ODCC：希捷创新技术结合百度云AI能力为数据管理赋能

ODCC名誉主席、百度系统部总经理张炳华、百度智能云大数据与媒体云总经理连林江、希捷科技中国区产品线管理高级经理刘嘉以及身在新加坡的线上嘉宾——希捷科技全球副总裁，产品线管理总经理Sai Varanasi接受了包括至顶网在内的媒体采访。

最新的《数据新视界：从边缘到云，激活更多业务数据》报告称，未来两年企业数据将以每年42.2%的速度增长。到2025年，44%的数据将在核心和边缘创建，全球将近80%的数据将存储于核心和边缘。

数据的爆炸式增长推进了存储需求的增长，带来了边缘数据中心以及云数据中心的扩张，同时也带来了一系列的挑战，其中包括成本、服务以及性能等多方面的需求。

2020年9月15日， 2020开放数据中心（ODCC）峰会上，ODCC长期的战略合作伙伴希捷发表了以“数据新视界”为主题的演讲，全力帮助企业激活数据价值。当天，ODCC名誉主席、百度系统部总经理张炳华、百度智能云大数据与媒体云总经理连林江、希捷科技中国区产品线管理高级经理刘嘉以及身在新加坡的线上嘉宾——希捷科技全球副总裁，产品线管理总经理Sai Varanasi接受了包括至顶网在内的媒体采访。

ODCC致力于打造成前沿技术和标准的引领者

2014年，ODCC成立以来，该组织逐渐成为数据中心行业的风向标，以及前沿技术和标准的引领者。张炳华表示多年来ODCC致力于数据中心的规模化、标准化和生态化三方面的推进工作，为产业赋能，来进一步提升产业的技术实力、品牌形象和企业竞争力。

第一，积极推动模块化数据中心规模化发展。这其中在过去六年中，天蝎整机柜服务器的标准化建立加速了模块化数据中心的发展。目前模块化数据中心总机部署超过了3万个机柜，产值已经超过300亿人民币。通过规模化的方式来促进整个产业向前发展，通过规模来推动标准的落地。



第二， 构建标准化的数据中心模块来实现技术的快速迭代和落地，让成本更快地降低。“ODCC累计发布成果100多项，其中整机柜服务器、模块化数据中心这些成果升级为国家标准。从最早IT外围，即电源和风扇解耦到核心部件标准化，天蝎服务器的标准化也经历了多次迭代。” 张炳华谈到。目前数据中心模块化发展已经逐渐实现了ICT内部的解耦合和重耦合，目前液体冷却、分布式锂电池等技术已经全面支持AI高密度、存算分离、边缘计算等场景。

第三，ODCC的快速发展离不开一个完整的产业生态。六年以来，ODCC工作组由一个发展到六个，包含服务器、网络、数据中心、新技术与测试、边缘计算、基础设施管理六个工作组。会员单位也由最早的3家发展壮大到超过100家。

“整个组织的业务持续发展需要产业支持，既有像百度这样以技术为驱动的互联网公司，也有像Intel、希捷这样源头的供应商，提供未来技术发展所需要的计算、存储、网络的前沿技术；同时也有像浪潮这样的服务器供应商做集成，使得上游资源和下游需求能够结合，通过协同研发，创造更多适合业务的发展的一些解决方案。” 张炳华谈到，正是由于产业链多个环节的协同，才能使ODCC保持持续创新的能力。

百度致力于新技术应用来促进海量数据的存储和管理

百度是ODCC的发起单位之一，六年以来，先后担任服务器工作组、数据中心工作组、边缘计算工作组组长，以及积极参与网络、新技术与测试等相关工作组的一些工作，推动最新的技术创新成果落地，促进行业共同的繁荣与创新。

ODCC最早就是从天蝎开始，天蝎整机柜从研发到落地，再到如今大规模的应用、部署，经历了三代，整个行业产值也超过了数百亿规模。目前天蝎整机柜服务器推出“天蝎冰山冷存储”系统。已经实现在1U空间中支持到18块大容量硬盘，实现了冷存储密度能够大幅提升。

“我们在这个技术上演进，推出更灵活的SAS Switch存储池化方案，同一个JBOD中的存储资源任意分解，实现计算和存储灵活配比。这些技术能够更完美地支持业务，也是我们和希捷在共同合作、探索的一个路径。” 连林江谈到与希捷的合作。“百度和希捷就是要朝着更高的性能、更好的TCO能力的表现，也能更可靠、更稳定，所以我们也是继续往前把这些新的技术方向，如双磁臂、热辅助磁记录技术，更大容量的技术等，经过成熟验证后集成到现代化的数据中心上。”

同时百度面向AI场景推出X-man超级计算机，是业界首个支持液冷AI计算机，首次实践NVLink2.0 + PCIe 3.0 Fabric互联技术，CPU/GPU硬件解耦等。目前第三代XMAN3.0希望把整体硬件系统模块化，把互联接口标准化，能够互相兼容整个AI芯片生态、赋能行业。同时在数据中心标准化方面百度主导了《数据中心预制模块总体技术》技术白皮书，成为国家首个模块化数据中心标准，采用的新技术很多，比如市电直供+ HVDC/UPS、零功耗顶置空调末端（OCU）等技术，与天蝎整机柜完美搭配和兼容。

通过各种技术，百度实现为广大企业用户提高持续提供全栈面向AI-Native的云计算服务，包括云基础设施（从机房到芯片，到服务器，到计算服务等等的基础设施），和AI应用开发平台。

希捷丰富产品组合助力合作伙伴业务创新

40多年来，希捷在技术、产品创新和服务升级方面不断取得突破，推出丰富的产品组合及优化的解决方案，其中包括获得本次ODCC大奖的希捷银河（Exos）18TB硬盘与希捷银河（Exos）2X14 MACH.2双磁臂硬盘，分别以其业界领先的大容量以及高性能解决了数据中心最关注的问题。

针对未来硬盘发展技术，希捷致力于推出降低TCO以及更大容量的存储设备，“每TB比较低的价格、能耗的降低，是互联网公司做数据中心很关心的一个重要指标。希捷积极推动热辅助磁记录技术，到2025年，可能达到50TB的大容量硬盘。” Sai Varanasi表示，“同时针对比如人工智能、大数据分析，企业需要更高的每TB的IOPS。因此相对于现在的双磁臂技术，希捷后续可能还会有多磁臂、比如四磁臂也在研发。”

今天企业用户在混合云环境中整个数据承载量非常大，客户除了考虑公有云之外，还会考虑混合云和私有云环境，希捷希望通过成熟的产品为混合云市场提供全面的数据存储和管理能力。希捷同时还在积极推动企业级存储产品、数据中心系统产品以及Lyve Drive解决方案，从不同层面满足了企业的需求，在企业内部、云和边缘之间高效移动数据，打通数据流动的各个环节，提升数据运营能力。

其中针对数据中心系统产品方面的优势，希捷通过收购了一些专门做JBOD、RAID系统的厂商并针对希捷自身的机械硬盘、固态硬盘做调优，通过希捷创新的设计集成，在特定的场景中实现整体存储系统的提升。

“比如我们发布的大容量的热辅助磁技术的硬盘，容量非常大，需要对系统降噪、降震、供电做很多优化设计，希捷自己的存储系统第一时间会做比较好的调优。”刘嘉最后表示，“最终用户可能没有像百度这么强的研发实力，自己难以完成整套存储的部署，也无法从开始就进行网盘类似产品的研发，没有那么大的需求和研发团队，百度和希捷会一起合作，共同通过解决方案的优化，满足终端用户的多元需求。”