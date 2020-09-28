Datasphere年度峰会：希捷推出开源软件、开发者社区以及创新的融合基础架构

希捷发布的全新解决方案包括100%开源软件CORTXTM、CORTXTM协作开源社区，以及Lyve DriveTM Rack，这一基于CORTX软件平台，开放灵活、可作为融合基础架构部署的参考架构。

在首届Datasphere年度峰会上，希捷发布了三项重磅内容。 开源对象存储软件、基于开源软件的参考架构以及相应的开发者社区，旨在应对非结构化企业级数据的激增。

希捷科技首席执行官Dave Mosley表示：“我们身处于数据经济中，但企业数据的价值往往未得到充分利用。企业在致力于发掘其数据的全部潜能。希捷通过提供量身定制的解决方案，满足企业对于信息和数据的不断探索。今天，希捷发布的数据管理创新产品不仅经济高效，而且流畅可靠，将帮助企业从数据中挖掘更多价值。”

希捷发布的全新解决方案包括100%开源软件CORTXTM、CORTXTM协作开源社区，以及Lyve DriveTM Rack，这一基于CORTX软件平台，开放灵活、可作为融合基础架构部署的参考架构。

CORTX 软件

CORTX是独立于硬件的开源对象存储软件，可为开发者和合作伙伴提供针对大容量优化的数据存储架构。CORTX用例包括人工智能、机器学习、混合云、边缘、高性能计算等。最终用户希望免于锁定在特定供应商，因此CORTX 基于开源并由社区共同开发。CORTX产品发布前，多家早期采用者已经开始测试该软件，并加入了CORTX社区。

来自科学界的早期用户表示，由于大规模数据存储的需求，他们将受益于CORTX。

作为早期采用者之一，法国原子能和替代能源委员会（CEA）多年来一直在测试CORTX 的开发版本。CEA项目经理Jacques-Charles Lafoucriere表示：“实践证实，CORTX是强大且灵活的对象存储平台，可以高效地用于超大规模数据存储。CORTX与存储工具和不同类型的存储接口配合。我们已经有效地使用CORTX来实现并行文件系统接口（pNFS）和分层存储管理工具。CORTX架构还兼容TensorFlow等人工智能和深度学习 (AI/DL) 工具。”

另一家早期采用者，聚变能源研发的领导者英国原子能机构（UKAEA）认为，CORTX非常必要，且会得到业界的广泛认可。UKAEA百万兆级算法专家Debasmita Samadder博士表示：“CORTX的概念非常新颖。我们非常期待通过这一独特的对象数据存储系统，尝试应用并探索其性能。”

洛斯阿拉莫斯国家实验室（Los Alamos National Laboratory）高性能计算部门负责人Gary Grider指出，“我们期待降低分布式数据平台的成本和复杂性。希捷在开发CORTX方面对业界做出了很多贡献，CORTX将降低EB级数据的存储成本。我们认同希捷提供的经济高效、优化、可扩展和可靠的海量存储产品，将密切关注CORTX开源软件，并将参与到相关的社区。”

CORTX的早期采用者还包括丰田汽车公司和富士通集团等企业。

CORTX社区

CORTX社区由开源研究人员和开发人员组成，致力于在全球范围内，为不断激增的数据集提供大容量对象存储。

CORTX可从GitHub下载，以及协作开发。GitHub产品高级总监Jeff McAffer指出：“希捷提供了一个开放平台，所有功能和路线图都由开源社区驱动，并为开源社区服务。这样的环境有助于驱动创新。”

CORTX和CORTX社区是希捷给对象存储带来的最新贡献。长期以来，希捷一直在对象存储的协作开发中发挥关键作用。九十年代后期，希捷是行业联盟的创始成员。该联盟建立了第一个对象存储规范：SNIA OSD标准。希捷对于对象存储的创新和协作的承诺贯穿在 CORTX及其众多架构优化中。

CORTX和CORTX社区也获得英特尔和WekaIO的肯定。

英特尔数据平台事业部副总裁Bryan Jorgensen表示：“高性能存储领域的开源创新对于推动云、高性能计算、人工智能和通信网络在未来数据时代提高性能水平至关重要。英特尔计划在CORTX社区内结合相关的平台功能，包括英特尔®傲腾™持久内存、英特尔® QuickAssist加速器和DAOS文件系统共同实现和优化这一开源技术。我们还将与希捷合作，将这些技术创新整合到针对大容量优化的Lyve Drive Rack参考架构中。”

WekaIO人工智能和战略联盟负责人Shailesh Manjrekar也表示：“作为全球最快的文件系统提供商之一，我们很高兴能够与希捷合作，满足客户在人工智能/机器学习、生命科学和金融服务等用例中对高性能且经济的百万兆级存储的需求。我们信赖希捷在数据存储领域的经验与专长，并期待参与到CORTX开源项目开发中，利用创新的Weka AI解决方案框架创建端到端解决方案：通过WekaFS提供卓越性能，而CORTX提供容量和耐用性。”

Lyve Drive Rack

Lyve Drive Rack是开放、灵活的融合存储基础架构，可为用户提供成熟的参考架构，用于部署CORTX并构建自己的大容量私有云。该解决方案将使超大规模存储架构更为普及，可经济、快速地部署对象存储，通过对海量数据进行标记来探索有数据价值的洞见。Lyve Drive Rack的机箱容量由1.34PB起。

希捷在Datasphere峰会上展示了Lyve Drive Rack。展示的Lyve Drive Rack配置希捷下一代创新20TB HAMR硬盘，CORTX和Lyve Drive Rack能够将大容量硬盘快速用于超大规模应用。Lyve Drive Rack和20TB HAMR硬盘计划于12月开始供货。

CORTX和Lyve Drive Rack的另一家早期采用者DC BLOX公司提供弹性边缘连接托管、网络和存储基础架构。DC BLOX首席云架构师Peyton McNully指出：“DC BLOX认为，凭借CORTX对象存储系统，希捷在应对快速增长的大规模数据存储与管理方面将持续领先业界。”

公有云超大规模存储基础架构依靠大容量设备的成本效率来降低存储成本。通过发布新产品，希捷以开放架构模式将开源数据管理软件与多个供应商的参考架构生态系统相结合，从而为企业带来与公有云基础架构类似的功能和经济效益。

Datasphere峰会

Datasphere线上峰会还包括两个分组讨论，围绕激活更多企业数据和开源解决方案展开。来自希捷、ServiceNow、RISC-V、Equinix、GitHub、AT&T和 IDC的行业领导者参与了讨论。此外，来自希捷和数据行业的专家还就新技术和新实践进行了深入研究。