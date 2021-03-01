携手希捷，长城超云打造“至稳至简”IPFS分布式存储方案

“至简为王”，简单高效的数据管理成为数据服务供应商的核心竞争力，而稳定性强、高可靠是“至稳”数据管理的标签。

“至简为王”，简单高效的数据管理成为数据服务供应商的核心竞争力，而稳定性强、高可靠是“至稳”数据管理的标签。根据希捷发布的《数据新视界》报告，从2020年初到2022年初的两年时间里，企业创建的数据量将每年增加42.2%，与此同时，数据向核心和边缘转移，到2025年，全球将近80%的数据将存储于核心和边缘。Web3.0时代已经到来，IPFS协议所带来的数据存储的分布化趋势，也为数据的存储与管理带来更多的问题和挑战。

存储需求：横向坚实可靠、纵深按需定制

对于国内专业的云计算基础设施产品与解决方案提供商长城超云来讲，提供坚实可靠的数据服务是基础，长城超云业务覆盖广泛，包括数据计算、数据存储保护及容灾、云管理等领域。

长城超云的解决方案承载着海量用户数据，其中结构化数据年增长率达32%，而非结构化数据的增长率约为63%。正由于非结构化数据的快速增长，长城超云需要可靠的数据管理与存储方案，对于存储的要求也非常严苛，性能、容量以及稳定性过硬的存储解决方案必不可少。此外，针对不同的业务领域以及应用场景，长城超云可根据不同客户的特定需求提供定制化、针对性的服务，比如，为IPFS领域客户提供分布式存储所需的软件、硬件以及服务器，软硬一体化的解决方案对于IPFS分布式存储场景至关重要。

IPFS分布式存储对于数据服务的需求鲜明：首先，数据量产出惊人，往往以PB级作为建设规模的单位，数据存储以及计算需求很大。此外，由于IPFS全网有效算力持续增长，存储系统需要具备灵活的扩展能力。更重要的是，随着数据量的上涨以及设备升级的需求，成本控制变得尤为重要。而IPFS实现了分布式存储，将成为未来区块链项目的主流数据存储基础，是区块链“数据生命”的承载者。长城超云不断寻求优化升级IPFS，携手希捷将高密度存储解决方案融入IPFS，为IPFS生态提供更多可能性。

希捷助力长城超云IPFS升级

针对长城超云的升级需求，希捷进行了一系列研究及评估，帮助长城超云对存储解决方案进行升级换代，在不同层面解决了长城超云IPFS升级的需求：

容量升级：长城超云IPFS存储节点中，广泛采用了希捷银河Exos X14 14TB企业级硬盘，单节点实现500TB以上裸容量，大幅提升系统存储密度，满足高存力的需求。截至目前，希捷总计为长城超云交付了高达超过1000PB的容量，极大程度支撑了其业务增长的需求。

成本优化：在构建大规模集群存储时，更大的容量点，意味着更低的总体拥有成本（TCO）。随着硬盘容量的提升，机架空间效率也得到提升。长城超云能够以更小的空间提供更大的存储容量，从而节省空间以及简化管理，满足IPFS分布式存储对于总体拥有成本的严苛要求。

性能稳定：希捷银河系列企业级硬盘的性能值得托付，由于IPFS存储写入模式是典型的大文件并发写入，希捷银河Exos X14 14TB企业级硬盘提供快速的数据传输，在大文件并发写入的情况下，实现持续稳定的高吞吐率；而复制验证和时空验证是典型的小数据块随机读取，希捷硬盘能够实现小数据块随机读取稳定保持在毫秒级延迟，且响应能力强，有效规避掉算力的风险。

希捷银河X14 14TB企业级硬盘

“IPFS驱动数据存储架构的变革，同时带来新的商业机遇。”希捷科技企业级与监控业务高级总监李东明表示，“希捷与长城超云以及业界合作伙伴共同努力，围绕IPFS分布式存储进行生态共建，为IPFS搭建稳健、可靠的基础设施。”

“‘至稳至简’的数据架构，对于IPFS分布式存储的推广至关重要。”长城超云IPFS产品总监张春雨讲到，“长城超云与希捷在技术、产品和方案方面保持着紧密的协作。面向未来，长城超云还将与希捷在IPFS联合创新实验室中进行方案整合，共同开拓IPFS分布式存储市场。”