长江存储推出PCIe接口和SATA接口的全新致钛系列消费级固态硬盘

此次发布的SC001 Active和PC005 Active两款产品可分别满足不同场景的应用需求

9月10日，长江存储推出致钛系列两款消费级固态硬盘(SSD)新品，分别为PCIe接口PC005 Active和SATA接口SC001 Active，兼具强劲的性能和可靠的品质。

“致钛产品的优势主要体现在对传统闪存技术的创新，释放3D NAND闪存潜能。基于长江存储Xtacking®创新架构打造的致钛系列SSD兼具强劲的性能和可靠的品质，从而为消费者带来优质的产品体验。”长江存储市场与销售高级副总裁龚翊提到：“长江存储未来将推出更多致钛·ZHITAI系列产品，力求以追求极‘致’的产品设计理念定义闪存科技新‘钛’度，凭借品质与速度，帮助消费者用记忆承载梦想。”

此次发布的SC001 Active和PC005 Active两款产品可分别满足不同场景的应用需求，产品主要特点为：

PC005 Active

PC005 Active采用PCIe Gen3x4接口，NVMe协议，搭配512MB至1GB DRAM缓存。PC005 Active致力于满足高阶用户的需求，能够承载电竞、设计类高性能应用，使得设计源文件的打开速度和游戏加载的速度明显提升。细节特征如下：

卓越的性能体验： 采用Xtacking ® 架构长江存储高品质原厂颗粒和智能SLC缓存技术，加速固态硬盘读写性能，连续读取速度最高可达3500MB/s；

采用Xtacking 架构长江存储高品质原厂颗粒和智能SLC缓存技术，加速固态硬盘读写性能，连续读取速度最高可达3500MB/s； 坚固耐用： PC005 Active内部无机械组件，抗震性能和数据安全性更高；

PC005 Active内部无机械组件，抗震性能和数据安全性更高； 智能管理功耗： 全速读写状态下，依然通过主动智能功耗管理技术，实现动态调整功耗，并且支持超低功耗模式，从而带来更好的高性能持续性和使用体验；

全速读写状态下，依然通过主动智能功耗管理技术，实现动态调整功耗，并且支持超低功耗模式，从而带来更好的高性能持续性和使用体验； 多种容量自由选择 ：PC005 Active拥有三种不同的存储容量——256GB、512GB和1TB，尺寸规格均为M.2 2280；

：PC005 Active拥有三种不同的存储容量——256GB、512GB和1TB，尺寸规格均为M.2 2280； 使用寿命长，原厂质保：1TB版本拥有高达640TBW（总写入字节），使用寿命格外持久，PC005 Active提供5年的原厂质保。

(PC005 Active)

SC001 Active

SC001 Active采用SATA 3.0接口，是兼具速度与超长寿命的固态硬盘，让所有消费者都能享受它所带来的速度美学。SC001 Active可以大幅提升系统的开机、程序加载、文件保存、文件传输等速度，适用于日常存储使用，尤其适合办公电脑、笔记本电脑等场景使用。细节特征如下：

卓越的性能体验： 采用Xtacking ® 架构长江存储高品质原厂颗粒和智能SLC缓存技术，拥有卓越的高速性能，其中SC001 Active的读取速度可达520MB/s，写入速度达510MB/s；

采用Xtacking 架构长江存储高品质原厂颗粒和智能SLC缓存技术，拥有卓越的高速性能，其中SC001 Active的读取速度可达520MB/s，写入速度达510MB/s； 坚固耐用： SC001 Active内部无机械组件，抗震性能和数据安全性更高；并且支持DEVSLP低功耗模式，大大提高稳定性并增加续航时长；

SC001 Active内部无机械组件，抗震性能和数据安全性更高；并且支持DEVSLP低功耗模式，大大提高稳定性并增加续航时长； 多种容量规格自由选择： SC001 Active拥有三种不同的存储容量——256GB、512GB和1TB，各提供2.5寸和M.2 2280两种尺寸规格供选择；

SC001 Active拥有三种不同的存储容量——256GB、512GB和1TB，各提供2.5寸和M.2 2280两种尺寸规格供选择； 使用寿命长，原厂质保：1TB版本拥有高达680 TBW（总写入字节），使用寿命格外持久，SC001 Active提供3年的原厂质保。

(SC001 Active)

长江存储一贯重视核心技术的研发和创新，其独有的Xtacking®架构可以在两片独立的晶圆上加工外围电路和存储单元，使NAND拥有更高的I/O接口速度，实现更高的存储密度以及更小的芯片面积。从企业级市场扩展到消费领域，长江存储希望将自身的创新成果应用到更广泛的范围，满足消费市场上持续增长的存储需求。此次全新发布的致钛SC001 Active和致钛PC005 Active均搭载创新Xtacking®架构3D NAND高品质原厂颗粒。

一直以来长江存储不断以创新能力应对时代之变。未来，长江存储仍将加大投入、加强核心技术攻关与平台产品研发，始终秉承平等开放的态度，致力于与全球伙伴一道推进智能化应用落地，用卓越的科技成果赋能全球消费者。