"给机器看”这个世界，好望新一代摄像机七大新品齐发

华为机器视觉总裁段爱国提出图像将从“给人看”到“给机器看”，隆重发布SuperColor、SuperCoding、AI Turbo三大根技术，以及好望新一代摄像机等七大新品。

[中国，珠海，2021年3月29日]今日，以“创视纪Ⅱ • 智见不凡，定义图像未来”为主题的好望新一代摄像机暨2021新品发布会在珠海成功举办。华为机器视觉总裁段爱国提出图像将从“给人看”到“给机器看”，隆重发布SuperColor、SuperCoding、AI Turbo三大根技术，以及好望新一代摄像机等七大新品。

华为机器视觉总裁段爱国发布好望新一代摄像机

回顾好望成长历程，段爱国表示，行业客户需求从安全防范上升到经营决策，华为从机器视觉四层需求理论出发，围绕“1+3+N”的产业框架，持续打造创新产品，以“平台+生态”重新定义商业模式、生态模式和解决方案架构，用智慧之眼感知万物，点亮智能世界。

同时，好望进一步向下扎到根，洞察产业的实质，段爱国认为，从物理世界进化到数字孪生世界，机器视觉是未来数字世界的眼睛，图像的发展也将从“给人看”到“给机器看”。

围绕给机器看的 “看、存、用”，段爱国发布了SuperColor、SuperCoding、AI Turbo三大根技术，贯穿视频数据的全生命周期管理和使用。

SuperColor：依托“墨子”系列镜头、“烛龙”系列Sensor、ISP算力换图像，打造全天候极致图像体验，让人看更舒适、让机器看的更准。

SuperCoding：通过精细化ROI分析、视频流像素级分割、分层质量评估、智能精准码控等方式，打造价值视频最长留存方案，1TB当3TB存储。

AI Turbo：将视频类AI算子硬件化，让硬件能力发挥最大效果；通过增强型推理引擎，节省资源消耗；优化算法模型高压缩比，适配复杂的场景化应用。

七大新品，定义图像未来

段爱国首先发布了2021年重磅新品“魔方”双目全彩AI筒型摄像机，新品融合了RGBW超感光传感器、DNN ISP实时视频降噪、AI HDR全目标增强、Deblur 去运动拖影等一系列黑科技。同时公布“墨子”图像实验室专业测试打分，在业界同类型中处于领先水平，这也是业界首次从“给机器看”角度给出的量化评分，用全新思想定义图像未来。

双镜“全”析 ：采用广角+变焦的双镜头一体化设计，全景与细节兼顾，实现双目全天候全结构化智能；利旧现网杆站，态势感知 + 全结构化共用立杆，高低统一，降低运营成本。

：采用广角+变焦的双镜头一体化设计，全景与细节兼顾，实现双目全天候全结构化智能；利旧现网杆站，态势感知 + 全结构化共用立杆，高低统一，降低运营成本。 精“彩”夜摄 ：业界首家采用RGBW超感光传感器，进光量增加75%；业界首个DNN ISP实时视频降噪，由静至动；支持AI HDR全目标增强、Deblur 去运动拖影，将夜摄能力做到极致。

：业界首家采用RGBW超感光传感器，进光量增加75%；业界首个DNN ISP实时视频降噪，由静至动；支持AI HDR全目标增强、Deblur 去运动拖影，将夜摄能力做到极致。 以“小”见大：通过极致的工程设计能力，最大化利用空间，体积小重量轻，极低功耗节能环保。

针对2020年的爆款产品，本次又带来全新2.0升级。

AI 超微光摄像机2.0 ：作为消灭光污染的交管卡口爆款，本次算法升级后，通过深度学习网络算法，识别更精准；智能补光升级，全天候自动调节补光强度，减少光污染。

：作为消灭光污染的交管卡口爆款，本次算法升级后，通过深度学习网络算法，识别更精准；智能补光升级，全天候自动调节补光强度，减少光污染。 AI 双光谱热成像摄像机2.0 ：以智能赋能可见光，实现更远距离更早时间烟火检测，算力升级后烟火检测距离翻倍。

：以智能赋能可见光，实现更远距离更早时间烟火检测，算力升级后烟火检测距离翻倍。 生态型摄像机2.0 ：去年一经推出引起业界关注，从视觉感知走向全息感知。本次升级后支持多种配电方式组合，储电能力更强，远程按需唤醒更灵活，感知范围也更广。

：去年一经推出引起业界关注，从视觉感知走向全息感知。本次升级后支持多种配电方式组合，储电能力更强，远程按需唤醒更灵活，感知范围也更广。 智能视频存储IVS3800 2.0 ：使用SuperCoding超级编码技术，1TB当3TB存储，让价值数据存的更多；大比例弹性EC技术，让数据存的更可靠；vPaaS 2.0协同华为云AI市场，架构更开放；依托AI Turbo四合一全结构化算法，同等算力下具备更高效的智能能力。

：使用SuperCoding超级编码技术，1TB当3TB存储，让价值数据存的更多；大比例弹性EC技术，让数据存的更可靠；vPaaS 2.0协同华为云AI市场，架构更开放；依托AI Turbo四合一全结构化算法，同等算力下具备更高效的智能能力。 智能视频存储 IVS1800 2.0 ：依托华为云AI市场的繁荣生态，端边云协同，覆盖全场景智能；使用超级编码技术，打造极致视频体验。

：依托华为云AI市场的繁荣生态，端边云协同，覆盖全场景智能；使用超级编码技术，打造极致视频体验。 全息路口解决方案2.0：作为业界首创的交通场景方案，以精准数据赋能交管治理全场景。全新升级后支持机、非、人全要素采集，合理优化信号控制；同时适配十字、丁字、X型、Y型、立交桥、超大路口等多种路口形态，打造数字化“全息视角”。

好望开启“机器看世界”新时代

未来已来，对图像的追求永无止境。华为机器视觉致力于用智能赋予机器“看”的能力，开启“机器看世界”新时代，推动智能社会快速到来，把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。