《2021 中国灾备行业白皮书》正式发布

近日，英方软件旗下机构英方研究院、国际灾难恢复（中国）协会（DRI China）和国家互联网数据中心产业技术创新战略联盟，联合发布了《2021 中国灾备行业白皮书》，并获得行业内十几位专家和媒体的倾情推荐。

“面对数字化环境的快速变化，企业面临的风险场景也随之变化，所需技术和解决方案也在不断迭代和创新。白皮书作为一个载体，很好地记录了行业技术和成功的发展历程，并分享了英方自身的实践经验，为行业从业人员带来更深入的思考和探索。”

——国际灾难恢复协会中国分会总裁 于天先生

近日，英方软件旗下机构英方研究院、国际灾难恢复（中国）协会（DRI China）和国家互联网数据中心产业技术创新战略联盟，联合发布了《2021 中国灾备行业白皮书》，并获得行业内十几位专家和媒体的倾情推荐。

《2021 中国灾备行业白皮书》历时 10 个月，由数十位一线技术工程师及行业权威专家共同策划编写完成，共计 7 个章节 12 万余字。白皮书内容由浅入深的介绍了灾备的技术原理，展示了当前用于灾备、数据管理等场景下的最新技术、产品和解决方案，旨在为行业从业人员提供更系统、详实的知识体系，带来更多的场景化的思考和探索。

该白皮书最大特色是其定位为一本科普性读物，旨在通过对备份、容灾、存储、数据复制、数据管理、云灾备等系列内容及行业解决方案，为行业人士在基础知识学习、专业知识补充、技能理念提升等方面提供帮助，是广大相关从业者看清灾备行业发展的窗户。

白皮书收录了最近一年及明年落地实践的代表性案例，能够代表最近两年的行业思潮和实践。在白皮书发布会上，国家互联网数据中心产业技术创新战略联盟理事长杨志国先生和国际灾难恢复协会中国分会（DRI China）总裁于天先生，就白皮书的发布发表了自己的感想。

其中，杨志国先生表示，“这本白皮书全面系统地介绍了灾备理论知识，内容涉及面很广，对重点行业，如金融行业的银行、证券等灾备建设，也做了重点的描述，是一本非常优秀的参考书。”

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（关于白皮书的推荐视频）

本白皮书还联合行业权威媒体共同向外推广宣传，包括DOIT、架构师技术联盟、赛迪网、特大号、网络安全和信息化、51CTO、云报、至顶网（此排名不分先后）。

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