大数据厂商Palantir融资5亿美元 将于数周内提交IPO申请

Palantir的数据管理和分析软件可以帮助企业组织处理来自各种不同来源的数据。

由Peter Thiel联合创立的、备受争议的大数据公司Palantir Technologies近日宣布融资5亿美元，据报道称，Palantir已经准备好进行IPO了。

这次融资资金全部来自于位于日本东京的保险公司Sompo Holdings。作为合作的一部分，Sompo和Palantir将推出一个基于Palantir技术的、瞄准日本医疗领域的数据平台。Sompo还在融资公告中表示，最终将把双方的合作伙伴关系扩展到其他市场。

根据Crunchbase的数据显示，加上这次最新融资的5亿美元，Palantir的总融资金额至少达到了25亿美元，这也使得Palantir的估值在140亿至150亿美元之间。

Palantir的数据管理和分析软件可以帮助企业组织处理来自各种不同来源的数据。Sompo计划在日本推出的数据平台，就是基于Palantir面向私营企业的Foundry产品。

Palantir还有一款面向公共领域的Gotham产品，主要供美国情报机构、执法机构和其他政府机构使用。但Palantir的一些面向公共领域的项目引起了争议，特别是与美国国家安全局（National Security Agency）以及移民和海关执法局合作的项目。Palantir公司首席执行官Alex Karp在5月份的一次采访中透露，Gotham现在“为全球大部分的情报工作提供服务”。

Karp还在这次采访中透露，Palantir有可能在一年内上市。彭博社最近的一份报告援引消息人士的话说，Palantir可能会在几周内提交IPO文件。

Sompo这次投资的5亿美元为Palantir扩大了财务渠道，可用于让其资产负债表对投资者们更具吸引力，而且这次融资让Palantir具有了更大的灵活性，可以等待IPO条件最有利的时机。所有这一切都意味着，这次融资可能已经影响了Palantir的上市时间。

如果是在今年的话，Palantir的IPO可能是2020年科技企业最大的IPO之一，但要争夺第一的位置，可能还要面临一番竞争。

据说另一家大数据公司云数据平台提供商Snowflake，最近在新一轮融资之后估值达到124亿美元，已经在本月初提交了IPO申请。据英国《金融时报》报道称，这次IPO可能会让Snowflake的市值高达200亿美元。另一家为B2B企业提供销售数据的ZoomInfo Technologies，在今年截至目前最大的科技IPO中获得了约9.34亿美元资金。