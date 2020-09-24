HUAWEI CONNECT 2020：华为透露全新内核的下一代数据存储解决方案来临

OneStorage解决方案的核心是新一代数据管理引擎DME(Data Management Engine)和新一代基于全分布式内存互联内核的OceanStor OS存储操作系统。

[中国，上海，2020年9月24日] 今日，在HUAWEI CONNECT 2020上，华为全面阐述了下一代数据存储解决方案OneStorage。

华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰

周跃峰表示，OneStorage解决方案的核心是新一代数据管理引擎DME(Data Management Engine)和新一代基于全分布式内存互联内核的OceanStor OS存储操作系统。DME实现数据存储全生命周期自动化管理，整个过程可视、可控、可追溯。

OceanStor OS支持下一代数据存储解决方案OneStorage，可以帮助客户有效应对以上挑战，提供三大客户价值：

存储资源按需分配，数据自由流动：One Pool

将不同的存储阵列形态，包括全闪、融合、高密、蓝光等存储设备，整合成统一数据存储资源池。针对不同的应用场景需求，设计与之匹配的数据存储服务等级，并按需分配存储资源，打破数据孤岛，实现资源利用率最大化。同时，数据基于全生命周期策略，在不同的服务等级之间自由流动，让数据始终存储在最合适的位置，并使得数据价值提取最优化。

全场景智能管理：One Engine

将智能引入数据存储管理引擎，实现数据存储“规-建-维-优”全场景自动化：

规：在客户授权前提下，系统自动化采集现网最小集配置信息，基于业务最佳实践和专家经验快速完成看网讲网工作，输出满足应用诉求的服务等级模型供用户参考

建：自动化的完成各个服务等级的存储资源的调度、分配、映射和挂载

维：围绕问题实现快速根因分析、故障点定位及修复方案推荐，基于预制策略自动化完成故障隔离或者故障修复

优：面对业务负载带来的性能和容量诉求，通过QoS调整、数据流动和扩缩容来快速满足业务要求，同时确保业务不中断

开放架构、多云连接和融合：One Framework

基于统一开放的软件架构，通过南北向业界标准的API接口，实现存储与多云的连接与融合。

一方面通过一池对接多云，避免多云导致的数据存储管理孤岛问题；另一方面通过将华为存储的企业级特性，如复制、双活等数据保护能力以服务的方式平滑融入华为云，为用户提供例如云容灾、云备份等云上数据保护能力。这得益于新一代基于全分布式内存互联内核的OceanStor OS存储操作系统。华为OceanStor Dorado系列企业存储，OceanStor Pacific系列海量存储都基于统一的OceanStor OS，解决客户不同场景的数据存储诉求， 支持异构算力、多种介质、多样网络、多样形态专用硬件。

“华为以更高效率、更优性能、更敏捷业务为目标，坚持把复杂留给自己，把简单留给客户，让存储走向全场景智能，多云融合，与客户和伙伴共同助力数字经济发展。”周跃峰表示。