联想智慧中国行走进拉萨 捐建28个智慧教室推动教育均衡发展

在智能变革时代，联想将充分利用在IT领域领先的技术优势，以定制化的解决方案，积极帮助西藏各行各业推广普及智慧应用，推动传统产业智能化转型升级，为西藏经济、文化、社会健康快速发展作出积极贡献

9月16日，联想“智慧中国行”论坛在日光之城拉萨召开，联想集团中国区西南大区总经理李刚在论坛上表示，30多年来联想不忘初心、产业报国，致力于推动中国产业进步、民生改善和社会发展，西藏是联想战略布局的重要地区之一，多年来联想一直致力于为西藏自治区信息化建设提供着全面支持。

联想集团中国区西南大区总经理 李刚

在智能变革时代，联想将充分利用在IT领域领先的技术优势，以定制化的解决方案，积极帮助西藏各行各业推广普及智慧应用，推动传统产业智能化转型升级，为西藏经济、文化、社会健康快速发展作出积极贡献。

论坛上，行业专家、联想生态伙伴、企业代表围绕行业智能化升级、智慧教育和智慧城市等进行了交流、探讨，共同寻求助力当地行业发展的路径。论坛举办期间，联想西藏联络处将正式成立，西藏大学纳金校区智生活新店也将隆重开业，联想服务西藏全面“升级”。

联想OMO零售新模式将落地西藏，RISE战略助力当地智能化升级

“有联想客户的地方，就有联想服务。”李刚在论坛上表示。近4年来，联想在西藏的线下店面从4家增长到了31家，其中最边远的智生活店在海拔4400米的那曲市。与此同时，驻藏联想服务站倾情服务当地客户，实现了1小时服务响应并迅速“出勤”解难题。据了解，联想服务工程师曾接到阿里地区客户的故障报修电话，在历经1500公里披星戴月的长途跋涉后抵达现场，快速为客户排除了故障。

西藏是联想重要的战略布局地区，已经为当地超过70%的政府、学校、企事业单位提供设备和各类服务，在智能变革时代，联想将继续为西藏经济社会发展作出贡献。

论坛举办期间，联想西藏大学纳金校区智生活新店将于9月17日盛大开业。这是联想在西藏开设的首家校园智生活店，将立足西藏大学为近万名师生和附近居民提供一体化的智能设备和针对性服务。联想OMO（线上线下融合）体系也将在该店落地，乐呗商城等联想新一代零售模式将为西藏消费者提供线上线下一体化购物体验。

论坛上，李刚详细介绍了联想RISE智能化服务生态战略。RISE战略于今年7月推出，依托“端边云网智”新一代技术架构和智能化服务生态联盟两大基础，通过设备服务、智能运维服务、智慧解决方案、智能化全周期服务等4类服务，可以满足多领域行业客户智能化升级的需求。目前，其主要聚焦于智慧城市、智慧教育、智慧农业、智慧商务、智慧能源、智能制造“6+”领域，提供全场景、全周期的智能化服务。

“智能变革正在加速成为中国经济的新动能，联想致力于成为中国领先的智能化服务提供商。”李刚说，“我们正在打造智能化服务生态联盟，希望更多的合作伙伴加入，共建‘智慧中国’，共享智慧新价值，也希望助力西藏各行各业智能化升级。”

捐建智慧教室推动教育均衡发展，创新方案驱动智慧教育落地

据了解，在教育部牵头下，联想在2019年6月向西藏自治区捐建了28间智慧教室，通过智慧教育解决方案，帮助自治区6个地市、13个县、22所中小学的上百名教师和1500多名学生提升教、学水平，进而推动教育均衡发展。其中，日喀则市南木林县第二中学的两间智慧教室，已经于9月4日建设完成并交付使用。

联想解决方案中心产品交付资深经理顾晓东在论坛上表示，联想为自治区捐赠的28间智慧教室将陆续建成并投入使用，用“智慧”赋能教育，把更多梦想的接力棒交到孩子们的手中。

联想解决方案中心产品交付资深经理顾晓东

顾晓东表示，联想在教育领域已经深耕30多年，已经拥有覆盖“战略调研—教育生态规划—基础设施建设—平台资源统筹—长期运营服务”的全链条服务实力，在未来将从顶层设计开始，提供整合的智慧教育全景解决方案与产品，助力教育行业的“供给侧”改革。

在智能化时代，联想希望让智慧教育回归到“教与学”的根本，从教室到课堂再到校园整体，以小见大，将智慧教育解决方案落实、延展到每个环节中，通过以“用”为核心，以“数据”为驱动，提纲挈领为教师减负增效、助学生提升成绩、帮学校提升办学质量。

顾晓东说，进入教育信息化2.0时代，联想将围绕各类计算终端以及大数据、人工智能打造数字化创新场景，建立起一套涵盖“教学、教务、教研”智能化场景创新的智慧教育解决方案，致力于把“教、学、考、评、管”的业务链条形成闭环，真正实现教学方法的创新和教学模式的变革。

会议现场，嘉宾们参观了联想展区后对联想的产品和服务有了更深入的了解，针对行业的“智慧化”话题展开热烈讨论，并对联想的RISE战略以及在智慧教育和智慧城市方面的应用给予了充分的肯定。

成立西藏联络处，加速“智慧西藏”建设

论坛上，联想智慧城市及解决方案总监秦天刚分享了联想智慧城市解决方案和实践经验。秦天刚介绍说，联想是新型智慧城市运营服务商，专注“家国情怀”和“普惠民生”这条主线。

联想智慧城市及解决方案总监秦天刚

“未来的智慧城市将是提供新服务、实现新增长的新型智慧城市，本质是以人为本，推动产业和企业蓬勃发展，提升居民的收入水平，增强人的幸福感、获得感和安全感。”他说。“技术是城市的‘智慧’面，服务带来的温度是城市的‘民生’面。”

据了解，在智慧城市的建设方面，联想已经在平安城市、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、政务云等多个模块积累了实践经验：不仅拥有智慧城市的顶层设计与规划能力、大数据中心建设及运维能力、产业升级模块建设等能力；同时，联想还具备将这些模块进行整合，共建新生态圈的能力。这一综合能力的输出，将可以高效帮助当地打造特色鲜明、产业融合的智慧城市。

秦天刚表示，联想智慧城市除了提供“端—边—云—网—智”全面、综合的智能化技术，最大的特点是陪伴式的，通过智能化服务脚踏实地陪伴城市完成智能化转型的全过程。

论坛期间，联想还举办了“一起联想 生态绽放”One Lenovo融合品鉴会，与近百名西藏各地合作伙伴共同探讨智能时代带来的多重挑战和迎战机遇。在生态融合成为热潮的时代背景下，联想集团将助力合作伙伴打破边界加速转型，携手踏上行业发展的快速通道。

9月17日， 联想将举行西藏联络处成立暨入驻仪式，不断加强联想在西藏的投入，提升产品、渠道、服务等各方面能力，深耕市场，以客户为中心，助力西藏自治区经济发展、市场繁荣。活动期间，作为“联想智慧中国行”系列活动的标志性动作，“联想 智慧中国”大屏在布达拉宫广场邮政大楼点亮，对外传达联想“产业报国”的初心和品牌价值。