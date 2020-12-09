Hitachi Vantara面向中型企业数据基础架构需求发布多项新品

今日，Hitachi公司旗下数字基础架构和解决方案公司Hitachi Vantara宣布针对其高性能NVMe全闪存阵列E系列进行扩展并发布了其NAS解决方案HNAS系列的新品，同时面向中型企业推出Hitachi虚拟存储即服务（Hitachi Virtual Storage as a Service）。

2020年12月9日，北京——今日，Hitachi公司旗下数字基础架构和解决方案公司Hitachi Vantara宣布针对其高性能NVMe全闪存阵列E系列进行扩展并发布了其NAS解决方案HNAS系列的新品，同时面向中型企业推出Hitachi虚拟存储即服务（Hitachi Virtual Storage as a Service）。Hitachi Vantara还公布了旨在赋能渠道合作伙伴帮助中型企业客户加速开启数字业务平台与生态系统的新时代的多项全新举措。 随着数据量增长速度趋近企业 IT 预算增速的两倍（前后者年同比增速分别为19%与10%）[1]，企业客户面临的一个关键痛点是，如何存储和让庞大体量的数据对企业和应用而言都可用。由于较少的IT人员和资源，中型企业客户渴望获得可靠的解决方案，用以帮助他们降低存储成本并提升效率。通过提供具有竞争力的价格和卓越的价值，Hitachi Vantara的解决方案可解决中型企业最迫切的需求。 德国路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学（LMU）医院的Robert Koppelstetter表示：“与大型企业一样，像我们这样规模的机构其实也需要坚实可靠的IT基础架构，从而可以应对不断增长的数据需求。Hitachi Vantara进入这一市场领域意味着，我们不必在可靠性或性能上做出妥协，便能够打造我们先进的数字基础架构，用以帮助推动我们的机构扩展现有业务，以及开发新的商业机会。” Hitachi Vantara数字基础架构总裁Bobby Soni表示：“一直以来，Hitachi Vantara都是高性能数据存储的业界标杆。今天，我们进一步提高了中端企业级存储市场的标准。我们正在将所有行业领先的功能和智能软件，这些助推了VSP 5000在市场上取得成功的内容，应用到新的VSP E系列中型企业产品上来，为客户提供更高的易用性和更具吸引力的价格。同时，借助全新的虚拟存储即服务，我们将进一步帮助客户减轻基础架构管理的负担，让他们专注于管理业务这一重中之重。" Hitachi Vantara战略合作伙伴与联盟全球副总裁Kimberly King表示：“Hitachi Vantara很高兴能与合作伙伴一道，以具有竞争力的价格，将我们强大的、全新的企业级产品推广到更多中型企业机构中去，支持他们加速转型和实现业务目标。”

面向中型企业的全新产品

Hitachi Vantara今天推出两款全新产品以提供更多的选择和产品性价比，进一步确立公司作为中端产品首选IT供应商的地位。

· Hitachi Vantara推出VSP E590和VSP E790，进一步扩展Hitachi VSP E系列。这两款新增的全NVMe全闪存，致力于为各种规模的客户——他们的业务速度正超过其现有基础架构能力而需要支持包括DevOps等在内的现代业务流程——带来企业级功能和优势。

o 全新E系列提供旨在帮助小型IT团队大幅简化E系列的方方面面（包括快速安装、自动化配置和智能的性能管理等）和各类优先任务的智能嵌入式管理功能。VSP E系列存储系统还与Hitachi Vantara先进的企业级管理软件Hitachi Ops Center兼容，满足客户进行更大规模部署，寻求更多端到端分析、工作流编排和自动化的需求等。

o VSP E590和VSP E790是2U平台，具备一流的性能和新的更高级别的易用性，并集成了数据保护和数据副本管理功能，以便于保护和简化客户日常数据管理。

o 二者还搭载与VSP 5000系列相同的SVOS RF操作系统，以保障数据缩减和效率。

- 他们在提供理想的性能和容量的同时，占据空间更小而且价格更实惠。

- Hitachi VSP E系列产品组合搭载的由AI驱动的高级数据缩减（ADR）让中端企业客户能够充分利用有限的空间，提高容量效率。

· Hitachi虚拟存储即服务专为中型企业的需求而设计，提供企业级云存储服务，通过合作伙伴面向客户提供。该即服务产品专为中型企业提供强大、可预测的存储服务，以托管服务的形式在本地或协同交付。凭借基于消费的定价模式带来的灵活性，它提供可预测的费率，便于预算把控，同时还提供快速响应的自助服务控制台，以灵活适应不断变化的基础架构需求。其他优势包括：

