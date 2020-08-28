华为北京城市峰会2020成功举办，助力北京打造世界一流和谐宜居之都

8月27日，“华为北京城市峰会2020”在北京成功举办。会上，华为提出通过“5G、云、AI”的融合技术创新，全面助力北京产业升级和高质量发展，建设全场景智慧北京，与北京一起迈进城市创新2.0时代。

8月27日，“华为北京城市峰会2020”在北京成功举办。会上，华为提出通过“5G、云、AI”的融合技术创新，全面助力北京产业升级和高质量发展，建设全场景智慧北京，与北京一起迈进城市创新2.0时代。

华为将在5G+河图、人工智能超算中心、北京工业互联网、朝阳区数字经济示范区和北京鲲鹏生态联盟等领域与北京深化合作，将全面助力北京产业智能升级和高质量发展，建设全场景智慧北京，共创国际一流的和谐宜居之都。

现场北京市朝阳区、西城区与华为共同发布《朝阳区加快新型基础设施建设行动方案》、《朝阳区加快新场景建设行动方案》，以及北京市西城区“5G+华为河图”智慧商圈首发 。

北京市经济和信息化局党组成员、副局长潘锋在致辞中指出，在疫情防控常态化前提下，北京市出台一系列政策加快推进新型基础设施建设，围绕人工智能、5G、云计算、大数据等新一代ICT技术加速布局新基建，通过实施应用场景“十百千”工程，打造北京经济新增长点，为北京经济高质量发展持续注入新动能、新活力。潘锋表示，希望华为及合作伙伴携手，立足首都城市战略定位，布局产业，面向未来配置资源，通过科技赋智、数据赋能、技术赋值，共同打造以人为中心的智慧之城。

中国工程院院士倪光南在演讲中指出 新基建背景下，实现高质量发展，对北京来说，既要抓好以制造业为主体的实体经济，不断优化产业结构；也要深度融合产学研，破解创新性人才供应难题，从而实现产业人才发展“比翼齐飞”。推进新基建，要在“以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展”格局下进行，这种格局将减少外部因素的冲击，充分发挥我国超大规模市场优势和市场潜力。

面对全球数字经济的兴起，“做大做强数字经济，建设数字中国和智慧社会”成为高速发展的重要战略。而新基建作为“数字经济”的内因动力，发展新基建的重要性不言而喻。朝阳区作为北京最具活力的地区，率先发布区级加快“新基建、新场景”建设行动方案，为区域社会的高质量发展注入新动能和新活力。北京市朝阳区委副书记、区长文献，北京市经济和信息化局党组成员、副局长潘锋，北京市朝阳区常委、副区长暴剑，华为北京总经理刘阳等共同发布了《朝阳区加快新型基础设施建设行动方案》与《朝阳区加快新场景建设行动方案》。此举将为夯实首都数字经济发展，赋能朝阳区优势产业和应用，以及对城市治理、社会民生等领域的数字化转型起到重要推动作用。

华为公司副总裁、中国区总裁鲁勇表示，面向未来，以人为本，从数字化迈向全面智慧化，是未来城市发展的必然趋势。疫情期间，8小时完成北京与武汉的视频连线，三天完成小汤山医院5G网络覆盖，当天通过应用大数据完成新发地市场的密切接触者识别，国庆阅兵5G+4K超高清、5G VR直播，积水潭医院通过5G远程医疗系统完成全球首例远程骨科手术……“5G、云、AI”的融合技术创新，正在推动北京迈进城市创新2.0时代。

面对全球数字经济的兴起，“做大做强数字经济，建设数字中国和智慧社会”成为高速发展的重要战略。而新基建作为“数字经济”的内因动力，发展新基建的重要性不言而喻。朝阳区作为北京最具活力的地区，率先发布区级加快“新基建、新场景”建设行动方案，为区域社会的高质量发展注入新动能和新活力。北京市朝阳区委副书记、区长文献，北京市经济和信息化局党组成员、副局长潘锋，北京市朝阳区常委、副区长暴剑，华为北京总经理刘阳等共同发布了《朝阳区加快新型基础设施建设行动方案》与《朝阳区加快新场景建设行动方案》。此举将为夯实首都数字经济发展，赋能朝阳区优势产业和应用，以及对城市治理、社会民生等领域的数字化转型起到重要推动作用。

北京市朝阳区常委、副区长暴剑在致辞中表示，朝阳区作为财政收入全市第一的城区，不仅是人口大区，同时也是经济大区。日前，朝阳区围绕新基建、新场景等“五新”行动方案和区块链等创新技术，共同打造数字经济示范区，基于以工业互联网研究院华为鲲鹏中心为基础的创新平台，和华为等一系列科技龙头企业，在5G实现区域全覆盖的基础上，为新基建打下坚实基础。未来，朝阳区将在新基建、新场景、新市场、新消费、新服务上做出更多的贡献，共建科技大区与科技强区，同时也希望华为及其合作伙伴积极行动，为打造数字经济示范区添砖加瓦，共创朝阳区的美好明天。

此外，北京市西城区常务副区长喻华峰，华为河图项目总经理郦光丰，华为北京总经理刘阳，华为北京政企业务总经理张东亚等嘉宾共同发布了北京市西城区“5G+华为河图”智慧商圈，通过赋能北京坊实现科技与商业、文化的完美融合，打造智慧消费新生活，焕发历史文化街区的商业生态。

北京市西城区常务副区长喻华峰在发布致辞中表示，本次北京市西城区“5G+华为河图”智慧商圈全球首发，将极大助推促进新消费、享受新生活的前进步伐。这要体现在：一是增强了新型消费体验。二是扩展了新型商业营销模式。三是促进了新型融合消费发展。智慧商圈的发布为我们打造万物互联、时空无限的新消费模式，提供了全新而大有可为的新路径。未来，西城区将以系统落实政策为抓手，加速促进新装备、新场景、新模式、新业态发展。

北京坊信息官李楠、西单大悦城大数据创新部负责人孔欢、北京协和医院医学科学研究中心副主任 吴志宏分别从消费场景、商业场景以及医疗场景阐述了技术带来的便利。

会上，华为北京云与计算总经理何贺，北京鲲鹏联合创新中心董事长李祖义与多位生态伙伴负责人上台，共同见证了北京鲲鹏计算产业联盟的成立，此举将进一步加快北京市打造技术先进、开放可靠、供应安全的技术、产品和产业链，促进鲲鹏产业生态快速、健康地发展，推动基于鲲鹏技术架构的解决方案和应用在政府、金融、电力、交通、制造、能源、教育、医疗等行业的落地推广。