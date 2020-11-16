超融合是打破边缘与混合云数据管理瓶颈的关键

作者：Hitachi Vantara中国区首席技术官兼技术销售负责人 谢勇

近期，IDC 公布了其对 2021 年及未来全球 IT 行业的预测：在新冠疫情席卷全球的大环境下，全球商业生态系统以及人们日常生活均受到不同程度的震荡，到 2021 年底，80% 的企业将以比疫情前快一倍的速度推进转型，建立一种具有云特点的基础架构和应用程序的机制的数据中心。

对于 IT 行业，在某种意义上，我认为震荡和变化是一件值得期待的事情，越是这样的时期，越能加速创新技术和应用的发展，各领域将可能产生为产业和生活带来巨大变化的最佳实践。当然，基础架构和数据中心转型实践不应该是分散的单一成果，而应当是相互加成、相得益彰的成果。此过程关乎如何支持多种架构和流程，而非部署单个解决方案。新的创新系统也必须与现有系统共存，相互协调与兼容，提供具有可扩展需求的核心业务应用。

HCI 让混合云环境管理变得更轻松

如今，超融合基础架构 (HCI) 解决方案在全球范围内需求强劲；IDC预测，超融合存储市场将在2020实现89亿美元的市场规模，2020-2024年复合增长率将达到10.7%。那么，如何在现有平台的基础上采用HCI这一革命性的解决方案，已经成为当前数据中心发展过程中亟需解决的重大挑战之一。

HCI 提供了一种最适合混合云部署的模块化方法，能够将工作负载置于最佳环境中，以满足配置文件在性能、可用性、成本和安全方面的需求。HCI不仅仅是基础架构，更代表着多云平台上的工作负载服务级目标，它将服务器、存储、网络、虚拟化资源和端到端的系统管理和操作管理功能集成在一起，提供在传统存储、基于 HCI 的混合云和公有云等环境之间的无缝数据移动。

当企业组织面临着增加数据中心资源的需求时，HCI 还能够降低融合基础架构、超融合基础架构以及 VMware Cloud Foundation 之间的管理复杂性，帮助企业用更少的软件更高效地管理一个更专注的 IT 团队，从而让工作更加敏捷、简便，进而提高生产力。从 VM 到硬件组件，HCI 在整个堆栈中提供管理能力，支持用户根据整个平台的运行状况做出明智的决策。

与此同时，数据中心基础架构的演变是渐进式的，这使得企业可以平衡并最大限度地利用现有投资。传统的 SAN 和现代的超融合基础架构支持不同业务在敏捷性、规模、成本和可用性方面的需求。传统的三层架构和融合基础架构提供了最佳组件的灵活性，HCI 则以其紧凑的设计和随增长扩展的灵活性大幅提高了业务敏捷性。

超融合基础架构需与传统架构融合为一

如今，企业 IT 团队正在加快应用程序的现代化步伐，希望从本地交付 IT 服务，但同时具有公有云的速度和效率。全面的企业云平台弥合了传统基础架构和公有云服务之间的鸿沟，而 HCI 恰好是本地以及混合云的核心。

虽然 HCI 因其模块化方法、数据本地性和服务器端经济性而适合于混合云部署，但如果不对 IT 策略和业务发展方向进行仔细评估便盲目采用新架构，便会有创建另一个数据孤岛的风险。在 HCI 完全投入使用、成为一等工具时，您必须确保它能和数据中心的其他部分进行交互，否则可能在解决一个问题的同时却创造出一个新问题。

Hitachi Vantara最新的超融合基础架构产品 Hitachi Unified Compute Platform (UCP) HC 和 Hitachi UCP RS，可在更大范围内帮助客户获得更多优势，包括借助新的Hitachi UCP Advisor获得的更快配置速度、经认证的 SAP HANA 工作负载支持，以及搭载了英特尔最新的 Cascade Lake Xenon Refresh 处理器而带来的更高性能。

与许多单向 HCI 供应商不同，Hitachi Vantara 的 HCI 无缝集成了现有的外部 SAN，并通过 VMware Cloud Foundation 提供了通往混合云的最快路径。同时，通过 UCP RS 和外部 SAN 部署混合云的灵活性，企业能够充分利用现有存储投资，并选择最优平台来部署完成 SLO 需求的工作负载。

得益于其一致性、灵活性和敏捷性，SAN、HCI 和公有云无缝架构的价值大于单个解决方案的总和。统一管理软件能够极大地促进传统融合基础架构和 HCI 集成设计的实用性。Hitachi Vantara 更新后的 HCI 产品组合带来了经过增强的Day 0 – Day 2 的管理性能，其中包括升级后的生命周期管理能力，可对整个 HCI 堆栈进行无干扰升级。

当然，Hitachi Vantara 会继续加大创新投入以支持我们的客户应对新的趋势和需求，并在最紧要的时候为企业提供紧跟业务需求的 IT 敏捷性，更快地响应客户的业务需求，同时作为增强长期的数字弹性、实现业务扩展和确保更大业务运营灵活性的坚实基础。