Palantir发布第四季度财报 亏损导致股价下跌

Palantir主要提供用于收集和分析大量数据的软件，客户包括美国情报界、执法机构、公共机构和大型企业。

Palantir今天公布了第四季度财报，收入超出市场普遍预期，但亏损的结果令投资者们措手不及，股价下跌超过10％。

Palantir主要提供用于收集和分析大量数据的软件，客户包括美国情报界、执法机构、公共机构和大型企业。

Palantir在2020年第四季度签下的一系列大额合同让销售额超过了Refinitiv的预期水平。Palantir的季度收入比去年同期增长了40％，达到3.22亿美元，Refinitiv分析师的预期为3.007亿美元。Palantir称，该季度签署的交易中有21笔总价值在500万美元或以上的合同，其中12笔至少价值1000万美元。

美国陆军、美国食品药品监督管理局和英国国家卫生局都是Palantir的客户，Palantir称已经与这些机构签订了为期三个月的新合同。

Palantir的收入增长是以牺牲利润为代价的。该季度Palantir的净亏损为1.483亿美元，合每股亏损8美分，比上一季度的不计某些成本的每股盈利8美分有所下降，这个消息也使得当天Palantir的股票遭到抛售，股价一度下跌超过11.7％。

据报道，Palantir首席执行官Alex Karp对股东说：“我们希望参加这次电话会议的现有投资者资者以及那些更希望短期投资的人能够选择更适合自己的公司。”

Palantir决定第四季度优先考虑增长而不是盈利，这个策略也使Palantir在2020年的总收入达到11亿美元，比2019年增长47％。Palantir今天也在财报中指出，2020年来自每个客户的平均收入增长了41％，达到790万美元，贡献收入超过1000万美元的大客户数量增长了50％。

展望未来，Palantir预计第一季度的销售增长为45％，调整后的营业利润率为23％。该公司预计今年结束时的总销售额将比2020年的11亿美元增长至少30％。

为了进一步推动收入的持续增长，Palantir本月与IBM建立了合作伙伴关系，推出结合了两家厂商技术的联合数据分析解决方案，主要面向零售、金融服务、制造业、医疗和电信等领域的企业。宣布合作后，Palantir的股价上涨了10％。

根据Palantir在去年9月提交的上市文件显示，Palantir认为自己在私营企业领域拥有560亿美元的潜在市场。这个目标市场包括了大约6000家企业，年销售额超过5亿美元。

在宣布与IBM合作的消息、宣布第四季度亏损导致股票遭抛售之前，Palantir的市值约为510亿美元，股票交易价格约为每股28.40美元。