o 99.99%正常运行时间服务水平，快速的亚毫秒级响应。

o 简便的合作伙伴管理流程，便捷的客户订购，以极具竞争力的价格提供企业级性能。

o 企业级服务可用性和性能，使客户在不失去控制权的情况下能够充分利用云的经济性优势。

o 敏捷的自助服务控制台，便于监督和规划。

o 基于具有弹性和经加速的存储基础架构而实现的“更快进入市场（Faster-to-market）”能力。

· Hitachi Vantara还推出了HNAS 5000系列。这是一款简易高效的存储解决方案，适用于分布式企业和数据中心应用工作负载，让客户可将文件数据整合到他们早已信任的Hitachi Vantara基础架构上。该系列提供：

o 更高的共享存储基础架构生产力。受益于这一整合了各类工作负载的一站式解决方案，客户可将文件添加到任何VSP系统中。

o 更低的开销。基于规则和策略，将文件数据卸载到包括公有云在内的任意类型的远程目标。

赋能合作伙伴的效率和价值

Hitachi Vantara希望通过精心设计的全新VSP E系列，以及通过合作伙伴提供的Hitachi虚拟存储即服务，不断加强其对日益开阔的中型企业市场的关注和投入，而其合作伙伴生态系统亦将变得愈发关键。他们将有助于Hitachi Vantara不断扩大业务规模与范围，发现新机会，扩大业务及产品的覆盖范围，并为客户提供可解决他们业务痛点的解决方案。

为确保并赋能现有合作伙伴能够充分利用这些新产品，更快速地渗透这一市场领域，Hitachi Vantara提供一系列的工具和培训资源，包括：

· 动态定价工具。通过交易定价指导和自动化交易审批工作流，大大简化和加快交易流程。

· 中端存储工作流程推荐工具Hitachi Guru。

· 丰厚、可叠加的激励机制。

· 简化的培训、沙盒和在线实验室，以协助合作伙伴扩充知识储备并促进销售机会。

· 合作伙伴营销中心（Partner Marketing Hub），提供预构建的、可定制、易于启动的营销活动资源。

GigaOm Research分析师Enrico Signoretti表示：“与大型企业不同，中型企业没有庞大的IT团队，也没有数以百万计的IT预算。他们常常无法找到一个可靠的解决方案来节省IT支出，特别是存储成本。现在，Hitachi Vantara针对中型客户关键业务工作负载的E系列高性能NVMe全闪存阵列以及新虚拟存储即服务，恰恰就是对市场的有益补充，并将广受欢迎。”

合作伙伴引言

“Hitachi Vantara一直是数字基础架构领域的标杆。今天发布的新产品将这些世界级解决方案带给了全新的更广泛客户群。”

荣联科技集团股份有限公司合作联盟部总经理夏玉玲

“Hitachi Vantara全新推出的VSP E590和E790解决方案以极具吸引力的价位，为客户提供所需的企业级功能和各种优势，这将帮助新的更广泛的客户群充分发挥他们数据的潜能。”

Hyosung Information Systems首席执行官Jung Gyu Yang

“Hitachi Vantara全新VSP E系列与EverFlex相结合，有助于我们以可预测、透明的价格提供高性能的解决方案，并以此为客户提供卓越的价值，助其加速数字化转型。”

Tech Data GmbH & Co. OHG企业基础架构总监Thomas Kleinkuhnen

“VSP E590和E790的问世，让中型企业能够在不做妥协的情况下充分利用企业级解决方案的性能、可扩展性和弹性。”

Tech Data Poland高级业务部门总监Pawel Pastor

“在以前，数字化转型因其成本和复杂性，对于许多客户尤其是中型企业客户而言遥不可及。借助Hitachi Vantara的这些新产品，我们可以帮助他们在不影响实际业务的情况下顺利实现转型。”

Storage IT Solution解决方案咨询副总裁Rich Naber

“面向未来的产品对我们的客户来说很重要。Hitachi VSP E系列以直观的嵌入式管理帮助我们的客户充分利用全新的易用界面，今后还可依照需求通过内置路径实现联合管理。”

Stoneworks首席技术官Alan Rogers