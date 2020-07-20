戴尔科技表示：新发布的Dell EMC PowerScale是面向未来的海量数据存储设备

戴尔科技集团在非结构化数据这个领域耕耘了那么多年，非常了解用户对非结构化数据的需求。PowerScale基于核心技术OneFS 同时在Isilon的先进特性的基础上又加入了一些面向未来的特性，实现了对于边缘计算和流媒体的应用。

近日，戴尔科技集团举办的主题为“奔涌之势 智造未来”戴尔科技新一代信息技术赋能新基建暨“2020 新品发布会”。发布会上的新产品涵盖了从边缘计算到核心数据中心再到云计算的领域。

这其中就包括最新发布的非结构化数据存储Dell EMC PowerScale 。 戴尔科技集团 在非结构化数据这个领域耕耘了那么多年，非常了解用户对非结构化数据的需求。PowerScale基于核心技术OneFS 同时在Isilon的先进特性的基础上又加入了一些面向未来的特性，实现了对于边缘计算和流媒体的应用。

Dell EMC PowerScale F600

戴尔科技集团大中华区非结构化数据存储事业部高级技术顾问赵斌就表示，新发布的PowerScale可以实现非结构化数据存储在边缘的应用。“PowerScale可以平滑扩展到很大容量。这是比较适合边缘计算的一款存储产品。同时Dell EMC流数据处理平台（Dell EMC Streaming Data Platform）与PowerScale产品搭档是非常适合边缘流数据处理的解决方案。” 赵斌表示。

戴尔科技集团大中华区非结构化数据存储事业部高级技术顾问赵斌

Dell EMC PowerScale集成了业内领先的存储软件和服务器硬件于一体，成为释放数据潜力树立新标准。

戴尔科技集团大中华区非结构化数据存储事业部技术总监胡渊汶分享了PowerScale的优势。

戴尔科技集团大中华区非结构化数据存储事业部技术总监胡渊汶

首先PowerScale搭载了新一代 OneFS 操作系统，提供了最新基于 PowerEdge 1U 服务器的 PowerScale 全闪存和 NVMe 节点，以及运行 PowerScale OneFS 9.0 操作系统的现有 Isilon 全闪存、混合及归档节点。

其次，PowerScale可以做到伸缩自如，简捷如一。PowerScale是一个横向扩展的架构，从最小的集群，3个节点11个TB开始，可以平滑扩展到最大68PB这么大规模的系统。企业和机构任何规模的需求，基本上基于PowerScale可以涵盖。同时处理高达数百万个文件，其扩展过程无需任何中断，避免因停机而导致损失。同时， PowerScale 具有智能横向扩展功能，有效地分配资源，帮助客户在集群中获得最优化的 性能。

第三，PowerScale具备海量数据的智能洞察能力，PowerScale 引入 Dell EMC DataIQ 软件，帮助企业从非结构化数 据中获取业务价值，尤其是对于分布在企业数据孤岛中的未分类数据。DataIQ 通过在 Dell EMC、第三方和公有云存储之间提供文件和对象数据的单一视图来打破数据孤岛。

Dell EMC PowerScale F200

最后，PowerScale可以实现任何数据在任何位置部署的部署。目前来说，PowerScale沿袭的技术主要是OneFS 9.0操作系统，这个操作系统是文件型的操作系统，是最全面的支持文件的操作比如NFS、SMB、HDFS 等多种行业标准协议，以及最新的 S3 协议，允许客户运行大量的传统与现代应用程序，无需 考虑兼容性问题。PowerScale 具有部署灵活性，可以轻松部署在核心数据中心、边缘和云上，也可以作为多云策略的一部分。所以PowerScale允许客户做一个大规模的数据整合来运行大量的传统的应用和现代应用，从而提高数据的使用效率。

可以看到PowerScale能够满足大部分用户的需求，尤其是那些用户数据量本身比较大，增长又比较快，数据工作流更加复杂这样的情况下， PowerScale的能力越能够得到更大的发挥。PowerScale支持像媒体、EDA、制造业、石油天然气、医院、教育、电信、银行等行业的非结构化数据处理的需求。