华为全联接2020：5“机”协同时代来临

郭平表示华为现在遭遇很大的困难。持续的打压，给我们的经营带来了很大的压力，求生存是我们的主线。

5“机”指联接、云、AI、计算和行业应用这五种技术、五大机会

华为全联接2020于9月23日在上海开幕。全联接活动是华为自办的，面向ICT产业的全球性年度旗舰活动，是华为发布重大战略的平台。

2016年，华为展望智能社会的愿景，呼吁与全球伙伴共建哥斯达黎加式生态；2017年，明确了要做全球五朵云之一的目标；2018年，发布了AI战略；2019年则首次全面阐述了计算战略；2020年，随着5G在全球完成规模部署，联接、云、AI、计算和行业应用这五种技术、五大机会史无前例地汇聚到一起，因此，此次活动的主题为 “5机协同，共创行业新价值”。华为强调将聚焦把ICT技术应用到各行各业，联合伙伴提供场景化解决方案，帮助企业实现商业成功，帮助政府实现兴业、惠民、善政的目标。

华为轮值董事长郭平在“全联接2020”上发言

华为轮值董事长郭平作了题为“5机协同，共创行业新价值”的主题演讲。郭平表示，华为现在遭遇很大的困难。持续的打压，给华为的经营带来了很大的压力，求生存是华为的主线。同时ICT产业正面临巨大的发展机会，政府和企业全面进入数字化和智能化，华为有望和伙伴一起开创新篇章。

郭平分享了企业、园区和城市的先进实践，展示如何通过ICT技术和行业知识的结合，提供场景化的解决方案，确确实实在政府和企业的主业务中创造价值。下阶段华为的重点是联合伙伴把ICT技术应用于各行各业，帮助企业实现商业成功，帮助政府实现兴业、惠民、善政。

华为在关键业务领持续投入，在联接领域，华为提出了智能联接的理念，打造泛在千兆、确定性体验和超自动化的网络，使能政企的智能化升级；在计算领域，华为致力于为客户提供多样性算力，采用软硬件解耦的设计，以适配X86和鲲鹏等不同的处理器；在云服务领域，华为云目前已在全球拥有23个区域，发展了150多万开发者；在AI领域，华为致力于把AI应用于政企的主业务系统，通过知识驱动和数据驱动打造AI系统的核心竞争力。

联接、计算、云和AI技术就像100多年前的电力，而行业应用就像家用电器和工业电气化。华为相信，“5机“协同带来的不仅仅是华为的机会，更是全行业的机会，希望与伙伴一起共同做大蛋糕，让伙伴们成为新价值链上的最大获益者。郭平回顾了2016年提出的哥斯达黎加生态建设3大原则，并分享了泰克教育、讯强电子和中软国际三个伙伴案例，强调华为将持续致力于支撑伙伴，打造行业应用，强壮供应链，做强做大产业。

郭平在发言的最后向全行业伙伴发出邀请：“我们发电，伙伴们做电气化，大家一起努力，为客户创造价值，一起实现商业成功！”

深圳市市长陈如桂也来的华为全联接2020现场，为华为打气

2020年9月23-26日，华为第五届HUAWEI CONNECT在上海举办。我们旨在搭建开放、合作共享的平台，携手来自全球的ICT产业各方，包括业界思想领袖、商业精英、技术大咖、先锋企业、生态合作伙伴、应用服务商以及开发者等，共同探讨行业数字化的发展方向和未来机遇，展示ICT领域的领先技术、产品和解决方案，联合展示最新的合作成果，分享成功实践，构筑开放、共赢的健康产业生态，共创行业新价值。欲了解更多详情，请参阅：

https://www.huawei.com/cn/events/huaweiconnect2020

以下是郭平演讲内容：

尊敬的各位来宾，女士们先生们，线上的朋友们，大家好！

首先，我代表华为公司，欢迎大家参加华为全联接2020，也借此机会向各位持续支持华为的新老朋友们表示衷心感谢。

算起来这是我们第5年在上海相聚了。16年，我们在这里展望智能社会的愿景，呼吁全球伙伴共建哥斯达黎加式生态，17年，我们提出要做全球五朵云之一，18年，华为发布了AI战略，19年全面阐述了计算战略，今年，5G在全球完成规模部署；这五种技术，五大机会史无前例地汇聚到一起，今天我的演讲主题就是：“5机”协同，共创行业新价值” 。

大家都知道，华为现在遭遇很大的困难。持续的打压，给我们的经营带来了很大的压力，求生存是我们的主线。大仲马曾经说过：“人类的全部智慧都包含在这两个词中：等待和希望。”我们看到ICT产业正面临巨大的发展机会，政府和企业全面进入数字化和智能化。华为希望能和伙伴一起开创新篇章。

