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超融合是打破边缘与混合云数据管理瓶颈的关键

作者：谢勇   来源：至顶网存储频道    2020-11-16 11:45:07

关键字： Hitachi Vantara 超融合

如今，超融合基础架构 (HCI) 解决方案在全球范围内需求强劲；IDC预测，超融合存储市场将在2020实现89亿美元的市场规模，2020-2024年复合增长率将达到10.7%。

作者：Hitachi Vantara中国区首席技术官兼技术销售负责人 谢勇

近期，IDC 公布了其对 2021 年及未来全球 IT 行业的预测：在新冠疫情席卷全球的大环境下，全球商业生态系统以及人们日常生活均受到不同程度的震荡，到 2021 年底，80% 的企业将以比疫情前快一倍的速度推进转型，建立一种具有云特点的基础架构和应用程序的机制的数据中心。

对于 IT 行业，在某种意义上，我认为震荡和变化是一件值得期待的事情，越是这样的时期，越能加速创新技术和应用的发展，各领域将可能产生为产业和生活带来巨大变化的最佳实践。当然，基础架构和数据中心转型实践不应该是分散的单一成果，而应当是相互加成、相得益彰的成果。此过程关乎如何支持多种架构和流程，而非部署单个解决方案。新的创新系统也必须与现有系统共存，相互协调与兼容，提供具有可扩展需求的核心业务应用。

HCI 让混合云环境管理变得更轻松

如今，超融合基础架构 (HCI) 解决方案在全球范围内需求强劲；IDC预测，超融合存储市场将在2020实现89亿美元的市场规模，2020-2024年复合增长率将达到10.7%。那么，如何在现有平台的基础上采用HCI这一革命性的解决方案，已经成为当前数据中心发展过程中亟需解决的重大挑战之一。

HCI 提供了一种最适合混合云部署的模块化方法，能够将工作负载置于最佳环境中，以满足配置文件在性能、可用性、成本和安全方面的需求。HCI不仅仅是基础架构，更代表着多云平台上的工作负载服务级目标，它将服务器、存储、网络、虚拟化资源和端到端的系统管理和操作管理功能集成在一起，提供在传统存储、基于 HCI 的混合云和公有云等环境之间的无缝数据移动。

 

当企业组织面临着增加数据中心资源的需求时，HCI 还能够降低融合基础架构、超融合基础架构以及 VMware Cloud Foundation 之间的管理复杂性，帮助企业用更少的软件更高效地管理一个更专注的 IT 团队，从而让工作更加敏捷、简便，进而提高生产力。从 VM 到硬件组件，HCI 在整个堆栈中提供管理能力，支持用户根据整个平台的运行状况做出明智的决策。

与此同时，数据中心基础架构的演变是渐进式的，这使得企业可以平衡并最大限度地利用现有投资。传统的 SAN 和现代的超融合基础架构支持不同业务在敏捷性、规模、成本和可用性方面的需求。传统的三层架构和融合基础架构提供了最佳组件的灵活性，HCI 则以其紧凑的设计和随增长扩展的灵活性大幅提高了业务敏捷性。

超融合基础架构需与传统架构融合为一

如今，企业 IT 团队正在加快应用程序的现代化步伐，希望从本地交付 IT 服务，但同时具有公有云的速度和效率。全面的企业云平台弥合了传统基础架构和公有云服务之间的鸿沟，而 HCI 恰好是本地以及混合云的核心。

虽然 HCI 因其模块化方法、数据本地性和服务器端经济性而适合于混合云部署，但如果不对 IT 策略和业务发展方向进行仔细评估便盲目采用新架构，便会有创建另一个数据孤岛的风险。在 HCI 完全投入使用、成为一等工具时，您必须确保它能和数据中心的其他部分进行交互，否则可能在解决一个问题的同时却创造出一个新问题。

Hitachi Vantara最新的超融合基础架构产品 Hitachi Unified Compute Platform (UCP) HC Hitachi UCP RS，可在更大范围内帮助客户获得更多优势，包括借助新的Hitachi UCP Advisor获得的更快配置速度、经认证的 SAP HANA 工作负载支持，以及搭载了英特尔最新的 Cascade Lake Xenon Refresh 处理器而带来的更高性能。

 

与许多单向 HCI 供应商不同，Hitachi Vantara HCI 无缝集成了现有的外部 SAN，并通过 VMware Cloud Foundation 提供了通往混合云的最快路径。同时，通过 UCP RS 和外部 SAN 部署混合云的灵活性，企业能够充分利用现有存储投资，并选择最优平台来部署完成 SLO 需求的工作负载。

得益于其一致性、灵活性和敏捷性，SANHCI 和公有云无缝架构的价值大于单个解决方案的总和。统一管理软件能够极大地促进传统融合基础架构和 HCI 集成设计的实用性。Hitachi Vantara 更新后的 HCI 产品组合带来了经过增强的Day 0 – Day 2 的管理性能，其中包括升级后的生命周期管理能力，可对整个 HCI 堆栈进行无干扰升级。

当然，Hitachi Vantara 会继续加大创新投入以支持我们的客户应对新的趋势和需求，并在最紧要的时候为企业提供紧跟业务需求的 IT 敏捷性，更快地响应客户的业务需求，同时作为增强长期的数字弹性、实现业务扩展和确保更大业务运营灵活性的坚实基础。

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