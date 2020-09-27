华为全联接2020：赋能政企客户智慧化的脚步不会停止

在智能世界的面前，没有什么理由停下脚步。华为继续为智能世界提供服务。

美国政府持续的制裁和打压下，第五届华为全联接大会2020（HUAWEI CONNECT 2020 ） 在上海举办。

在智能世界的面前，没有什么理由停下脚步。华为继续为智能世界提供服务。大会上，华为提出“5机”协同，推出智能体，融合了知识计算等概念来打造全场景智能联接解决方案，升级了美特卡夫定律。华为继续围绕联接和计算发布众多的解决方案。华为继续扩大朋友圈。

智能世界的构建需要数字世界支撑。而数字世界需要一个底座来支撑。

在华为看来，数字世界的基础底座就是联接和计算。5G、物联网是联接技术；云、AI代表计算技术。

联接的密度乘以计算的精度，就是数字经济的底座的强度。

联接、计算、云、AI和行业应用，将构成全行业的5个重大的机会。

“5机”协同，不是凭空出现。

联接：1G、2G到5G、6G

计算：CPU\GPU到多样性的计算架构

云：公有云、私有云、混合云平台在不断扩展。

AI：深度学习、机器学习等各种AI算法越来越优化，

行业应用：政府和企业数字化智能化海量应用的进化。

2016年，华为全联接大会首开展望智能社会的愿景，呼吁全球伙伴共建哥斯达黎加式生态， 2017年，华为提出要做全球五朵云之一，2018年，华为发布了AI战略，2019年全面阐述了计算战略，今年，5G在全球完成规模部署；这五种技术，五大机会史无前例地汇聚到一起，这5种技术如何加减乘除，希望有心人来创造一个新的定律。

“5机”协同，共创行业新价值”

“5机”协同将改变交通、金融、能源等各行各业，为社会创造出新的价值。帮助企业实现商业成功，帮助政府实现兴业、惠民、善政。

华为提出智能体来赋能千行百业

智能体是政企智能升级的参考架构，以云为基础，以AI为核心，通过云网边端协同，构建一个开放、立体感知、全域协同、精确判断和持续进化的智能系统。智能体涵盖了华为在联接，计算，云和AI4个领域的阶段性进展和业务策略。

华为云与计算BG总裁侯金龙表示这是业界首次针对政企智能升级提出的系统化参考架构。客户和伙伴可以基于智能体打造自己的智能方案。

智能体由智能交互、智能联接、智能中枢、智慧应用四层组成，有机构成云网边端协同的一体化智能系统。为城市治理、企业生产、居民生活带来全场景智慧体验。

华为针对智能体各个环节也推出了自己的解决方案。

比如智能时代需要把这些复杂且孤立的终端有机协同起来，并实现软件和算法的持续升级迭代，让数据与智能可以流动起来。华为终端提出了1+8+N的智能硬件战略，1是华为的手机，是用户最常用的智能设备；8是平板、PC、智慧屏、车载、手表等8个品类，华为专注研发和创新1+8；N是合作伙伴提供的可以通过HiLink与华为1+8硬件互联互通的其他智能设备。华为消费者业务云服务总裁张平安分享华为终端的移动服务生态（HMS）战略，分享HMS在各个垂直行业的合作实践与思考。

华为HMS生态全面开放领先的软硬件能力和云端能力，携手行业合作伙伴持续创新数字服务体验，使能金融、政务、教育、企业、文旅等领域加速数字化进程，让创新数字服务普惠更多人。

面对现有的物理联接不能满足行业场景的多样性需求，包括带宽、时延、联接数及行业规范。华为全面阐述全场景智能联接解决方案，从技术、网络、行业三个层面打造泛在千兆、确定性体验和超自动化的智能联接，共建行业智能体。华为面向企业发布自动驾驶网络解决方案ADN，助力企业网络迈向自动驾驶时代，加速行业智能升级。

华为常务董事、产品投资评审委员会主任汪涛认为联接力就是生产力，要使智能体更聪明，光算力强不行，联接力也要强。华为认为，具备泛在千兆、确定性体验和超自动化三大特征的联接，才称之为智能联接。

面对应用与数据的挑战。如何打破数据孤岛，实现各个部门数据的互通，如何让新老应用的互通，并协助老应用进化，同时让新的应用开发更简单？华为云混合云方案同步公有云能力，可本地化部署，从资源混合到能力融合，匹配政企组织架构和业务流程，实现用户视角一朵云。

在大会上，华为还全面阐述了下一代数据存储解决方案OneStorage。来引领存储产业走向全场景智能和多云融合。OneStorage能够将不同的存储阵列形态，包括全闪、融合、高密、蓝光等存储设备，整合成统一数据存储资源池。针对不同的应用场景需求，设计与之匹配的数据存储服务等级，并按需分配存储资源，打破数据孤岛，让数据基于全生命周期策略，在不同的服务等级之间自由流动。

“华为以更高效率、更优性能、更敏捷业务为目标，坚持把复杂留给自己，把简单留给客户，让存储走向全场景智能，多云融合，与客户和伙伴共同助力数字经济发展。” 华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰表示。