我们看到，数字经济是经济增长的主旋律。牛津经济研究院的报告显示，数字经济早已成为增长的主引擎，不仅是数字产业本身的增长，更多的是数字技术带来的行业数字化增长。1块钱的数字技术投入，可以带来3块钱的行业数字化增长。以中国为例，去年中国数字经济增加值占GDP约三分之一，但是对增长的贡献达到三分之二。我们看到，来自政府和企业的数字化新需求不断地涌现。

在华为看来，数字经济的基础是联接和计算。5G、物联网是联接技术；云、AI代表计算技术。摩尔定律大家都很熟悉，算力随着时间的推移，变得更加强大而且价格低廉。梅特卡夫定律告诉我们，网络的价值随着联接数的增加而倍增。联接的密度乘以计算的精度，就是数字经济的强度。联接和计算的融合将改变交通、金融、能源等各行各业，

为社会创造出新的价值。

落到具体政府和企业场景，我们看到联接发生了变化，1G到4G解决了人与人联接问题，5G开启了新的万物互联的时代；计算的重心慢慢转到AI，已经确确实实在政府和企业的主业务中创造了价值。联接和计算需要跟行业深度结合，找到可以落地的场景，对准生产系统中的痛点，通过ICT技术和行业知识的结合，快速创造价值。当我们把这些场景汇聚起来，便能涓滴成河，逐步完成整个宏伟蓝图。

下面我们来分享几个案例。

首先我们来看一下焦化行业的案例。焦化，就是把煤转化成焦炭。在这个过程中，配煤是关键，决定了焦炭的品质、价格和成本。当前配煤主要依靠老专家手工调配，效率低，很难做到最优。华为和河南鑫磊合作，通过AI技术，结合专家经验，构建智能配煤模型，有效提升了精度、效率和稳定性。经测算，这套系统可以节约炼焦成本15元/吨，每年可为鑫磊节约2700万。放大到整个中国的焦化行业看，我们假设每吨节约10块钱，也将为整个行业带来每年60亿元的成本节约。

而这仅仅是一个细分行业里的小场景。下面我们再看一个物流园区的例子。上海康桥物流园区，占地10万平方米。以前，信息化、自动化程度低，盘点完全依赖人工，每次要一个月；车辆调度无规划导致拥堵，滞留严重；还有货物阻塞等问题。

对准这些挑战，华为和顺丰DHL对物流园区进行了智慧化升级，依托华为智慧园区数字平台，拉通20几个业务系统，实现了智慧泊位管理、仓储管理、资产管理等，资产盘点

效率，车辆通行效率、泊位效率都得到大幅提升、整体作业提升了30%。

近年来，城市管理者拥抱智慧化甚至比企业还坚决。以深圳为例，过去几年，企业、市民的获得感和幸福感真真实实得到了提升。智慧城市是一个庞大的系统工程，在深圳智慧城市的建设中，华为发挥5G 、云、AI等领域的技术优势，联合上百家合作伙伴，帮助市政府管理服务指挥中心打通了42个委办局业务系统，100多类数据，构建了全市1+10+N一体化指挥体系。稍后，深圳市的陈如桂市长将在他的致辞中分享相关信息。

刚才我们已经看到了企业、园区和城市的先进实践。我们认为下阶段将有更多的政府和企业能够享受到技术带来的红利。过去几年，华为已经在ICT领域完成了一定的技术积累。接下来，我们的重点是和伙伴一起，把这些技术应用到各行各业，根据不同的需求提供场景化解决方案，帮助企业实现商业成功，帮助政府实现兴业、惠民、善政。联接、计算、云、AI和行业应用，将构成全行业的5个重大的机会。我们希望，通过“5机”协同，与伙伴们一起，共创行业新价值。

接下来，我逐一和各位分享华为在联接，计算，云和AI4个领域的阶段性进展和业务策略。再重点谈一谈如何支撑伙伴，打造行业应用，强壮供应链，做强做大产业。

首先让我们先来看看联接，联接是政企数字化的基础。当前，各行业数字化进入生产系统，对联接的需求也发生了巨大的变化。比如矿山、港口，还有工厂，都需要更高的带宽，再比如，不同行业的智能制造，要求不同的时延和可靠性，这就要求网络提供差异化的体验，同时还要有SLA保障。为了满足这些需求，华为提出了智能联接的理念，打造泛在千兆、确定性体验和超自动化的网络，具体怎么做，在明天的keynote中，我的同事汪涛，会详

