新华三存储加速拥抱云与智能

由于云计算的普及和智能化的普及，今天不止是存储产品要去匹配或者适配云和智能，而是存储产品从一开始设计就要放在“云智”无处不在这个大背景下考虑，这也是正是新华三最新存储产品的设计出发点。

全球数据量一直处在高速增长态势。根据IDC数据显示，每3年全球数据总量就会翻一番。这些数据都是需要存储和被处理的，数据量的快速增长带来了强劲的存储需求，为了应对海量数据的存储需求，存储技术也在不断进步。其中，云化和智能化就是当下存储行业最受观点的热点话题，也是今天新华三所有存储产品中被重点强调和突出的特性。

让智能成为存储产品原生能力

“这些年对IT产业变化感受最深的就是云与智的普及。这一变化导致很多过去的经验无法放到当下适用，有些是不合适或者不能很好地发挥作用，有些甚至是相反和掣肘的。” 新华三集团计算存储产品线副总裁、存储产品线总经理兼首席产品经理徐润安表示。

新华三集团计算存储产品线副总裁、存储产品线总经理兼首席产品经理 徐润安

在新华三不久前举办的2021 NAVIGATE领航者峰会上，新华三发布了“云智原生”战略，同时宣布新华三所有产品将“全面云化 内生智能”，其实新华三的存储产品早已走上了这一步。

徐润安说，由于云计算的普及和智能化的普及，今天产品设计逻辑已经发生变化了。不止是存储产品要去匹配或者适配云和智能，而是存储产品从一开始设计就要放在“云智”无处不在这个大背景下考虑，这也是正是新华三最新存储产品的设计出发点。比如，为了实现智能运维，产品从开始设计时就要在日志、探针布置等方面做认真考虑，这就是“原生”的真正含义。

实际上，智能化已经成为新华三的存储设备通用能力。新华三推出的全局智慧中枢就是一个典型的例子。全局智慧中枢是基于存储设备之上的一个智能管理平台，不仅可以管控存储系统本身，还可以跳出存储并管控在其之上的网络层、应用层等。通过全局智慧中枢，用户不必关心不同存储设备之间的功能以及性能差异，而是可以将存储视作一个功能全面、性能强大的掌控全局的智能平台，并让存储尽量避免人工的干预，做到自动化的任务分发和资源分配，像使用服务一样去获得存储资源，享受云化的服务体验。而之所以做到这一点是因为全局智慧中枢中内置了人工智能技术，从而可以主动预防预测、智能数据流转、中枢任务分发、全局资源分配、按使用计费等众多高级功能。

徐润安说，新华三其实很早就推出了存储产品的人工智能，与其他存储产品中的人工智能不同的是，新华三的全局智慧中枢是从整体、从顶端来看全局，而不仅是以个体的功能来体现。

“智慧中枢的目的之一就是对全局的存储进行管理。用户在部署业务时，只需了解业务的现状、预计成果、所需容量即可。智慧中枢会帮助用户筛选出最适合的存储方式和策略。如果存储设备出现问题，智慧中枢可以自动把数据迁移出来。”徐润安表示。

而实现智慧中枢的全局管理，需要实时监控设备的运行状况，统一规划和管理存储设备，了解各个设备之间的联动关系。这些都是以人工智能为基础。

产品持续创新

近几年为了应对海量数据的存储需求，软件定义存储逐渐兴起。和传统集中式存储相比，软件定义存储基于通用产品，相对便宜且可扩展性好，尽管可靠性稍显逊色，但仍然广受市场认可，并迅速得以普及，尤其是在新兴的大数据领域。对此徐润安表示，新华三如今在存储产品线上集中式和分布式存储并举。相对而言，在分布式存储产品方面技术迭代会更快，采用了大量新兴技术。

在不久前的2021 NAVIGATE 领航者峰会上，新华三发布了一款分布式全闪存产品——H3C UniStor X10828，表现非常亮眼。X10828使用了SCM作为缓存来提升存储性能，实现了相比普通全闪存储3.3倍的性能提升。同时，X10828是业界首款将NVMe协议与SCM存储架构融合为一的分布式全闪存产品。正是NVMe协议高带宽、低延迟的特性与SCM在性能、可靠性方面的众多优势，让新华三X10000提供极致存储密度和业务稳定性的同时可以提供更高的性能、更低的时延，助力用户以更先进的基础架构实现更为全面的大数据应用。

全新发布的H3C UniStor X10828分布式全闪存节点，提供了极致的性能，单节点可实现15万IOPS；并提供3比1的数据缩减效率，通过重删压缩及最优比例的纠删码，实现最高的效率及性价比；同时还提供了极致可靠的稳定性，实现真正的零RPO以及零RTO。

徐润安表示，IT技术演进很快，作为存储厂商一定要以用户需求为中心，要充分考虑用户的应用环境，同时密切跟踪技术的不断进步。

“业务环境对存储的要求不断变化，每一次技术革新都会引发新一轮的产品变革，但始终不变的是我们要满足用户业务需求。”徐润安说，新华三集团将继续深耕于最前沿的存储技术，以更高性能的存储产品和更智能的全局智慧中枢框架帮助用户解决海量数据、海量应用所带来的多重挑战，继续做好存储行业的领导者，助力用户实现更大的业务价值，这也正是新华三保持在存储市场继续领先的关键。