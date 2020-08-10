XSKY发布全新一代软件定义存储一体机，适配多种虚拟化技术

XSKY星辰天合近日推出的全新一代SDS一体机XSCALER EXPRESS 2100/3100 。它实现了一个平台同时支撑块和文件存储，为用户提供智能、极速、便捷的云存储资源平台。产品主要用于虚拟化、NAS加速、存储备份一体化、云灾备、超融合五大应用场景。

目前云化场景融合趋势明显，软件定义存储厂商也在积极应对各个应用场景，软件定义存储是解决云计算和虚拟化存储融合的一种技术，虚拟化大大提升了资源的利用率，云计算扩大了数据的边界。软件定义存储能够提供了敏捷弹性的基础架构方案，大大提升了资源利用率，并降低了管理成本。满足各种业务系统、应用系统和桌面虚拟化需求同时在扩展性、性能方面有很大的提升。

全新一代XE2100/3100软件定义存储（SDS）一体机因兼具弹性扩展、容量与性能线性增长的软件定义存储优势，以及快速部署，开箱即用的一体机特性，能很好的满足突增的应用、工作负载对底层存储的需求，在企业新型数据中心建设及转型上的优势十分明显。

此外，全新一代XE2100/3100软件定义存储（SDS）一体机 还适配多种虚拟化技术，针对业界主流的VMware、Xen、KVM以及Hyper-V等多种虚拟化方案进行了深度优化，全面适配虚拟化场景下的各种应用程序。并可根据用户的存储策略敏捷、弹性的满足虚拟机对存储工作负载的动态要求。