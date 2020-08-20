2020戴尔科技集团合作伙伴峰会召开，新团队赋能新渠道

2020年8月20日，2020戴尔科技集团合作伙伴峰会在厦门召开，戴尔科技集团全球执行副总裁大中华区总裁黄陈宏博士在开幕发言中详细向合作伙伴阐述了新基建带来的商机以及戴尔科技集团围绕新基建的五大战略

2020年8月20日，2020戴尔科技集团合作伙伴峰会在厦门召开，戴尔科技集团全球执行副总裁大中华区总裁黄陈宏博士在开幕发言中详细向合作伙伴阐述了新基建带来的商机以及戴尔科技集团围绕新基建的五大战略（支持政府战略方向、释放数字化转型整体实力、加大本土产品创新、加强数字化人才培养以及推动在中国为中国4.0战略）布局。

戴尔科技集团全球执行副总裁大中华区总裁黄陈宏博士致辞

大会还宣布了2020年戴尔科技集团在大中华区新的业务管理团队架构、渠道业务战略转型以及全新的合作伙伴体系。

戴尔科技集团全球副总裁大中华区商用渠道销售总经理吴海亮致辞

今年，新任命的渠道业务管理团队为戴尔科技集团带来了新架构和新布局，戴尔科技集团全球副总裁大中华区商用渠道销售总经理吴海亮表示：“上半年新冠疫情给整个行业带来了冲击，戴尔科技集团与合作伙伴通力合作，不仅保障了客户的业务连续性，同时满足了各行各业客户的紧急需求。下半年，戴尔将进一步携手渠道合作伙伴建立更紧密、深入和长久的合作关系，通过整合分销业务管理、优化下单通路、加强覆盖和优化渠道激励项目四方面实现渠道战略转型。在新业务模式下，我们将持续以客户需求为核心，以创新的产品和解决方案增强技术赋能、加深区域覆盖、促进合作伙伴渠道业务平稳发展、共同打造渠道合作伙伴生态体系、推进数字化转型，实现共赢。”

新产品赋能渠道合作伙伴新商机

现场戴尔企业级Power家族强大的产品组合以及全新商用客户端产品和解决方案的亮相，全方位展现了戴尔科技集团全球领先的技术和产品创新实力。

为了帮助客户利用“新基建”建设获得持续发展的数据动能，戴尔科技集团推出涵盖从边缘计算到核心数据中心再到云计算领域的创新产品组合Power家族，为用户提供数据采集、存储、计算、保护的一站式端到端解决方案。

例如，面向现代化数据中心的Dell EMC PowerEdge系列服务器、能够实现大幅度“有效容量”的存储系列产品，包括“第五代存储”核心产品Dell EMC PowerStore、集成了业内领先的存储软件和服务器硬件于一体的Dell EMC PowerScale非结构化数据存储、性能强劲的企业级高端存储Dell EMC PowerMax、帮助企业释放软件潜力的Dell EMC PowerFlex软件定义存储、拥有卓越数据保护和轻松驾驭数据管理能力的Dell EMC PowerProtect、网络交换机Dell EMC PowerSwitch等。

Dell EMC Power家族

在大会现场，戴尔科技集团带来其更智能、更安全的全新商用客户端产品及解决方案，包括了屡获殊荣的Latitude、Precision和OptiPlex系列产品组合。

全新戴尔Latitude、OptiPlex和Precision系列产品组合

戴尔与合作伙伴整装“戴”发，卓越共赢

渠道合作伙伴是戴尔科技集团成功提供卓越客户体验不可或缺的一部分。在聆听合作伙伴反馈的基础上，戴尔科技集团携手合作伙伴共同开拓大中华区市场的广阔商机，进一步优化其渠道合作伙伴计划，打造一套可持续全面赋能的合作伙伴体系，从而更好地为客户提供服务。此外，戴尔科技集团商用渠道还推出了一些列市场推广活动，包括系列主题的培训课程、营销比赛、平台直播、电商提升计划等，进一步扩大了合作伙伴规模与渠道覆盖，并加强了对合作伙伴的扶持。

戴尔进入中国22年，拥有超过2万家的合作伙伴，有400多家合作伙伴和戴尔保持了10年以上的业务合作，在今年的渠道峰会上，戴尔科技集团为10家忠诚合作伙伴颁发了“长期贡献奖”，这些合作伙伴长期与戴尔科技集团保持紧密协作，采用新一代创新技术和产品组合强化自身实力的同时，积极帮助客户开展数字化转型，此奖项旨在感谢各位合作伙伴对戴尔科技集团的长期信任与贡献，也期待能够与更多的合作伙伴建立长期的合作关系。今年也是戴尔科技集团合作伙伴学院成立5周年，未来，戴尔将继续为合作伙伴赋予产品和销售的竞争优势，实现互利共赢。

戴尔科技集团合作伙伴学院5周年庆典

合作伙伴参观产品展示

可以看到，大会上戴尔科技集团表示将持续实施并推进“在中国，为中国”4.0+战略，在渠道建设上保持中国特色的渠道体系，同时赋能合作伙伴提升端到端的解决方案能力，并继续深耕中国市场，进一步强化渠道覆盖。