光储融合 加速碳中和 | 2021首场智能光储大会在京举行

编者按：实现碳中和是当今世界最为紧迫的使命，以光伏为代表的新能源将成为主力能源。华为基于在光伏、储能技术与数字信息技术的深度积累，将两个领域的关键技术跨界融合，实现光储电站全面智能化，在今天会上，华为重磅推出《智能光储解决方案》《智能组串式储能解决方案》，同时携手行业权威机构、合作伙伴针对电站安全、大电流组件适配、储能新趋势，重磅发布三大白皮书，引起行业高度关注。

3月17日，2021首场智能光储大会在北京成功举办。行业领导、专家、生态伙伴、媒体朋友们汇聚一堂，共同探讨能源产业的挑战、趋势与解决方案。

2021首场智能光储大会盛况

这次会议，特别邀请到了国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任李俊峰、国家电网国调中心副总工程师裴哲义、北京鉴衡认证中心副主任纪振双、中关村储能产业技术联盟秘书长刘为、中国投资协会能源投资专委会副会长兼秘书长张杰、华能集团清洁能源技术研究院储能技术部负责人刘明义、河北能源工程设计有限公司副总经理董晓青、国核电力规划设计研究院设总胡彬、晶科分布式智慧能源部总监李帅等行业专家及企业代表，为本次大会做相关致辞与经验分享。

会议外场展区

李俊峰：碳达峰必须解决三大矛盾

在致辞中，李俊峰提出，要实现碳达峰目标必须解决三大矛盾，即要解决发展和减排的矛盾；近期和中期、长期的矛盾；要解决好转型和安全的矛盾。总的来说就是，在实现碳达峰、碳中和的时候不能影响经济发展，这样就需要我们在科学技术发展方面、在数字化支撑方面做更多的工作。

国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任、学术委员会主任 李俊峰

刘为：储能即将迎来跨越式发展黄金期

在致辞中，刘为表示，这次研讨会正逢其时，正好呼应了3月15日习近平主席对能源发展的最新指示：要深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。

这对储能产业来讲是历史性机遇，我们即将迎来一个跨越式发展的黄金期。

技术创新是实现光储平价的重要手段，联盟将与华为等行业龙头企业一起，共同努力在产业共性技术研发、行业标准等方面展开深度合作，合力推动储能产业高质量发展。

中关村储能产业技术联盟秘书长 刘为

周桃园：光储共生，加速碳中和

周桃园认为，光储产业将迎来三大变化：第一、光伏电站的核心诉求从降低LCOE转向降低LCOE与提升并网能力并重；第二、光伏平价走向光储平价，传统储能必然走向智能储能；第三、绿电，必然走向千行百业，千家万户。零碳发电、零碳数据中心、零碳网络、零碳家庭，这些都最终将构成一个零碳地球。

华为副总裁、华为数字能源产品线总裁 周桃园

裴哲义：要高度重视电化学储能安全等问题

裴哲义指出，目前在一些地区新能源已经成为第一大电源，如冀北、甘肃、青海。近20省区新能源成为第二大电源。有的电网新能源发电渗透率超过40%，对电网安全稳定的影响日益突出。

国家电网国调中心副总工程师 裴哲义

针对行业已经出现的电池模块缺陷、BMS缺陷、充放电时间、充放电功率达不到设计值、电池一致性差等问题，他提出了改进方向。他特别强调，要高度重视电化学储能安全问题。

纪振双：要提高电站安全智控水平和主动安全能力

从电站安全的角度，纪振双认为，已建成电站安全保障程度不够，应更加注重全要素、全过程安全风险防控，特别是利用智能化手段，提高电站安全智控水平和主动安全能力。

北京鉴衡认证中心副主任 纪振双

他建议依靠技术进步，提高系统安全方面“自我感知、自行诊断、自主响应”能力，充分利用IV、绝缘/残流、拉弧在线检测及直流智能关断技术，提升电站主动安全能力，织牢光伏电气安全防护网。

