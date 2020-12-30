拥抱云原生2.0，华为云赋能企业“护城河”新能力蓄势待发

巴菲特谈到的“护城河理论”认为，优秀的企业应该具备在未来十年二十年核心竞争力不断提升的护城河能力。

那么在数字经济时代，企业如何构建强有力的、可持续发展的护城河，这里可以提供一个答案：不断利用最新的数字技术，积极进行数字化转型，并结合企业自身实践形成独特的护城河。

华为云提出新的“护城河理论”基石——云原生2.0。

2020年12月30日，华为云TechWave云原生2.0技术峰会在深圳举行。而在一个月前的11月30日，华为云发布了云原生产业白皮书、云原生2.0全景图和行动计划，并分享了华为自身基于云原生进行的数字化转型实践。

在我看来，此次技术峰再次清晰的阐述了企业业务和应用上云之后面临的深层次问题，以及面对这些问题华为云原生2.0的技术创新优势，并通过华为自身以及深交所、顺丰、斗鱼等行业龙头企业的实践详细描述了云原生2.0创新技术实现了怎样的业务加速。

当应用生于云之后，云原生技术应该随之进化

在华为云委托Forrester咨询公司基于中国云原生及企业级容器平台进行调查发布的云原生产业白皮书清晰的显示，“超过半数以上的受访企业意识到传统的云计算及基础架构技术无法使得企业更加有效地应对不断变化的客户需求、来自多方面的挑战，以及满足保障业务连续性、提升运营效率的内生需求。”

这说明这些年我们一直谈的是ON Cloud，就是企业把业务从线下搬迁到云上，只是在资源层面实现了池化，形成了统一运维、部署等初始化能力。但是在业务长期运行过程中出现了烟囱式的孤岛架构、越来越繁重的单体应用、越来越膨大的数据资源等等一系列问题，ON Cloud对业务的价值还仅仅停留在资源供给的阶段。而对于需要分布式架构 、敏捷智能、以应用为中心的内生于云的新业务，ON Cloud无法充分发挥出其应有的价值。

华为云CTO张宇昕

华为云CTO张宇昕谈到“企业需要通过云原生进一步释放云计算红利，就需要由ON Cloud进阶到IN Cloud，让业务生于云、长于云，基于云原生技术和架构来构建敏捷智能的企业数字化业务，将企业的数字化建设带入新阶段。此时，云对业务的价值不再是简单的资源供给，还要能以应用为中心，为业务赋能。”

这就是华为云提出的企业云化从“ON Cloud”走向“IN Cloud”的核心思路，基于云原生2.0，希望企业能够基于云原生的新生能力与企业既有的能力有机协同、立而不破，进一步实现高效的资源利用、敏捷的应用开发、更智能的业务赋能以及可信可靠的安全保证，成为具备更强护城河的“新云原生企业”。

成为“新云原生企业” 是打造护城河的先决条件

不可否认，互联网行业的发展催生了云原生1.0，但是我们也清楚的看到互联网行业的应用生态的单一性，在覆盖各个行业数字化转型的时候有些力不从心。

张宇昕就认为，如果云原生技术只是聚焦在应用层，与云基础设施只是简单叠加的“云原生ON基础设施”架构。那么计算、网络、存储等基础设施无法感知应用在高可用、高性能、自动弹性等方面的诉求，也无法满足跨集群、跨区域、跨云的全局化业务场景，因此企业业务与应用无法实现真正的“云原生化”。

这就需要企业在向云原生企业迈进的过程中，从数据基础设施、IT架构、业务跨云、云边协同等维度进行变革和创新。而华为做的就是基于云原生基础设施的全面升级，来打造面向云原生2.0的技术和生态，来赋能企业云原生能力，从而更好的助力企业强大的数字能力。

基于此，华为提出在云原生2.0时代，只有云原生与基础设施融合，并且能够基于原生多元架构进行新生能力培育，实现了应用与架构的相互融合和感知，让应用能更智能、更高效的使用基础设施。支持微服务、AI、大数据、数据库等应用的全生命周期管理，将应用生态从互联网扩展到全行业，才是真正的 “新云原生企业”。

华为的技术创新，构筑更强护城河

华为基于自身的实践和各个行业数字化转型实践总结，在云原生2.0时代，“新云原生企业”要具备四个典型特征：“资源高效”，“应用敏捷”， “业务智能”和“安全可信”。而华为的技术是全面赋能“新云原生企业”打造四个特征的有效手段。

首先，“资源高效”意味着在基础设施层面要具备云原生业务和应用的基础设施。因此云原生2.0将原有的基础设施全面升级为云原生基础设施，云原生应用与基础设施不再割裂，而是相互可感知，以实现更高效的资源使用。

在云原生基础设施方面，华为云打造 “以容器为核心的统一计算，以应用为中心的基础设施“，其中包含了云原生边缘平台KubeEdge，云原生批量计算平台 Volcano等。华为云原生基础设施支持x86、鲲鹏、昇腾等多种算力，可以满足不同业务场景下，客户的个性化算力诉求，同时基于华为云擎天架构的软硬协同能力，实现服务器资源100%用于业务处理，资源成本节约30%，业务处理性能提升2倍，整个网络性能提升40%。

其次“应用敏捷”方面， 华为云提供全生命周期应用平台，加速企业云原生转型，随着DevOps、微服务化、容器成为企业的首席架构，并开始大规模落地。基于生产、联接、编排、管理全生命周期的华为云ROMA融合集成平台，华为云提供全流程DevSecOps平台DevCloud，为开发者提供业界首家打通研发态、运行态和运维态全流程的流水线和工具，支持Full Code、 Lite Code、和No Code/Low Code三种开发模式，满足七大应用开发场景；并基于微服务“侵入式和非侵入式”双栈模式， ServiceStage打造应用的统一治理和管理。

