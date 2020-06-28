西部数据发布NVMe新品 扩充数据中心产品组合

西部数据（Western Digital）近日发布最新的NVMe产品，扩大了数据中心产品组合，让企业从传统存储解决方案中摆脱出来。

西部数据（Western Digital）近日发布最新的NVMe产品，扩大了数据中心产品组合，让企业从传统存储解决方案中摆脱出来。这次发布的新产品包括专为高性能服务器设计的Ultrastar DC SN840 NVMe SSD，以及OpenFlex Data24 NVMe-oF存储平台，可以在低延迟以太网光纤网络中采用Ultrastar DC SN840 NVMe SSD。

企业数据爆炸式增长以及对高性能应用提出更高要求，促使企业用更高效的NVMe SSD取代传统SATA和SAS硬盘。西数表示，在云超大规模企业中，NVMe的采用率已经达到90％。但是，OEM和最终用户IT部门很大程度上还在使用SATA和SAS接口的硬盘。为了推动NVMe的下一波增长，西数表示，未来目标是提供企业级的性能水平以及丰富的企业级功能。

这次新推出的双端口Ultrastar DC SN840 NVMe SSD在随机读取IOPS方面的性能高达780K，在随机写入IOPS方面的性能达到250K，在某些工作负载上的顺序读取和顺序写入吞吐量超过3 GB，容量高达15.36 TB。

其他，耐久性等级包括1DW/D和3DW/D，提供全面的断电耗保护、TCG加密、SGL和Atomic Writes。

这款产品非常适合需要出色的读写和混合工作负载性能的、低延迟、双端口高可用性的应用，例如高性能计算（HPC）、云计算、SQL/、NoSQL数据库、虚拟化（VM/容器）、AI/ML、数据分析。

这次推出的OpenFlex Data24 NVMe-oF存储平台是一个共享存储机柜，采用了SN840 NVMe SSD和RapidFlex NVMe-oF控制器，让多个主机通过低延迟的以太网框架完全共享Ultrastar NVMe SSD的带宽，从而这解决了存储资源利用不足和数据孤岛效率低下的问题。

这个2U紧凑型系统最多可配置24个可热插拔的SN840 NVMe SSD，共享存储容量最高可达到368 TB。

该平台设计采用了支持RapidFlex RDMA的NVMe-oF控制器，用于网络接入和实现低功耗。RapidFlex控制器来自西数在2019年收购的Kazan Networks。

该系统可让最多6个主机直接连接100 Gb以太网，而无需外部交换机。当6个网络适配器添加到OpenFlex Data24时，RapidFlex控制器可实现低于500纳秒的延迟，从而让平台性能达到1300万IOPS/70 GB/s。

SN840 NVMe SSD将于下个月开始出货，OpenFlex Data24 NVMe-oF平台计划今年秋季开始出货。