“新存储，塑新局”2020戴尔科技集团存储用户峰会成功举办

中国上海——2020年11月5日戴尔科技集团在上海隆重召开以“新存储，塑新局”为主题的2020戴尔科技集团存储用户峰会，戴尔科技集团的领导代表携手现场及参与线上直播的上千位嘉宾、行业领袖、客户和媒体及分析师等朋友共同探讨数据时代的未来存储——第五代存储，并详细向大家展示了戴尔科技集团Power家族存储新品和解决方案。作为大会的亮点之一，戴尔科技集团联合中桥调研咨询共同推出“主存储有效容量市场趋势”中国市场调研报告，更有效地为客户提供了有效容量的维度并评估了有效容量的业务价值。

戴尔科技集团全球副总裁、大中华区存储平台及解决方案事业部总经理孔大勇

戴尔科技集团全球副总裁、大中华区存储平台及解决方案事业部总经理孔大勇表示：“随着5G、人工智能、云计算、物联网等新兴技术的推动，数据量和数据种类越来越多，同时企业数据中心的边界也不断被打破，逐渐形成‘边缘—中心—云’的架构，企业的数据基础设施面临着前所未有的挑战。作为端到端的IT解决方案领域的领导者，为了满足数据时代客户不断变化的业务需求，戴尔科技集团凭借在全闪存、融合及超融合架构、软件定义、虚拟化等数字化关键领域强大的技术实力，为不同规模的企业客户提供全球领先的数据中心解决方案以及专业的服务和咨询，以科技创新赋予客户核心竞争力优势，释放其数据价值，以加速企业数字化转型的道路。”

第五代存储引领数字化新未来

自1978年第一个RAID（独立磁盘冗余阵列）被推出之后，存储系统已经发展了近四十年的时间，从DAS（Direct-Attached Storage）开放系统直连为特点的第一代存储，到90年代之后以SAN (Storage Area Network) 和NAS (Network Attached Storage) 共享网络存储为主要模式的第二代存储，到既支持基于文件的NAS存储又支持基于块数据的SAN存储的第三代存储（Unified统一存储），再到闪存存储出现的第四代存储。如今，数字化2.0时代来临，数字经济的发展已经进入快车道，人工智能、物联网、5G等新兴技术飞速发展，多云环境下企业对基础架构的性能需求越来越高，企业级存储系统效能正在重新定义。

戴尔科技集团全球副总裁、中国研发集团总经理刘伟博士

峰会现场戴尔科技集团全球副总裁、中国研发集团总经理刘伟博士和清华大学计算机系教授、厦门大学信息学院院长舒继武博士共同针对存储技术的演进和趋势进行了详细地介绍。刘伟博士提出“分布式融合”、“超级自动化”、“5G时代的移动网络”是目前现代IT技术三个重要的发展趋势，这对当下多云时代的存储提出了“多”、“快”、“好”、“省”的主要要求。“多”是指多种数据形态和应用场景，“快”是能够实现快速的处理速度，“好”特指高性能、可扩展性并能够满足云计算、智能化的应用需求，“省”则代表在低成本、低耗能条件下实现最大化的有效容量。

戴尔科技集团大中华区售前系统工程部总经理杨捷

戴尔科技集团为企业级存储重新设定了标准——“第五代存储”。作为未来企业级智能存储，第五代存储将性能和效率提升到一个新的水平，并具有企业关键任务应用程序所需的各种高级功能和数据服务，包括安全性、可用性、可扩展性、易用性以及敏捷性等。戴尔科技集团大中华区售前系统工程部总经理杨捷表示，“第五代存储是数字经济时代的必然产物，是面向多云架构、承载人工智能、物联网和5G等新兴技术的未来企业级智能存储。它具有有效容量、敏捷高速、无缝接云、数据护航和AI 赋能五个特征。戴尔科技集团通过第五代存储，帮助企业从数据中获取最大的业务价值，积极推进数字化，保证数字化和业务场景的全面融合，以迎接数字经济时代的全面到来。”

“有效容量”成为解决IT难题的一把钥匙

随着数字化创新和服务体验驱动业务模式的改变，数据的商业价值和数据量进一步快速增加，业务对数据容量和数据处理性能的需求也将不断提高。同时，为“新基建”下智能化业务升级布局，企业需要降低数据管理新增开支，提高存储资源利用率，满足数字经济下企业应用和负载数量的迅速增长的需求。针对这些问题，结合近期对中国400多家企业用户的调研，戴尔科技集团与中桥调研咨询联合推出“主存储有效容量市场趋势” 中国市场调研报告为中国读者解读主存储有效容量的发展趋势和在数字化创新中的价值。

中桥调研咨询创始人兼首席分析师王丛表示：“越来越多的企业看重TCO（总拥有成本）和可持续发展，并希望通过‘有效容量’提高存储效率，来降低数据中心能耗来为企业新业务创造发展空间。‘有效容量’有利于为企业带来更多的业务价值，并对企业数字化创新起到了助推作用。第一，通过数据缩减技术降低存储设备容量占用，从而降低企业IT开支；第二，通过有效容量节省了数据存储空间的占用，释放出更多的可用容量，能够提高IT响应速度并延长存储设备的生命周期；第三，结合现代化适应性架构统一平台加速企业应用开发部署周期，加速创新；第四，基于AI的有效容量在应用负载生命周期中降低耗能，构建绿色节能数据中心；第五，通过无损的数据缩减技术构建数字核心业务平台基础。”

戴尔科技集团提供世界级的全方位存储产品组合助力企业数字化转型

为了帮助大中华区不同规模的企业客户构建现代化数据中心并加速数字化转型之路，戴尔科技集团凭借全球领先的创新技术和优质资源，提供了更全面的创新技术组合、更完整的存储产品和解决方案。同时，戴尔科技集团新品亮相充分代表了第五代存储的有效容量、敏捷高速、无缝接云、数据护航、AI赋能的五大特性。

戴尔科技集团的全闪存、软件定义存储/分布式存储和超融合产品组合覆盖了更为宽泛的存储领域，例如包括块数据、文件数据、对象数据等。

戴尔科技集团提供了涵盖从边缘到核心再到云端的全方位数据保护解决方案，以此来适应客户不同的业务环境，并帮助客户管理其数据资本。

“新存储，塑新局”

秉承深耕中国市场20多年来的使命，并凭借着不懈的创新与耕耘，戴尔科技集团今年带来的Power家族全面创新产品组合，为大中华区和全球客户提供从边缘到核心再到云的端到端解决方案和服务，并在全球服务器、存储、数据保护、软件定义数据中心、融合及超融合基础设施等多个关键领域保持着佼佼者地位和持续稳定增长的态势。未来，戴尔科技集团将持续践行“在中国，为中国”的一贯承诺，以客户需求和体验为出发点，以全球领先的创新技术为动力，激发本土企业在数字时代中发挥最大的潜能。