最终实现ROMA Connect将新老应用和数据进行统一服务化的连接， 从而形成一个新老系统无缝连接的“立而不破”架构。

第三，“业务智能”方面，企业在构建新的云原生应用需更加充分利用数据、AI和音视频的能力，实现业务智能。华为云通过GaussDB数据库、GaussDB数据仓库、FusionInsight及数据使能服务DAYU，实现云原生的数据使能，助力企业把数据资源加工为数据资产，AI能力贯穿数据处理流程，实现数据智能化治理；云原生加持的一站式AI开发管理平台ModelArts简化AI开发流程，沉淀行业经验，降低行业AI落地门槛；云原生音视频基于统一架构的媒体网络，通过云、网、边、端的深度协同，实现视频体验重塑、生产效率提升、网络高效分发和业务持续创新。

最后，“安全可信”方面，华为云继承了华为公司多年的安全能力，构建了“治理原生、合规原生、安全原生”的企业级安全治理体系。包括创新地引进了 DevSecOps，在生产流水线上增加了16个的安全门禁，解决了快速上线与生产安全的平衡等能力。

云原生应用与技术结合，形成独特的护城河能力

如果说华为云首席数字化转型官苏立清分享的华为自身基于云原生的数字化转型实践带有华为独特的印记的话，华为是希望通过华为云的技术来赋能每个企业都具备独特的优势。

华为云首席数字化转型官苏立清发表演讲

技术是工具，核心在于使用者。因此，让客户更高效的使用云原生技术，成为“新云原生企业”就是每个企业进化的核心。

现场分享的包括华为自身实践以及深交所、顺丰、斗鱼案例的数字让我记忆深刻。

比如华为数万研发人员的研发作业端到端已经全部实现云原生，在资源效率方面，支撑华为研发整个流水线服务，全年创建销毁千万量级容器实例，并实现研发作业从虚拟化到容器化，资源复用率提升3倍。同时在支撑研发DevOps敏捷运作的部署效率大大提升,镜像一次构建，运行，保障应用环境配置一致性等，部署效率提升至秒级，部署效率提升10倍。

顺丰科技“快递+”敏捷教练尹佳

今天物流业早已从一元化向多元化进化，顺丰已经不在是传统的快递公司，而是基于多元的需求打造多元的快递+服务的平台，运用科技为客户提供多场景的个性化解决方案，成为顺丰快递+发展的新的需求。面对业务场景的多变化，定制化，顺丰科技的研发部面临着很多挑战。

当前，顺丰使用了华为云云原生解决方案，基于华为云Devcloud，研发系统全流程上线时间从2天缩短到1小时，提升40+倍；保障120套应用系统全面上云，全流程云原生DevOps平台，极大简化企业应用上云。

深圳证券交易所技术规划部副总监俞瑾

同样是所有证券、股民关注的地方——深交所，在大力推进智慧交易所的建设过程中，希望运用科技手段助力一线监管，开发覆盖公司监管、交易监管和风险监测等各业务领域的智能应用平台，持续推动监管经验与智能科技的深度融合。

深交所基于华为云容器引擎打造了高效的云原生基础设施和统一的计算与存储资源池，同时，将信创与云原生技术相结合，提升了基础设施的自动化运维程度、资源利用率和分配效率；并将现有应用升级为云原生架构，提升了OA等应用系统的交付效率。

斗鱼作为一家以电竞为核心的多元化社区。希望为用户提供一个观看体验好、内容优质、互动性强、丰富内容等特色服务，随着行业发展，斗鱼面临着急需打造差异化内容，提供创新特效玩法，提升用户体验和粘性以及用户体验方面不断升级等挑战，急需通过云原生来实现在线直播通视频的流畅性、低延时和互动氛围的渲染等更好的能力。

基于华为云云原生视频服务，斗鱼构建了实时云端特效。通过将端侧算力难以实现的特效能力向云侧转移，降低端侧消耗，避免SDK频繁更新，为用户提供“无感”实时互动体验和实时体验特效效果，实时控制调节特效等功能，大大提升了用户使用体验。

峰会上，华为云CTO张宇昕联合CNCF、中国信通院及业界云原生技术精英们，共同发布全球化云原生交流平台“创原会”，并表示：“结合华为自身超大规模云原生实践，以及帮助政企、互联网云原生转型的丰富经验，我们希望通过联合产业、社区构建的创原会，去共同赋能行业，共创云原生产业”。当前，华为云已获得信通院容器安全评测最高级别认证；源自IDC最新报告，华为云位居国内容器软件市场份额第一；作为CNCF亚洲唯一初创会员及首个白金会员，华为云持续积极回馈开源社区，社区代码贡献亚洲第一等能力。以支持企业高效、敏捷、智能、安全的进行智能升级，让华为云成为企业走向“新云原生企业” 的首选合作伙伴。

每次聆听都有不一样的感受，此次峰会展现的华为云提出云原生2.0的理念、技术与各行业场景进行了交叉创新，让我们看到，云原生技术不在是某个互联网行业专属的技术，当云原生技术与各个行业结合的时候，企业一方面构建从资源为中心到应用为中心的云原生基础设施 ，并把云原生技术当作更为先进的生产力与产业、生态进行融合，提升了企业数字化能力，另一方面企业基于华为云的不断实践，加速完成数字化转型与业务架构创新升级的能力，打造适合自身业务的独特的护城河能力，来最终增强企业的核心竞争力，实现企业的长远发展。

华为云TechWave云原生2.0技术峰会精彩回顾：

https://www.huaweicloud.com/about/events_cloudnative_2_0.html