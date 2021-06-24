Hitachi Vantara收购智能数据管理公司Io-Tahoe

Io-Tahoe数据自动化能力的引入，将全面扩展Lumada产品组合并提升其面向企业客户及工业物联网客户的数据治理和数据质量管理能力

2021年6月24日，北京 – Hitachi公司（TSE: 6501）旗下数字基础架构与解决方案公司Hitachi Vantara今天宣布收购数据管理领域的创新型公司Io-Tahoe，该公司原为英国能源公司Centrica子公司。Io-Tahoe公司成立于2017年，成功地将数据工程、数据科学和数据分析整合至一个开放、统一的平台，以便数据团队能够更快地进行合作和创新。

收购Io-Tahoe公司是Hitachi公司一系列投资中最新的一项举措，这一行动使Hitachi Vantara在实现其追求和战略的道路上更进一步——即成为能源、交通、金融服务、医疗保健、制造业等社会关键基础设施领域数字化转型的领导者。

Io-Tahoe公司所开发的AI驱动型数据治理和合规性软件通过改善数据质量、数据血缘、工作流审批、数据治理和监管合规性，帮助众多《财富》世界1000强企业解决他们棘手的数据挑战，并为推动业务成果提供有效的洞察。这些优势将与Lumada DataOps套件进行整合——构成一个灵活的数据管理结构，提供数据集成、数据目录和边缘数据处理功能。

Hitachi Vantara首席产品官Radhika Krishnan表示：“我们很高兴能将Io-Tahoe公司领先的数据治理、数据质量管理和合规性技术引入到Lumada DataOps套件当中。我们始终致力通过数据来帮助客户完成业务转型，而这次收购极大地增强了我们在这方面的能力。随着数据环境变得愈发复杂，扩展的Lumada产品组合将既能为各种信息赋予内容和意义，又能使数据创新者更准确地利用数据，以达到缩短价值实现时间的目的。”

Io-Tahoe首席执行官Ajay Vohora表示：“Hitachi Vantara与Io-Tahoe的数据自动化技术实现了完美的契合。任何数据驱动型的举措都应该考虑以Lumada DataOps套件作为基础，而此次整合将打造出一系列强有力的产品，能够对各行各业产生真正的商业价值。”

Io-Tahoe公司由拥有英国剑桥大学数据科学博士学位的Ajay Vohora领导。公司合并后，Ajay将继续带领Io-Tahoe分布在纽约、欧洲及印度主要办事处的优秀团队，向Hitachi Vantara首席产品官Radhika Krishnan汇报。