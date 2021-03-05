华为正式发布好望云服务，让机器视觉更智能，更普惠！

今日，以“端云协同，与众不同”为主题的好望云服务发布会在深圳成功举办。在此次发布会上，华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰重磅发布好望云服务

[中国，深圳，2021年3月4日]今日，以“端云协同，与众不同”为主题的好望云服务发布会在深圳成功举办。在此次发布会上，华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰重磅发布好望云服务，实现了“1+3+N”战略的全面布局，更好的满足政企客户在数字化转型中对机器视觉的各层次需求。

华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰发布好望云服务

周跃峰发表了“智观天下，云领未来“的主题演讲，他提到智能世界正在加速而来，机器视觉为生产生活带来诸多便利，智能化成为普遍需求，同时加速进入政府、大型企业核心生产运营系统，但中小微企业数字化转型对机器视觉需求尚未得到满足，亟需通过云服务为中小微企业数字化转型插上翅膀，解决缺人才、缺资金、缺资源的问题。

为解决以上问题，华为依托多年的视频研发能力和强大的华为云底座推出了好望云服务，围绕安全防范、生产管理、智慧运营等场景，通过好望视频管理、好望视频智能、好望开发平台、好望商城等智慧云服务，为政府、企业等用户提供智能原生的端云协同行业视频云服务解决方案，助力政企数字化转型。周跃峰从视频体验、数据安全、智能原生、开放生态四个方面，阐述了好望云服务对客户的独特价值。

好望云服务的发布，实现了华为机器视觉“1+3+N”战略的全面布局，“1”即软件定义摄像机；“3”即轻边缘、微边缘、好望云服务；“N”即智能算法、智能应用等软硬件生态。通过“1+3+N”战略，华为机器视觉可以同时满足政府、大企业、中小微企业对机器视觉的需求，助力生产、运营及管理的智能化转型。

四大价值，好望云服务点亮智能世界

随后，华为机器视觉总裁段爱国发表主题演讲“端云协同，与众不同”，对好望云服务作了进一步阐述。

好望云服务可以帮助政企客户有效应对多个上云挑战，提供四大价值：

第一，视频体验，将体验做到极致。通过超级编码技术，同等带宽下提供更清晰的视频画质；依托华为对网络（全链路QoS）的思考和技术长期积累，网络拥塞时视频体验更流畅；另外华为云拥有2500+边缘云节点，下沉边缘，链路更短，视频加载更快捷。

第二，数据安全，将安全深入骨髓。网络安全和隐私保护是华为公司的最高纲领，好望云服务拥有华为云80+项全球安全合规认证，将端到端视频数据安全做到业界极致。

第三，智能原生，将智能贯穿端云。好望云服务拥有业界唯一围绕视觉智能算法全生命周期管理的架构体系。为智能算法的应用、交易、开发提供端到端闭环。

第四，开放生态，将开放进行到底。好望云服务提供丰富的算法生态和应用生态。通过丰富的智能场景化API，可帮助ISV灵活对接，按客户实际场景实现各种需求。

发布会期间，华为同时举行“好望云服务生态启航仪式”，期间合作伙伴也分享了各自与华为机器视觉合作的成功经验。未来华为将与更多合作伙伴共同打造机器视觉的智能生态。

举行好望云服务生态启航仪式

随着好望云服务的发布，及“端、边、云、生态”的全线贯通，华为机器视觉下一步将通过好望云服务深入更多行业、覆盖更多场景。华为希望携手合作伙伴，用智慧之眼感知万物，点亮智能世界，推动智能社会快速到来，把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。