展望2021 | 企业级存储市场，要么拼平台，要么拼服务

没有什么能抵挡住时间的脚步，即便是在历史上留下重重印痕的2020年也这样过去了。

2020年新冠疫情让整个全球经济遭受暴击。但是在数字经济领域却实现了逆势增长。

国家工业信息安全发展研究中心近日发布了《2020—2021年度数字经济形势分析》报告指出，2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，数字经济展现出强大的发展韧性，实现逆势增长，为世界经济复苏、增长注入重要动力。

数字经济增长的背后，也蕴含着各种机遇和挑战。

2021年将有哪些变化？我们来简单展望一下。

企业级存储市场，要么拼平台，要么拼服务

印象深刻的事件是2020年底，全球存储市场数据出来的一组数据显示 2020年，AWS超越传统企业级存储厂商，成为全球企业存储市场排名第一的企业存储供应商。

基于互联网头部效应这个特点。随着服务器、企业存储、网络急剧向公有云靠拢，这表明企业级存储面临的挑战将越来越大。

全球存储市场第一被公有云拿下，传统存储厂商如何应对？我相信各个存储厂商也都在积极转型，来应对这种跨界挑战。这其中包括戴尔、NetApp、华为、IBM等或者积极与公有云厂商合作，或者不断扩大自己的朋友圈，积极深耕新的创新技术和服务等。

当然传统的企业存储供应商面临的挑战也还很多。

首先是跨领域的竞争：

戴尔易安信、IBM、HPE、Hitachi、华为传统存储厂商如何与拥有从芯片到存储系统到软件集成的公有云厂商巨头AWS、AZURE、阿里云等竞合成为传统企业面临的挑战之一。

同时在不同细分领域也面临私有云、通信云、安防、AI等领域的竞争。包括UCLOUD、青云、华云等云创新企业，移动、电信等运营商厂商，海康威视、大华等安防领域厂商，还有包括能够产生大量数据的以大疆为代表的无人机厂商以及特斯拉为代表的自动驾驶厂商的竞争。

这些都与传统存储厂商有竞合关系，长远看都是竞争大于合作。

其次，技术优势不在。存储逐步成熟，技术壁垒逐步消失。存储技术早已不再神秘，也不是高大上的存在。比如上云，目前存储业务推动缓慢已经不是技术上的因素，完全是行业和企业自身愿不愿意上云。在技术上，存储性能、安全、可靠早已是非常成熟的技术，数据迁移、数据保护的厂商更是百家齐放。

传统存储厂商面临的另一个挑战是科技创新的能力已经比不上云平台创新的能力。从研发市场投入、人才、体制等方面，云厂商的创新基因已经远远超过传统存储厂商的创新能力。

那么面对从边、端、云全方位都会阻击传统存储厂商，2021年传统存储厂商如何应对？

首先，积极拥抱混合云，拥抱新基建。混合云能够实现传统存储厂商的差异化技术能力，新基建能够实现规模效益，促进企业长期发展。

其次，积极推动独有的创新技术，包括新超融合、云、存储和数据保护解决方案，推出包括容器、各种最新的虚拟集成，及早的打入客户的最新业务场景。

第三，重视生态建设和服务能力，生态越繁荣，服务能力越强健，存储厂商的价值就越能体现。

数据保护领域将有大的变化

2020年，新型冠状病毒给物理世界造成了巨大的创伤。2021年，我们在继续考虑新冠疫情的同时，也要考虑数字世界的安全问题。从互联网诞生以来，各种软件病毒、网络安全等威胁着数字世界的安全。

《Veeam2020年数据保护趋势报告》显示几乎每家企业都承认曾经历过停机，每年每10台服务器中就有1台发生了意外停机，每次停机持续数小时且耗资数十万美元，这表明组织迫切需要现代化数据保护方案并专注于业务连续性以实现数字化转型。

目前，多云环境、边缘、数据中心不断重构，各种应用蓬勃发展，软件定义成为主流，必然给数据的保护、合规、安全带来了新挑战。

随着越来越多的工作负载由本地部署转到云服务，如何在混合云中保护和管理数据依旧是2021年需要重点关注的方向。数据保护软件需要结合AI能力，做到能够预测、分析主动满足企业数据的新的需求。

而拥有数据管理技术和云上云下管理技术，随时都能实现存储的随地迁移的备份、数据保护和数据管理厂商Veeam、Commvault和Veritas将在2021年有大的机会。

