面向“云网端“数据保护趋势，Veeam发布全新V11，单一平台实现云上云下多功能数据保护

Veeam 中国区总经理张弘表示，V11的发布标志着Veeam正式从提供现代化的数据中心数据保护解决方案这一阶段进入云时代的数据保护新的阶段。

2020年，远程办公增长迅猛，451 Research报告显示，69%的企业表示至少有75%的员工现在可以有效地进行远程工作。随着工作负载加速向多云生态系统转移，以及员工越来越多地进行远程操作，数据更加难以管理和控制。

为了应对客户在2020年面临的新的数据保护挑战，以及预计今年将面临的挑战，近日，全新Veeam Backup & Replication™ v11全面上市，为云、虚拟、物理和企业工作负载提供最先进的数据保护解决方案。新的V11包括可靠的安全性和勒索软件防护，可以抵御当下和未来日益增长的网络威胁风险，从而为各种规模的公司提供前所未有的弹性。

Veeam 中国区总经理张弘表示，V11的发布标志着Veeam正式从提供现代化的数据中心数据保护解决方案这一阶段进入云时代的数据保护新的阶段。

尽管去年全球遇到了重大的挑战，Veeam全球年度经常性收入增长达到22%；亚太及日本市场的增长达到24%；客户的数量到现在为止，全球累计已经超过了40万；在中国市场随着大家对于远程办公需求的增长，Veeam整个业务实现了双位数的增长。

张弘认为，远程办公造成了终端的保护和数据中心之间的保护之间的脱节， Veeam能够提供了包括VAO等很多的工具实现了很好的对于终端和数据中心的连接。

“随着远程办公的兴起，很多用户实现了业务SaaS化，一个明显的趋势就是对Office 365的增长。我们上个月刚刚发布了2020财年的业绩报告，可以看到Veeam Backup for Microsoft Office 365是Veeam过去两年中增长最快的产品，同比增长73％。可以说业务云化趋势正在加速，同时也促进了数据保护的需求。“张弘分享到。

基于远程办公等线上业务模式爆发，凸显了“云网端”的数据保护重要性。Veeam 中国区技术总监认为，对“云网端”实施融合数据管理是未来数据保护的发展趋势。

Veeam Backup & Replication v11，新增200项强大的备份、云、灾难恢复、安全和自动化的增强功能，Veeam 中国区技术总监马弘表示，凭借200多项新功能和增强功能，用于全面数据管理的单一解决方案v11实现了强大且灵活的功能，足以保护数据生命周期的每个阶段，同时处理包括AWS、Microsoft Azure等多云环境的所有复杂问题。“比如对Office 365里面的的渠道、文件、配置等等，包括录音、录像这些层面都做了很好的保护。” 马弘分享到。

马弘重点分享了V11针对对市场和客户的反馈所做的一些突破性提升：

第一，V11实现了数据保护领域最高的实现方式CDP（连续数据保护），对于高频和敏感的应用实现零宕机，零数据丢失，保证企业的业务连续。

第二，针对勒索病毒，V11实现了云上备份数据的免疫能力。“在V11里面，我们又在我们的数据中心实现了加固的数据存储库，无论用户的备份数据在云里，还是在本地，我们都可以很好的实现对勒索病毒或者对侵害进行数据保护。”

第三，从成本角度来讲，以前已经实现了生产的数据，还有Cloud , Capacity和Performance tier 这种分级的管理。第一，帮助客户实现长期的数据保存；第二，帮助客户快速恢复，达到业务的平衡。在V11里，从成本的角度又增加了归档层，让用户把更长期的数据保留到更经济的存储上。

第四，扩展的即时恢复：通过开创性的 Instant VM Recovery®（即时虚拟机恢复），为Microsoft SQL、Oracle数据库和NAS文件共享提供强大的即时恢复，实现出色的恢复时间目标（RTO）。

第五，BaaS和DRaaS。在过去的一段时间里面，我们发现用户对云的迁移需求激增，相应产生了对云上数据保护的要求。我们跟一些云的合作厂商一起扩展了我们在BaaS和DRaaS上的服务和集成能力，包括这里面计费、计量、许可管理，以及扩展了管理的对象和内容，包括物理设备、远程的终端设备，这些我们都放在了BaaS和DRaaS服务体系里，帮助我们云服务商更好的来提供云的服务。

除了对市场和客户的反馈进行了一些突破性的技术上的实现以外，V11里面还有将近200项的功能性和性能的提高。所有的技术创新都秉承了Veeam为客户提供简单，灵活和可靠的解决方案的核心原则。