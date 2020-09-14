让信创生态的数据自由流动，XSKY是这样搭起桥梁的！

信创产业已经成长为万亿级规模的新兴市场，信创的“朋友圈”如今变得越来越广。从CPU技术，底层存储，数据库，操作系统，到云平台，应用软件，硬件平台，信创技术和应用生态正在从点到面快速崛起。

《孟子》“生于忧患,死于安乐”这句典故是当下信创(信息技术应用创新)产业的真实写照。

面对不确定的全球趋势，从“去IOE”到如今大热的信创，背后彰显的一个相同事实是，不同时期的ITer在国产化道路上经历的曲折坎坷，以及对突破关键核心技术的笃定不移。

信创产业已经成长为万亿级规模的新兴市场，信创的“朋友圈”如今变得越来越广。从CPU技术，底层存储，数据库，操作系统，到云平台，应用软件，硬件平台，信创技术和应用生态正在从点到面快速崛起。

随着越来越多关键工作负载的信创化，数据的“汇-存-管-用”全流程需要加速向全栈国产化演进，实现全域的数据可管可控。但是，现阶段信创生态在数据层仍然面临着以下问题：

第一，信创生态基础架构技术路径多样化。以关键的CPU技术为例，目前有鲲鹏、兆芯、海光、飞腾、龙芯、申威等基于不同架构和指令集的CPU产品，为了实现对异构计算芯片的融合，需要在数据层实现各生态的兼容适配；

第二，信创生态和现有X86生态的融合、过渡和切换。现代数据中心构建了以X86为主的应用生态，无论是传统应用还是新兴的云原生工作负载，皆运行在其上。信创生态要破局“出圈”，进入并融入市场，就必须让用户业务无感知的前提下，实现跨生态的数据迁移和流动；

第三，信创生态下端到端解决方案及应用的适配。信创应用生态的不断丰富，给用户带来了多元化的国产化技术选择，通过自由的市场选择，实现信创生态的良性发展。但为了保证用户体验的一致性，需要数据基础设施与各种应用进行预先适配，检查其兼容性，确保系统发挥最优性能。

就像XSKY CTO王豪迈表示，为实现信创生态的端到端解决方案很有挑战，但很有意义。“以前只需要应用层面的适配，现在需要从CPU、OS到存储、应用整个生态进行适配。”

信创战略落子，蓄势国产化布局

鉴于上述背景，信创生态的数据存储如何破局？软件定义存储市场头部企业XSKY在日前首次向外界公布了其信创战略和布局，并将首款信创产品 “天合翔宇”初步投入用户端生产运行。

XSKY产品家族

XSKY的信创战略包含以下三个方面：

第一，商业核心生产可用

商业环境可用是检验产品成熟与否的唯一标准。因此，XSKY在信创产品的研发初期就将X86、信创CPU的跨生态、跨品牌管理纳入考量。经过前期4000余项测试，“天合翔宇”目前可支持X86、鲲鹏、海光、飞腾、兆芯等多种CPU平台的存储服务器纳管，100%与用户的SDS业务场景适配。据介绍，该产品已在客户应用环境中得到了实际验证，真正做到了商业生产可用。

在全国党政军的一批重大信创项目中，基于飞腾，海光，鲲鹏的技术生态，XSKY天合翔宇信创存储帮助用户构建了弹性扩展、自主安全的信创行业云，并完成由X86生态到信创生态的数据平滑迁移，保障了党政军用户IT架构的平滑升级。

第二，端到端应用场景落地

众所周知，苹果和谷歌安卓的大获成功，建立在广泛的生态系统基础之上。如果说，苹果和谷歌安卓是大树的树干，那么，数以百万计的应用犹如延展的树叶和树枝，生态系统越是丰富，大树则越是枝繁叶茂。

同样，信创产业既需要健壮的主干，也离不开各色应用的“滋养”。

为了实现应用丰富化，XSKY总结用户端试用结果，对天合翔宇进行反复测试及优化，实现数据从汇聚，存取，管理到使用的全流程，真正打造“汇-存-管-用”的统一数据平台。

可无缝对接信创生态的虚拟化云平台，容器，数据库，备份，办公等应用，满足本地到跨集群的数据容灾、迁移、备份，以及双活，两地三中心，海量非结构化数据一体化高速访问和长期存放等全业务需求。