刘明义：分散式电池储能技术更有优势

刘明义比较了传统集中式储能与分散式储能的优劣势，他认为，采用分散式电池储能技术，拆“大桶” 为独立“小桶”，“桶”内各自补短板，组内实现容量均衡，更多放电，更有优势。目前，华能与华为在储能智能化方面已经展开深入的合作与交流。

华能集团清洁能源技术研究院储能技术部负责人 刘明义

华为重磅发布：

智能光储解决方案、智能组串式储能解决方案

要让光伏成为优质的主力电，行业仍面临LCOE需进一步下降、电网友好性需迅速提高、储能的安全、效率、寿命等诸多挑战。

华为智能光伏总裁 陈国光

在会上，陈国光重磅发布《华为智能光储解决方案》《智能组串式储能解决方案》，实现LCOE降低5%，LCOS降低10%，安全可靠、支撑电网等更多价值。

通过宽电流MPPT设计，更优适配大尺寸组件；同时独创智能组串分断技术，实现电站主动安全；凭借SDS智能直流发电系统，优化跟踪支架算法，全球实地验证，平均提升发电量1%；智能IV诊断4.0，在线、全量检测，降低运维成本20%，经鉴衡认证，一致性和准确率获L4行业最高等级。

华为数字能源具有10年+储能系统研发及应用经验积累，将数字信息技术与光伏、储能技术进行跨界融合，基于组串化、智能化、模块化的设计理念，将储能系统的能量管理精细化到电池包级，通过一包一优化，充放电量提升6%，一簇一管理，充放电量提升7%，创新分布式散热架构，保障电池寿命，同时，采用AI、云BMS等智能技术，实现从被动安全走向主动安全，最终达到更高放电、更优投资、极简运维、安全可靠等一系列优势。

董晓青：华为逆变器可与大电流组件完美匹配

随着组件尺寸的增加，组件的电流均有所提高，在不考虑背面增益的条件下，540~545W的工作电流在13.78~13.89A；如果是低电压大电流的545W组件，组件的工作电流是17.24A。

河北能源工程设计有限公司副总经理 董晓青

常规的大功率组件（非大电流），目前市场上已有与之匹配的组串逆变器，如华为SUN2000-196KTL-H0。而匹配大电流组件，华为新品SUN2000-196KTL-H3，具备3路MPPT，每路输入电流高达100A，可与之完美匹配。

胡彬：《光伏储能电站设计经验交流》

胡彬分析，储能系统10年生命周期内保持额定放电能力14MWh，如采用传统储能方案，不支持分期补电，初期配置23.3MWh，投资预计4660万，如采用华为储能方案，支持模组级分期补电，初始配置降低31%，减少总投资1273万。

国核电力规划设计研究院设总 胡彬

张杰：零碳中国实施路径 ——光伏+储能

张杰分享了双碳目标下的实施路径、解决方案以及投资机遇。他认为，在碳中和目标下，未来储能的发展方向将更贴近具体应用场景，要从经济性、安全性和电池的可回收性三个核心要素综合考虑。他强调，我国能源供给侧转型趋势不断零碳化、智能化、电气化。

中国投资协会能源投资专委会副会长兼秘书长 张杰

李帅：提高传统行业绿色能源使用比例

“十四五”期间分布式光伏将占全国光伏装机增量30%以上，甚至有望占据半壁江山。提高传统行业使用绿色能源使用比例，充分体现了光伏分布式能源清洁性、分散性、自给性、灵活性的特征与优势。

晶科分布式智慧能源部总监 李帅

会议同期，华为携手行业权威机构、合作伙伴联合重磅发布行业三大白皮书：《智能组串式储能技术白皮书》《光伏方阵逆变器电气安全设计白皮书》《针对大硅片组件逆变器相关设计白皮书》，为行业健康发展贡献智慧。

《智能组串式储能技术白皮书》

《光伏方阵逆变器电气安全设计白皮书》

《针对大硅片组件逆变器相关设计白皮书》

面向碳中和的全球趋势，面向零碳发展的“星辰大海”，此次大会恰逢其时。让我们齐心协力，一起开创一个绿色新世界！