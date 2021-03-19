《Veeam 2021数据保护报告》出炉：数据恢复失败率达58%

《Veeam 2021数据保护报告》发现新冠疫情对数字变革 (DX)支出产生了重大影响，40%的全球组织认为经济不确定性是未来12个月实施数字变革的最大障碍，去年有三分之一的组织延缓或停止了各项举措。

北京，2021年3月19日：根据《Veeam 2021数据保护报告》显示，在全球范围内，数据保护问题正在削弱组织实施数字变革计划的能力。云数据管理™备份解决方案的领导者Veeam®Software（卫盟软件）指出，40%的高管将新冠疫情以及由此导致的经济不确定性视为未来12个月组织实施数字变革计划的最大威胁，数据保护不足和疫情造成的业务连续性问题正在阻碍了组织的转型计划。

《Veeam 2021数据保护报告》对全球企业的3000多名IT决策者进行了调研，了解他们的数据保护和数据管理方法。作为同类研究中规模最大的一次，本次研究考察了组织希望如何未雨绸缪以应对他们面临的IT问题，包括应对需求变化和服务中断、全球性事件（如新冠疫情），以及IT现代化和数字变革等更积极的目标。

Veeam首席技术官及产品战略高级副总裁Danny Allan表示：“过去12个月，围绕如何在高度多样化的运营环境中确保数据安全，全球的高管们面临着一系列独特的挑战。为了应对疫情和维持经营，我们看到组织将数字变革计划提前了几个月，甚至几年。然而，数据管理和保护的方式却在持续削弱他们实施变革的能力。为应对新冠疫情导致的紧急问题而投入的时间和资金，加上老旧的IT系统和过时的数据保护功能，这些都导致了企业的转型计划受阻。在这些方面的不足得到解决之前，组织将很难实施真正的转型。”

数据保护亟需采取行动

受访者表示，他们的数据保护能力无法满足组织的数字变革需求，这威胁着业务连续性，可能导致严重的企业信誉和业绩问题。尽管备份在现代数据保护中扮演着不可或缺的角色，但14%的数据没有进行任何备份，58%的数据恢复失败，这将企业的数据置于险地，当网络攻击导致系统停机时，数据将难以保护和恢复。此外，意外停机也很常见，95%的组织在过去的12个月中都遇到过这种情况；去年有四分之一的服务器至少出现过一次意外停机，停机和数据丢失的影响频繁上演。重要的是，企业发现这些事件正在冲击他们的底线，超过一半的高管表示这可能导致客户、员工和利益相关者对组织失去信心。

Danny Allan表示：“导致备份和恢复失败的原因主要有两个：首先，备份结束时出现错误或超出了所分配的备份窗口，第二，恢复功能未能达成SLA要求。简而言之，如果备份失败，数据就得不到保护，这对企业来说是一个巨大的担忧，因为数据丢失和意外停机会引发客户反感和企业股价下跌。实际上，数字威胁形势正呈现指数级速度发展，这进一步加剧了数据保护的挑战。毫无疑问，这将导致企业的数据保护能力无法满足其数字变革需求。为了在数字经济中服务客户，企业面临着加速采用云技术的压力，因此弥补这一短板迫在眉睫。”

新冠疫情对IT策略产生影响

由于新冠疫情导致数字化的加速，企业高管已经意识到需要采取云优先策略并改变IT交付方式。许多企业已经开始采取行动，其中91%的企业在疫情头几个月就增加了云服务的使用量，大部分企业将继续这样做，60%的企业计划在IT交付策略中增加更多云服务。然而，虽然过去12个月企业认识到需要加快数字变革步伐，但40%的企业承认经济不确定性影响了他们的数字变革计划。

数字变革从数字弹性开始

随着越来越多的组织迅速采用现代IT服务，数据保护能力和资源方面的不足将导致数字变革计划受阻，甚至失败。高管们已经看到这种影响，30%的高管承认过去12个月他们放缓或暂停了数字变革计划。转型的阻力来自多方面，包括IT团队在疫情期间过于关注运营维护（53%），依赖传统的IT系统（51%），以及IT人员缺乏实施新技术的技能（49%）。未来12个月，IT主管希望找到迅速满足关键数据保护需求的解决方案，接近三分之一的人希望将数据保护迁移到云端，从而让数字变革计划回到正轨。

“一些企业建立了完善的数字变革计划，而另一些企业则有些准备不足，不出所料，过去12个月我们看到的一个重要变化就是两者之间的数字化差距越来越大，前者能够加速实施计划，后者却只能放慢脚步，” Danny Allan总结道，“数字变革的第一步要实现数字弹性。所有组织都迫切希望通过采用云技术实现现代化数据保护。到2023年，全球77%的企业将优先采用云备份，从而提高备份的可靠性，转移成本管理，释放IT资源，使之能够专注于数字变革项目，让组织在数字经济中脱颖而出。”

《Veeam 2021数据保护报告》的其他重要内容包括：