第三，数据流动解锁，无业务中断

数据驱动时代，数据的自由流动关乎着数据价值能否有效挖掘。这当中，数据的类型包括结构化数据和非结构化数据，数据流动的路径则包括从X86生态到信创生态，以及信创生态内部之间。

为此，针对结构化云平台数据，XSKY提供了XMotion纳管热迁移技术，支持ZStack，OpenStack，CloudStack等云平台，提供面向虚拟机和租户的存储计算一体化迁移方案，支持存储在线热迁移，业务无需中断；

纳管迁移

针对非结构化数据，天合翔宇提供X3DS立体数据管理系统，支持非结构化数据的复制、迁移、备份、归档功能；支持跨厂商的文件和对象存储之间数据相互移动，支持跨云的数据上云和下云。

X3DS立体数据管理系统

天合翔宇，就绪大规模商业生产环境

作为XSKY信创战略的落地，“天合翔宇”承载了XSKY在存储国产化领域的希冀，也是X86生态已大获成功的软定义存储在信创生态的又一最佳实践。

天合翔宇分布式存储系统基于信创生态的CPU、操作系统以及应用进行了深度的适配及优化，在稳定性、性能、可靠性、易用性等方面能够满足复杂的企业级应用需求，实现自主可控，为大规模信创云环境提供了可靠的存储基础架构支撑。

天合翔宇信创存储

其拥有以下特点：

1、全协议支持：支持 S3，NFS，HDFS，CIFS，FTP，RBD，iSCSI，FC等标准协议和访问接口；

2、全业务场景适配：端到端的场景化解决方案对接，适配大数据、容器、两地三中心、私有云、数据备份、数据归档等各种应用场景；

3、跨生态的数据生命周期管理：可以在一个集群内实现跨生态的数据统一管理、数据流动、数据在线迁移；

4、按需定制，弹性扩展：可按用户的实际容量、协议、功能、生态的不断增长，实现产品扩展，满足用户的弹性扩展需求。

通过XSKY的调优，天合翔宇的性能相比主流的开源软件定义存储系统，获得数倍的提升。根据XSKY内部实验室测试数据显示，在鲲鹏生态下，天合翔宇4K随机读、写IOPS三倍于主流的开源软件定义存储系统，1M顺序读、写的带宽性能则提升近2倍。

在飞腾生态下，同样上述前者性能获得两倍左右提升，后者获得超过一倍多的提高。

大规模环境长期压力测试中，架设于北京鲲鹏联合创新中心的15节点天合翔宇，压测时长1个月，IOPS峰值突破180万。海光平台下，某证券公司IDC机房14节点规模，压测时长近1个月，带宽最大值稳定于9500 MB/s。无论是性能还是稳定性，天合翔宇可以支撑企业各种复杂的工作负载和大规模生产环境使用。

信创，从来就不是一个人在战斗！

信创，代表的是庞大而复杂的生态系统。而自始至终，从来就不是一个人在战斗！

XSKY的信创“朋友圈”，来自“五湖四海”的“核心玩家”，中标软件，统信软件，天津飞腾，华为鲲鹏，南大通用，武汉达梦，鼎甲科技…超过50家且仍在快速增长的生态合作伙伴，利用产品兼容性互认证，优化系统技术的耦合性，提高生产交付效率，增强关键基础设施的自主安全，实现基础架构国产化升级。

除了“核心玩家”伙伴，XSKY还是信创技术应用创新工作委员会的会员单位，绿色计算产业生态联盟的存储技术理事单位，以及华为OpenEuler开源操作系统的分布式存储技术社区的主要维护者和贡献者。

“XSKY将对全球开源社区的投入，逐步转向OpenEuler开源社区的贡献投入，和华为、麒麟等技术伙伴研发深度交流，助力构造自主的良性技术生态。” 全球Ceph社区主要贡献者XSKY CTO王豪迈这样表示。

结语

在当前的经济社会环境之下，信创产业已经远不能满足于从0到1、从无到有的改变，恰恰需要的是从1到10的一大批诸如XSKY这样“优等生”的集体冒尖，才有可能从全局上，而不仅是止步于党政军领域，全面的打通国产化的升级路径。