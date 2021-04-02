Hitachi Vantara擢升戴建平为大中华区总经理  

2021年4月2日，北京——Hitachi Vantara日前成立大中华区团队 (Greater China Group)，任命戴建平为Hitachi Vantara全球副总裁兼大中华区总经理，负责公司在中国大陆、香港、台湾等市场的业务运营管理，直接向全球总部汇报。此次调整旨在充分发挥Hitachi Vantara的数据领导者优势和全球资源，为两岸三地的客户及合作伙伴提供更完善、更优质、更高效的服务。之前，戴建平主要负责中国大陆业务，任期内成绩斐然，实现多条业务线的飞速增长。

2017年9月，在Hitachi Data Systems (HDS) 的基础上，吸纳了Hitachi Insight Group和Pentaho两家公司，成立了Hitachi Vantara；随后Hitachi Vantara迅速拓展，陆续收购了REAN Cloud、Waterline Data和Containership等技术领先的创新型公司，并整合了Hitachi Consulting公司，不断完善数字化转型和服务的能力， 从而全面支持客户可持续的数据驱动型增长。

此次布局，体现了Hitachi Vantara逐步优化全球资源分配，帮助大中华区客户全面释放数据价值、加速数字化转型的决心，彰显了公司对大中华区高速增长潜力的信心和持续投入。戴建平表示：“Hitachi Vantara致力于引领客户进行从现阶段到下一阶段的数字化转型。我很荣幸能够领导大中华区团队，利用我们就绪的数字化战略与创新技术、专业经验和强化的全球资源，竭诚为两岸三地客户带来更好的数字化转型体验，驱动其业务蓬勃发展。”