华为发布2020年年报：企业业务突破千亿，华为云增速最快

今天，华为发布了2020年度报告。2020年，华为实现销售收入8914亿元人民币，同比增长3.8%；净利润646亿元人民币，同比增长3.2%。其中，企业业务收入同比增长23%至1003亿元人民币。

今天，华为发布了2020年度报告。2020年，华为实现销售收入8914亿元人民币，同比增长3.8%；净利润646亿元人民币，同比增长3.2%。其中，企业业务收入同比增长23%至1003亿元人民币。

华为轮值董事长胡厚崑在年报发布会上表示，2020年华为云增速达168%。从华为此次公布的几大业务来看，华为云增速最快。

与前几年一样，华为2020年报中公布了运营商、消费者和企业三大业务的相关财务数据，并没有披露云业务相关财务数据。此前华为曾表示，华为公司一直是按照客户群来披露数据，因此运营商、企业、消费者业务按照客户群体划分更为准确，云业务收入被计入华为企业业务营收中。

胡厚崑表示，疫情加速了企业数字化进程。随着疫情的发展，企业上云的积极性空前高涨。去年华为云在国内公有云市场的增速很快，已经位列市场第二。

胡厚崑还表示，“华为云在生态上下了大功夫。”年报显示，华为云已上线220多个云服务、210多个解决方案，在全球累计获得80多个权威安全认证，发展19000+合作伙伴，汇聚160万开发者，云市场上架应用4000+个。