细为大家解读。

众所周知，大数据、人工智能、HPC等多样化的场景产生了多样性的计算需求，单一的架构已不能满足。我们需要多样性的算力协同来满足新的需求。华为致力于为客户提供多样性算力，采用软硬件解耦的设计，以适配不同的处理器，包括X86和鲲鹏等。在接下来两天的议程中，我的同事侯金龙、邓泰华会有详细的介绍。

云是释放算力的最佳平台，是智能世界的数字底座。3年前，也是在这个会上，华为提出了要做智能世界的5朵云之一。承诺长期战略投入公有云。经过3年的持续努力，华为云目前已在全球拥有23个区域，发展了150多万开发者。这对我们云的团队来讲不是松了一口气，而是压力更大了，因为他们要挑战更高的目标。面向未来，我们将进一步完善混合云解决方案，满足政企转型的复杂需求，成为客户智能升级的首选。

AI技术过去几年发展很快。我们也进行了大量尝试，把AI应用于政企的主业务系统。例如，深圳机场推出了“一张脸走遍”全机场，其中的差异化安检将效率提升了60%；疫情期间，AI应用于临床CT辅助诊断，让看片时间从12分钟缩短到秒级；应用于金融反欺诈，风险预警时间缩短到分钟级，变不可能为可能。明天，我的同事贾永利将和大家分享，如何通过知识驱动和数据驱动，真正把AI和业务主系统深度融合，解决关键问题。

接下来，我们重点看看行业应用。在我看来，联接和计算就有点像100多年前的电。由仅仅提供照明走向家用电器和工业设备，让各个行业发生了翻天覆地的变化，推动人类进入电气化时代。在这个过程中，和电力行业的规模相比，家用和工业电气化创造了数十倍，甚至百倍的产业规模。16年我们提出了建设哥斯达黎加式生态，使能伙伴做大市场，让华为的伙伴，像电力时代的电气企业一样，成为新价值链上的最大获益者。这次展览，伙伴们展出了许多应用样板，欢迎大家去参观。

在这里我简单给大家介绍几个小故事。首先，我们来看一个伙伴与华为通过业务创新，共同做大市场的例子。泰克教育是一家传统的IT培训机构，通过与华为云的合作，泰克教育转型ICT教育使能者。华为云为泰克教育提供技术方案创新和商业变现支持。2020年，泰克教育在云市场严选交易额突破8000万，同比增长超过8倍。这只是一个典型的代表。截止目前，华为云已经汇聚全球一万三千多家咨询类伙伴，五千多家技术类伙伴。华为致力于帮助更多像泰克教育这样的伙伴，实现业务创新和快速成长，在成就客户同时也实现自身的商业成功。

在做强供应链方面，我们倡导与供应商共同成长，共享收益。在这里我举一个5G 基站关键部件的例子。讯强电子是一家传统散热器供应商，2016年开始与华为合作， 在5G散热器转型开发过程中，讯强积极投入，在华为的帮助下，实现了表面处理工艺等技术的突破，同时，通过与华为协同，讯强优化了加工工序和物流路径，大幅提升了产品质量、生产效率和供应能力，成本也下降了30%。和华为合作3年，在华为的销售增长超过20倍。华为将持续投入力量提升伙伴能力，同时保障伙伴获得合理收益，与伙伴一起共同成长。

我们倡导风雨同舟，长期合作，中软国际就是这样的一个典范。中软国际和华为合作超过10年，早在2009年，中软国际就已经和华为开展合作。2014年，开始走向国际市场。2017年，成为华为云首位同舟共济的伙伴，2019年又加入了华为云鲲鹏凌云伙伴计划。可以说，在华为发展不同时期，中软国际持续坚持和我们战略协同，利益互补，风雨同舟，关键时刻共进退。与此同时，中软也得到华为最有力的技术支持，共同扩展新市场。以华为云合作为例，中软国际仅用4年，就实现了9倍的增长。根深才能叶茂，我们将持续和有意愿，有能力的伙伴共同做厚合作基础，共同成长。

我们将继续聚焦做好联接、计算、云、AI等产品和服务；我们发电，伙伴们做电气化，大家一起努力，为客户创造价值，一起实现商业成功！此外，华为还将在基础创新、标准、人才、社会责任等更广泛的领域，和全球伙伴一起合作。我们仍将努力坚持，为全球客户提供优质的产品和服务。

沃尔特·惠特曼曾经说过：“永远保持面向阳光，阴影就会被你甩在身后。”在这个充满不确定性的2020年，和大家共勉！谢谢大家！