最后，AI应用需要与行业知识结合。但常常懂AI的不懂行业，懂行业的不懂AI。基于此华为云人工智能领域总裁贾永利分享了华为全新的方法：知识计算。

知识计算就是把各种形态的知识，通过一系列AI技术进行抽取、表达、并协同大量数据进行计算，进而产生更为精准的模型，再次赋能给机器和人的一种全新方法。

“行业不缺知识，但是缺乏的是高效利用知识的方法，知识计算释放知识的价值，释放专家的精力，让知识的传承更为高效。”

对于知识计算的结合，是华为在行业中应用了600多个项目的实践后，发现超过30%的项目中AI都进入了核心生产系统，一旦进入核心系统，平均带来了18%以上盈利和效率的提升！同时也发现了更深层次的问题：

行业专家如何与AI专家合作：如何让行业专家和AI专家，双方能够相互能听得懂，围绕一个共同的目标相互促进是个难点。

行业机理与AI 模型的结合：不同行业都有自己数十年甚至上百年的专业积累，形成了大量成熟的物理、化学、生物等知识表达的机理模型，这些模型和数据驱动的AI模型能不能结合，如何有效结合呢？

行业应用与AI系统的结合：行业自身多年积累的应用系统、控制系统和AI系统到底是什么关系？如何让这些行业应用平滑有序地升级成智慧系统呢？

华为云正式发布业界首个全生命周期知识计算解决方案，以ModelArts AI开发平台为基础，包含知识获取、知识建模、知识管理，以及知识应用四大模块，覆盖知识在企业的生产环节中的全生命周期。

通过知识计算服务，企业将可以打造自己的知识计算平台，越是知识密集型的行业知识计算平台在生产系统中释放的价值越大。

千行百业的价值潜力 就在每一个业务场景中

华为通过将矿山基础设施数字化，对煤矿10余个业务场景进行改造，实现了数字孪生，推动了矿山全业务数字化和智能化。

焦化，就是把煤转化成焦炭。在这个过程中，配煤是关键，决定了焦炭的品质、价格和成本。当前配煤主要依靠老专家手工调配，效率低，很难做到最优。华为和河南鑫磊合作，通过AI技术，结合专家经验，构建智能配煤模型，有效提升了精度、效率和稳定性。经测算，这套系统可以节约炼焦成本15元/吨，每年可为鑫磊节约2700万。放大到整个中国的焦化行业看，我们假设每吨节约10块钱，也将为整个行业带来每年60亿元的成本节约。

华为董事、企业BG总裁彭中阳表示“华为针对煤矿“2面+5流”10余个业务场景改造，通过将矿山基础设施数字化，实现了数字孪生，推动了矿山全业务数字化和智能化。海量数据流代替了众多人员的井上井下穿梭，AI驱动机器更智能地挖煤。实现了井上远程控制，劳动效率倍增，更加安全可控，让更多矿工实现了“穿着西服、打着领带、喝着咖啡挖煤”。”

烟台华新不锈钢专注于特种钢的生产，特种钢也叫合金钢，通过在碳素钢里适量地加入一种或多种合金元素，使钢的组织结构发生变化，从而具备不同的特殊性能。合金配料配比是特种钢生产的关键环节。

由于原料不同批次成分含量不同，人工配料增加了难度，专家根据经验往往需要重复多次调整配比才能实现最优配比，整个过程周期很长；最终成品的成分预测的准确率只能达到80%左右。

采用知识计算的方法，华为云的AI专家和行业专家一起整理机理模型6个，重要约束和经验10余个，基于过去1年的历史数据进行AI建模，新模型可以辅助专家10秒内完成最优合金配比计算，精准预测终点钢水成分，生产中一次添加并能完成配料合成，精准度提升到95%以上。同时带来了整体效率提升、原料成本优化，每年可以让华新不锈钢节省2000万元以上。

对于经常出差坐飞机的人来说，华为公司高级副总裁，中国区总裁鲁勇华为全联接2020“新基建 新经济”高峰论坛上一个数据绝对是说出了心声“深圳机场和华为公司联合打造的智慧机场一个数据非常打动我，去年一年深圳机场飞机的靠廊桥的靠桥率降低了15%，这意味着什么呢？意味着每年深圳机场500万的乘客，可以不用再风吹雨打下再去做摆渡车了，这一个数据，让老百姓更有获得感，这就是智慧和科技带来的价值。”

构筑政企数字化需要朋友圈的不断扩大

政企数字化正式进入智能时代，为开发者打开巨大的市场空间。华为云业务总裁郑叶来 表示华为未来五年投资15亿美金将支持包括20家“沃土计划2.0”2020年度优秀开发者伙伴的众多伙伴。华为云SaaS应用扶持计划，首批扶持1000个SaaS应用，每个应用可获得最高20万元的云资源；华为云HMS生态扶持计划，提供5亿元的云资源，重点扶持1500个HMS应用，在商用阶段，每个应用还将获得最高120万元的广告资源扶持。

华为云已上线210+云服务、210+解决方案服务全球客户，汇聚了150万全球开发者。面向未来，华为云致力成为最佳应用构建平台，为开发者提供更敏捷的构建能力，更高的技术起点，更广阔的商业发展。

华为云业务总裁郑叶来最后表示：“华为云致力成为最佳应用构建平台，赋能应用，使能数据，做智能世界的黑土地，期待首先成为中国软件企业值得信赖的伙伴。”