的数据，使其可以在私有云和公有云中代替虚拟磁带硬件软件使用。Model9位于美国纽约，是AWS高级技术合作伙伴和IBM业务合作伙伴，并与众多公有云和私有云建立了合作伙伴关系，为对象存储和数据管理提供广泛的连接选项。Model9可以处理实时的和历史的业务数据，帮助企业利用人工智能、机器学习和商业智能功能。

Shayre

Chris Monte，首席执行官、创始人

Shayre位于美国洛杉矶，提供了无云文件共享，但也可通过云端使用。用户使用Shayre的技术可以与目的地“握手”，然后将文件放入Shayre文件夹，利用军用级端到端加密自动将其发送到所需的地方。此外Shayre采用了多线程TCP/IP协议用于实现网络性能最小化，不管发送多少文件、文件有多大或发送到多少地方。Shayre完全符合HIPAA标准。

Wult

Rune Bromer，首席执行官、联合创始人

Wult公司位于丹麦哥本哈根，开发了一个端到端的数据治理平台，其中包括了一个网络数据提取器，可提供智能网络抓取以通过内置治理功能查找一致的数据，此外还包括一个API提取器用于汇总多个数据流。Wult可以将来自本地数据库的数据与多种自定义文件格式的数据进行结合，将其转换为标准格式，不管原始格式是什么。该平台使用户可以完全控制数据权限、隐私和质量。