升IO 降延迟 浪潮存储攀升晋级之秘

自从浪潮存储产品入围Gartner魔力象限以来，就在纵轴执行能力和横轴技术创新性上一直攀升，目前已经成功步入挑战者象限之内，并在向领导者象限发起冲刺。

存储很难做，既要保障数据的高可靠性，要提供超高的IO处理性能，这样才能满足金融、电信等企业的核心业务数据处理需求。这种主存储产品的要求很高，而需求又相对偏少，因此在很长一段时间之内，只有有限的企业可以提供，价格自然也始终居高不下。然而世上无险峰，只要肯登攀。自从浪潮存储产品入围Gartner魔力象限以来，就在纵轴执行能力和横轴技术创新性上一直攀升，目前已经成功步入挑战者象限之内，并在向领导者象限发起冲刺。

面向全闪技术栈性能引擎 - iTurbo

要想提升主存储的IO处理能力，就需要为主存储设备提供出强劲的控制引擎。为此，浪潮开发出了面向全闪技术栈性能引擎 - iTurbo。

iTurbo包含几大核心技术：

1、操作系统集成99%软件栈代码，有效提升CPU处理效率。

2、存储动态均衡调整CPU负载，有效降低CPU切换开销。

3、冷热数据分流，释放整体系统性能。

4、物理地址转换逻辑地址，小IO变成大IO。

除此之外，浪潮主存储产品还通过支持性能可比SAS SSD提升5倍的NVMe SSD接口技术，更加进一步提升小IO处理能力。因此，浪潮主存储处理性能已经实现，IOPS提升超过60%以上，延迟下降超过40%。

正因为有上述技术的加入，2018年浪潮AS5500G2已经可以达到中端配置、高端的性能，2020年浪潮AS5600G2性能也获得线性增长，夺得16控性能全球第一，浪潮AS5500G5获得在SPC-1测试中实现8控存储性能全球领跑，以及随后浪潮AS2200G2的性价比达到全球第一。

因此浪潮才可以从2017年进入Gartner魔力象限以来，就在纵轴执行能力和横轴技术前瞻性上一直攀升，目前已经成功步入挑战者象限之内，并在向领导者象限发起冲刺。

更新介质、更高服务、更优价格助力企业数字化转型

现如今，浪潮存储产品还引进了性能更好、使用寿命更长的傲腾存储介质，可以将存储性能更进一步提升到数十微秒的级别，更进一步提升数据IO和延迟处理能力，形成具备四级存储的超高数据处理能力。

在提升存储性能的同时，浪潮存储还在大力提升存储产品的智能管理高效运维能力，并为之开发出具备HDD故障预测、智能化运维、容量趋势预测、性能趋势预测、SSD寿命预测、SSD故障预测的AIOps平台，可使系统配置效率提升10倍、自动优化利用率提升30%，并可以实现1键自动配置能力。

正是由于浪潮在存储性能与管理方面的不断辛勤付出，才可以将性能更优，管理更简便，价格更实惠的主存储产品带给大家。从而更好解决传统企业在数字化转型过程中的高性能数据存储之忧。因此浪潮存储在国内市场才可以获得存储增速第一，销量第二，销售额第三的出色成绩。

相信未来，浪潮不但会立足国内，还将冲出国门，在全球存储领域再获佳绩，借助数字化转型的东风，将领先存储技术传遍全球。