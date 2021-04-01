Hitachi斥资95亿美元收购软件工程公司GlobalLogic

日本工业巨头日立公司（Hitachi）已经签署一项价值95亿美元的协议，收购总部位于加州的软件工程公司GlobalLogic，后者主要开发面向大型企业的应用程序。预计此次交易将在7月底完成。

日本工业巨头日立公司（Hitachi）已经签署一项价值95亿美元的协议，收购总部位于加州的软件工程公司GlobalLogic，后者主要开发面向大型企业的应用程序。预计此次交易将在7月底完成。

总部位于日本东京的日立公司是工业领域的主要参与者，产品覆盖面很广，从汽车配件到电梯。此外日立还通过Hitachi Vantara在IT市场中占有相当大的份额，Hitachi Vantara主要提供数据存储硬件和超融合基础设施产品，以及分析应用等软件产品。

此次日立收购GlobalLogic有望显着扩大在IT市场中的份额。GlobalLogic今年有望实现约12亿美元的收入，帮助企业组织开发新的软件应用以支持技术计划，GlobalLogic的客户包括高通、Oracle和其他等主流科技公司，以及其他数百家企业。

除科技行业之外，GlobalLogic的主要目标市场还包括工业和汽车行业。日立在这两个领域都占有重要地位。此次收购将给日立带来新的销售机会，让日立可以将GlobalLogic产品推销给自己工业产品的客户，反之亦然。

值得注意的是，GlobalLogic的专业领域涵盖了很多增长快速的软件领域，这些领域都是企业IT路线图中优先考虑的事项。在制造业，GlobalLogic帮助客户实现数字孪生，这种工业设备仿真技术可以帮助企业改善运营，此外GlobalLogic还致力于人工智能领域，等等。

此外，这次收购还将让日立获得一个软件产品组合。GlobalLogic提供的工具包使可以让云分析环境构建变得更容易，并且提供了一套用于开发车载应用的软件构建块，以及其他专用产品。考虑到这个软件组合可能成为一个宝贵的高利润收入来源，因此日立很可能在交易完成之后会重点扩大GlobalLogic的这部分业务。

日立在收购公告中还强调了GlobalLogic的盈利能力。预计GlobalLogic在该财年结束之前，调整后的利润率将达到20％以上（扣除利息、税金和摊销前的利润）。日立补充说，GlobalLogic的目标是到2028财年实现调整后的收入突破10亿美元。

日立已经同意支付的95亿美元中，包括了约10亿美元的债务，日立计划通过现金和银行贷款的形式支付这次收购所需资金。