异构计算成为新的赛道

如果说公有云是平台之间的竞争，那么颠覆公有云平台的只能从架构入手，2021年将是异构计算爆发的一年。

2020华为开发者大会上， 展示的二十年的算力分布图，显示算力格局正在加速转换。

（图片来源：2020华为开发者大会线上直播）

异构计算的发展核心是满足万物互联对于多元算力的要求。

现代数据既需要x86架构这种核心处理的能力，还需要数据处理、AI加速处理。从大机到X86，处理的是结构化数据多一些，ARM架构处理的是非结构化数据多一些。那么新的架构一定要超过X86，也要超过ARM架构。未来架构一定是不仅仅处理和人相关的各种数据，还应该能够处理各种数据体产生的各种数据，不仅能够处理图像、视频，还能处理视觉、听觉、情感等数据。这个架构不仅要稳定可靠，还要灵活简单。

2020年围绕算力芯片，能够明显感受到的是异构计算的崛起。2021年将真正进入异构计算的时代。但是我们也看到一方面核心处理（x86，ARM等）将通过领域特定体系结构（加速器）大大增强其能力。另一方面，Intel + Habana + ltera（X86核心的英特尔收购AI厂商Habana和FPGA加速厂商Altera），Nvidia 结合 Melenox 和ARM，AMD 和 Xylinx的合并，让我们看到了芯片生态系统正在发生巨变，异构生态系统正在重新组织。

新的异构计算，将会来提供新的芯片和新的软件模式，新的模式要依赖于芯片集，同时也要依赖于新的软件架构，所以包括戴尔、华为、中科曙光、浪潮等都积极布局基于异构的计算架构结合分布式的软件系统来打造打造下一代集成平台。

因此针对多核、异构的性能、可靠性性优化，对大数据/数据库/ARM Native/云/Web等水平场景性能大大提升的操作系统将成为2021年的新星。

非结构化数据机遇之年

《培育数据驱动文化的四个关键支柱》报告中的数据显示，对于一家《财富》500强企业而言，当企业数据可访问性增长10%，就可以带来超过6500万美元的额外净收入。

新的一年也将是大数据利用的一年。2020年至顶网针对《C2M实现的难点在哪里？》的调查用户显示，影响C2M普及的一个很大的原因是大数据技术的应用。大数据应用的难点在于非机构化数据的利用和分析。

今天包括邮件、文档、音视频和图像等非结构化数据却面临的一个最大挑战是有效利用率低，仅仅不到1%的非结构化数据被有效利用。

为什么会有这么多未被利用的数据？首先是非结构化数据增长迅速，目前80%的数据是非结构化数据，其次缺乏有效的使用途径，目前非结构化数据主要存储在对象存储，对象存储在合规、归档、次级或冷数据的存储方面具有优势。

非结构化数据利用好，其价值却非常明显。首选更好、更快的数据访问能使非结构化数据成为营收增长的助推器。除了营收增长之外，对于非结构化数据的利用还可以带动技术进步来更好的访问数据的新创新方式，包括一些支持新应用和使用更多工具来利用非活跃应用中隐藏的数据。来助力企业更好、更快的决策。

同时非结构数据利用也包含着5G和AI等关键技术。因为大数据利用过程中一定需要这些技术，积极利用AI技术，基于知识图谱、深度学习、机器学习等AI技术结合大数据应用场景，积极打造更多的人工智能解决方案来为智能制造AI体系的大规模的应用赋能。

联接永远不会落伍

如今数字经济成为驱动整个社会经济的发展主要动力，就数字经济而言，数据可以说是人类社会中唯一永久增长的生产力。所以无时不刻的数据流动让联接需求越来越大。同时联接也影响着新的商业模式。

同时我们发现不管是3G、4G、5G还是十年后的6G，大家对于低时延、高带宽、多链接的需求是确定的。

包括大数据和AI的应用都需要联接来完成。5G能够加速数据的传递速度。AI能够提高数据的利用效率。以智能制造为例，比如3D打印，基于5G的联接来模拟仿真能给个实现速度大幅度提升。

列举以上这些新的技术，是因为希望企业能够利用这些技术来加速企业的数字化转型。因为2020年，疫情爆发几个月以来，根据某权威分析机构的研究：在行业属性和主营业务一致的情况下，信息系统覆盖面广、自动化程度高的企业受到的影响小，数字化转型成熟度高的企业受到的影响小，线上业务占比高的企业受到的影响小，业务覆盖区域广、远程协同强的企业受到的影响小，风险忧患意识强并有预案的企业受到的影响小。

可以这么说，2021年，数字化转型必将是企业活下来的重要步骤，因为数字化转型不仅仅是传统企业业务升级的法宝，对于包括互联网在内的任何行业都是其业务转型升级的催化剂。